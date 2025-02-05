ЗСУ переходять на корпусну структуру. Що це означає? Навіщо? Це допоможе нам перемогти? Відповідаємо простими словами

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Про перехід ЗСУ на корпусну структуру вперше ще в листопаді 2024 року написала інформагенція Укрінформ із посиланням на власні джерела в ЗСУ. Лише через два місяці це офіційно підтвердили і головнокомандувач Олександр Сирський, і президент Володимир Зеленський. Вони кажуть, що план готовий і починається його втілення. Увесь 2024 рік багато відомих військових та експертів казали, що проблеми на фронті пов’язані з тим, що в українській армії хаос в управлінні військами, і тому систему потрібно змінювати. Зрештою Генштаб ЗСУ погодився і переводить армію на корпусну систему. «Бабель» розповідає, що таке корпуси і як вони змінять управління військами на фронті.

Яка структура в ЗСУ зараз?

Кількість людей у військових з'єднаннях (у середньому) Відділення — 9

Взвод — 30

Рота — 100

Батальйон — 1 000

Полк — 2 500

Бригада — 5 000

Дивізія — 15 000

Корпус — 30 000

У будь-якій армії світу є чітка ієрархія — від маленьких зʼєднань до великих. Що більша армія, то більші військові з’єднання. У ЗСУ ієрархія починається з відділення і закінчується Генеральним штабом як головним органом військового управління. З кількох відділень складається взвод, з кількох взводів — рота, з кількох рот (та допоміжних підрозділів) — батальйон, з кількох батальйонів (та допоміжних підрозділів) — бригада і полк.

Головним військовим з’єднанням у ЗСУ зараз є бригада. Саме бригадами воює українська армія. Полків у ній небагато — зазвичай це колишні батальйони, які проявили себе і отримали дозвіл розширитися. Після розпаду СРСР, який мав велику армію, Україна отримала в спадок дивізії. Але такі великі структури їй були не потрібні. Тому дивізії скорочувалися до бригад, а корпуси розформовували та перетворювали на оперативні командування. Після початку російсько-української війни Збройні сили України знову почали розширюватися — так зʼявилися багато різних бригад. Тому нинішню структуру ЗСУ називають бригадно-батальйонною.

Telegram

Я постійно бачу абревіатури ОТУ і ОСУВ. Що це таке?

Це тимчасові командні структури для керування військами під час війни. Оперативно-стратегічні угруповання військ (ОСУВ) та оперативно-тактичні угрупованння (ОТУ) виникли з початком великої війни. Українська армія зросла в кілька разів, лінія фронту також збільшилася, тому потрібні були нові структури для управління великою кількістю військ. Колишні штаб АТО чи командування Об’єднаних сил, які керували військами на Донеччині та Луганщині, не впорались би з таким навантаженням.

Наприклад, ОСУВ «Хортиця» зараз відповідає за всю ділянку фронту від півночі Харківщини і аж до адміністративної межі Донецької та Запорізької областей. Воно має у своєму складі кілька ОТУ. Але, наприклад, на Херсонщині чи на Курщині військами керують вже інші ОТУ. Усі ОСУВ та ОТУ підпорядковані Генеральному штабу.

Оскільки ОСУВ та ОТУ — структури тимчасові, то офіцери, які там служать, зазвичай відряджені туди на кілька місяців із бригад, командувань чи інших військових структур. Тобто це їхнє не основне місце служби і вони як не встигають розібратися в усьому, так і не мають мотивації це робити.

А яка структура у країн НАТО? Структура армій західних країн суттєво залежить від їхньої чисельності. Чим більша армія — тим більші зʼєднання. У великих західних арміях переважає бригадно-дивізійна структура. Тобто кілька бригад об’єднуються в дивізії, а кілька дивізій — у корпуси. Наприклад, під час війни у Перській затоці 1991 року США воювали трьома корпусами, до яких увійшли майже 700 тисяч людей.

Telegram

Ще я чув, що у ЗСУ вже є корпуси. Які?

Так, в українській армії вже є кілька корпусів — на папері. Це, наприклад, 9 і 10 армійські корпуси, які створювали для контрнаступу на півдні України влітку 2023 року. Ще до великої війни існував Корпус резерву: туди входили бригади, які мали лише командування і у разі повномасштабного нападу були готові швидко набрати людей та вступити в бій. Зараз Корпус резерву перетворився на 11 армійський корпус. Також є інформація про створення 12 армійського корпусу.

Існує також окремий Корпус морської піхоти, про створення якого публічно казав президент Володимир Зеленський, і Корпус швидкого реагування у складі Десантно-штурмових військ.

Український мілітарний портал

Головна проблема вже існуючих корпусів у тому, що вони не воюють як єдине зʼєднання. Бригади, які входять до складу цих корпусів, розкидані по всій лінії фронту і не перебувають під єдиним командуванням.

Чому армія переходить на корпусну структуру?

Одна з головних проблем української армії зараз — це хаос в управлінні військами. Про це говорять і начальник штабу бригади Нацгвардії «Азов» Богдан Кротевич, і командир 20 полку безпілотних систем К-2 Кирило Верес, і колишній командир 53 механізованої бригади, «кіборг» Анатолій «Купол» Козел, і керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Причина в тому, що ОСУВ та ОТУ — це непостійні структури. Офіцери, які служать у цих угрупованнях військ, зазвичай відбувають туди у відрядження на кілька місяців із різних командувань або бригад. Тому вони постійно змінюються, не встигають увійти в курс справ, не мають мотивації — але повинні керувати багатьма бригадами на фронті.

Корпуси ж стануть постійними структурами, в їхніх штабах будуть працювати не відряджені, а штатні офіцери. На відміну від західних країн, українські корпуси будуть складатися не з великих дивізій, а з менших бригад, а також допоміжних інженерних, розвідувальних та інших підрозділів.

Як буде відбуватись перехід на корпусну структуру?

За словами журналіста Юрія Бутусова, українське командування планує створити до 20 корпусів, а ОТУ та ОСУВ розформувати. Один корпус триматиме ділянку фронту до 150 кілометрів і складатиметься із 4—5 бригад. Формувати корпуси почнуть на базі найкращих бригад ЗСУ. Одним із перших має стати 3 корпус, до складу якого увійде 3 штурмова бригада. А її командир Андрій Білецький очолить цей корпус. Також Бутусов каже, що корпус створять «навколо» 92 штурмової бригади.

Facebook

Корпус морської піхоти, який наразі виконує лише адміністративні функції, бо бригади морської піхоти воюють у різних місцях фронту, залишиться, а в ДШВ замість одного корпусу створять два.

Зміни в структурі торкнуться не лише ЗСУ, але і Нацгвардії. Там, за даними Бутусова, планують розгорнути два корпуси: навколо бригади «Азов» та навколо бригади «Хартія».

У чому складність переходу на корпусну систему?

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут зазначає: для того щоб воювати корпусами, українській армії доведеться переміщати бригади по всій лінії фронту. А зробити це під час наступу росіян, які часто проривають оборону саме під час ротацій українських бригад, буде важко.



Колишній австралійський генерал та військовий експерт Мік Раян теж застерігає, чи матиме Україна достатню кількість досвідчених офіцерів для штабів корпусів або достатню кількість людей, щоб ці корпуси були укомплектовані необхідними підрозділами. І найголовніше питання — хто стане командирами корпусів і наскільки ефективно вони зможуть керувати. Але на це запитання Зеленський вже дав відповідь: «Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням».