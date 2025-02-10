WIRED: Павло Дуров застряг у Франції і чекає на суд, а Telegram співпрацює з поліцією. Переказуємо велику історію про Telegram та його засновника, якого загнали в кут

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Катерина Бандус / «Бабель»

Засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції в серпні минулого року. Його підозрюють у співучасті в наркоторгівлі, відмиванні грошей та шахрайстві. Співучасником його нібито зробила погана модерація контенту в Telegram і відмова співпрацювати з владою Франції. Дуров швидко вийшов під заставу, але не має права покидати країну. Поки він лишається у Франції, Telegram допомагає правоохоронцям у всьому світі розслідувати злочини та змінює свою політику модерації контенту. Але що буде далі з месенджером і Дуровим — ніхто не знає. «Бабель» переказує великий матеріал WIRED про те, як погляди Дурова на свободу слова зрештою привели його до французької вʼязниці.

Французький кримінальний репортер Рафаель Майошон у серпні 2024 року святкував перший день народження свого сина, коли раптом отримав повідомлення від одного зі своїх джерел. Майошон звик, що його контакти у правоохоронних органах можуть писати й у вихідний. Вони спілкувалися в месенджері Telegram, бо вважали його найбільш надійним і захищеним. В інформатора були новини про «велику рибу» — і якщо чутки підтвердяться, це стане головною подією не лише у Франції, але й у світі. Увечері, коли гості вже сідали за стіл, Майошон отримав підтвердження — «великою рибою» був генеральний директор Telegram Павло Дуров. За кілька годин журналіст отримав нове підтвердження від інформатора — Дурова затримали. Майошон покинув святкування, перевірив інформацію в інших джерел і опублікував новину, яка розійшлася по всьому світу.

Дуров не знав про плани французьких правоохоронців. Він зарозуміло і зверхньо спілкувався з поліцією, казав, що приїхав на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, і вимагав повідомити про своє затримання французького мільярдера Ксавʼє Ньєля, який донедавна був мажоритарним власником акцій видання Le Monde. Дуров нібито використав своє право на один телефонний дзвінок саме для того, щоб подзвонити Ньєлю, хоча в Telegram це спростовують.

Павло Дуров виступає на конференції в Барселоні, лютий 2016 року.

Французькі прокурори кілька місяців таємно розслідували діяльність Дурова і Telegram. Його звинуватили в тому, що Telegram не видаляв заборонений контент, повʼязаний із наркоторгівлею, тероризмом, шахрайством, організованою злочинністю і сексуальним насильством над дітьми. Французи порахували, що за 11 років Telegram проігнорував майже 2,5 тисячі запитів. Коли у прокуратурі зʼясували, скільки розслідувань заблоковані через те, що компанія не відповідає на запити, там вирішили видати ордер на арешт Дурова.

Дурова тримали в тісній камері, хоча слідчі й пішли на поступки — дозволили йому передати комплект свіжого одягу. На запитання слідчих, чому запити ігнорували, Дуров казав, що вони просто приходили не за адресою. Так само він відповідав і у 2022 році, коли Верховний суд Бразилії тимчасово заборонив Telegram. Через чотири дні після арешту Дурову висунули шість звинувачень. Найбільш серйозне — співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для організованої злочинності та незаконних транзакцій. За це його можуть посадити на 10 років. Згодом Дуров вніс €5 мільйонів застави та вийшов на волю, але йому заборонили покидати Францію.

1

Проблеми, через які Дуров опинився у французькій вʼязниці, почалися в далекому минулому. У 2015 році, коли Telegram було лише два роки, він уже обробляв 12 мільярдів повідомлень на день. На одній з конференцій Дурова запитали, що він думає про використання Telegram терористами з «Ісламської держави». «Наше право на конфіденційність важливіше за наш страх перед поганими речами, такими як тероризм», — відповів він. І вже наступного дня перетворив Telegram із месенджера на щось, схоже на соціальну мережу, запустивши там канали. За кілька днів свій канал створила й «Ісламська держава». Хоча у Telegram стверджували, що боролися з терористами та видаляли їхні канали, вони все одно позиціонували месенджер як захищене місце. Після кількох терактів ЄС запустив ініціативу під назвою Internet Forum, щоб координувати антитерористичну роботу між країнами та соцмережами. Facebook, Google, Microsoft і Twitter швидко до неї долучилися. Але не Telegram. Маркетингова стратегія месенджера — вони не діляться даними ні з ким — працювала. Навіть коли у Франції всі знали, що терористи користуються Telegram, передвиборчу команду Макрона теж змушували ним користуватися для внутрішнього спілкування.

Дуров створював собі імідж вигнанця з путінської Росії. Однак відвідував Росію 41 раз у 2015—2017 роках. Дуров зіткнувся з тиском, коли ФСБ вимагала передати ключі шифрування Telegram, а у компанії відмовилися. Це створило ризики для його команди, частина якої досі працювала в Росії.

Дурову також були потрібні гроші. Для цього у 2018 році Telegram придумав власну криптовалюту і дозволив інвестувати у свою компанію — через так званий ICO. Фактичними інвесторами стали російський олігарх Роман Абрамович, колишній російський міністр Михайло Абизов, російський бізнесмен Саїд Гуцерієв та інші. Хоча зрештою месенджер все одно заблокували в Росії. Це зміцнило імідж Telegram і допомогло Дурову налагодити звʼязки із Заходом. Президент Франції навіть пропонував йому перенести компанію та видати французький паспорт.

Коли Telegram налагоджував відносини з Європою, він пристосувався до європейських правил. Компанія приєдналася до Internet Forum і прибрала обіцянку користувачам «ніколи не передавати їхні дані». Дуров призначив спеціальну людину для взаємодії з урядами. Рівень співпраці був на такому рівні, що Європол регулярно надсилав месенджеру великі набори контенту, який треба видалити, і Telegram робив це. На одному з технологічних форумів учасники в режимі онлайн бачили, як Telegram видаляв канали «один за одним». Європол тоді похвалив інструменти Telegram для відстеження контенту й автоматизовані системи виявлення. На той час жодна інша компанія в Internet Forum не співпрацювала на такому рівні. Та Дуров зіткнувся з новою кризою — цього разу у США. У жовтні 2019 року Комісія з цінних паперів і бірж подала позов проти Telegram. Там заявили, що передпродаж криптовалюти порушив вимоги реєстрації, і вимагали, щоб Дуров повернув інвесторам $1,2 мільярда.

2

У Росії блокування Telegram не вдалося. Він все одно залишався найпопулярнішим месенджером. У 2020 році російська влада оголосила, що скасувала блокування, бо нібито домовилася з Telegram про боротьбу з контентом від терористів. Дуров знову скористався ситуацією: менш ніж за тиждень після розблокування Telegram домовився з комісією у США, погодившись повернути гроші.

Акція протесту в Росії проти блокування Telegram, березень 2018 року. Getty Images / «Бабель»

Дуров знову почав відкрито відвідувати Росію. У 2021 році Telegram залучив $1,7 мільярда завдяки продажу облігацій. У цьому йому допомагали ВТБ — російський держбанк із тісними звʼязками з Кремлем, і російська інвестиційна компанія Aton. Російські медіа писали, що 50% облігацій викупили російські та європейські інвестори. Тим часом Дуров отримав громадянство Франції та ОАЕ. Він витримав політичний тиск і здобув фінансову стабільність, але зменшив увагу до модерації контенту.

Справа, яка завершилася арештом Дурова, стосувалася сексуального насильства. Слідчі виявили чоловіка, який через Telegram змушував неповнолітніх надсилати йому фото із сексуальним контентом, а також зізнався у зґвалтуванні дитини. Коли слідчі попросили Telegram розкрити особу підозрюваного, компанія відмовила. Поки тривало це розслідування, Дуров повернувся в публічний простір. Він дав перше за вісім років відеоінтервʼю, де представлявся борцем за свободу слова і хвалив Ілона Маска за його роботу в Х. Також Дуров вперше за десять років виступив на сцені та презентував засновану на блокчейні мережу TON з криптовалютою Toncoin.

Tucker Carlson / YouTube

Тим часом французьке розслідування набирало обертів. До літа 2024 року справа охопила багато інших злочинів, тому перейшла до спеціалізованого підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю. Коли Дурова заарештували, європейські медіа найбільше хвилювало, чи приєднається ЄС до французької справи. Євросоюз має суворі вимоги та накладає серйозні штрафи за порушення його закону про цифрові послуги великими онлайн-платформами. Цей закон вже призвів до розслідування проти Х і публічних суперечок з Ілоном Маском.

Коли Дуров вийшов під заставу, він написав, що покладати на генерального директора відповідальність за злочини користувачів — неправильно. Але він визнав проблеми, які виникли через різкий ріст кількості користувачів Telegram. Дуров анонсував, що месенджер видалить функцію «Люди поблизу», бо нею користувалися шахраї. Також він відключив можливість завантажувати нові матеріали на платформу для блогів Telegra.ph. Дуров створив і спеціальну команду модераторів зі штучним інтелектом, які шукатимуть шкідливий контент. Таємно Telegram оновив політику конфіденційності — тепер там написано, що месенджер може передати дані правоохоронцям про користувача, якого підозрюють у «кримінальних діях».

Французькі правоохоронці кажуть, що співпраця з Telegram сильно допомагає у багатьох розслідуваннях, особливо у боротьбі з наркозлочинністю. І вони не одні — це бачать і в Бельгії, і в Південній Кореї, і в інших країнах.

Справа проти Дурова не потрапить до суду ще щонайменше рік, тому він застряг у Франції. Компанія Telegram не розуміє, чи потрібно замінити керівника, якого вважають незамінним. Команда Дурова не хоче коментувати настрої всередині Telegram. Там хизуються, що компанія тепер прибуткова, бо продає рекламу і преміум-підписки. Справа проти Дурова не вплинула на популярність месенджера. У США після його арешту Telegram ненадовго вирвався на друге місце в місцевому App Store.

В інвесторів Telegram все одно залишаються питання про довгостроковий розвиток компанії. Ще до арешту Дурова багато хто переживав через репутацію месенджера, який допомагає кримінальній діяльності та екстремістам. Деякі потенційні інвестори переживають, чи зможуть вони повернути гроші, якщо Дуров різко змінить погляди. Інше питання, яке теж хвилює багатьох: що буде з Telegram, якщо Дурова не стане?



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