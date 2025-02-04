США заморозили всю невійськову допомогу Україні. Чотири українські грантові організації розповідають «Бабелю», як планують виживати (ви можете їх підтримати)

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Катерина Бандус / «Бабель»

Торік через американське агентство USAID Україна отримала майже $5,5 мільярда — ці кошти вливали в лікарні, громадські організації, регіональні програми відбудови інфраструктури, університети та медіа. Наприкінці січня новий уряд США заморозив усю допомогу, яка йшла через це агентство: його планують скоротити на дві третини та обʼєднати з Держдепартаментом. Уже більш-менш зрозуміло, що українському громадському сектору доведеться навчитися жити без цих грошей. «Бабель» поговорив з українськими організаціями про важливі проєкти, які їм довелось зупинити, і про те, як вони існуватимуть без грантів США.

Благодійний фонд U-Saved

Чим займається організація. Логістичні хаби U-Saved є у Краматорську і Покровську. Волонтери роздають їжу, воду і необхідні речі людям, які живуть біля лінії фронту. Вони ремонтують будівлі та допомагають підготуватись до морозів — купують дрова, обігрівачі, ковдри. Коли ситуація стає критичною, U-Saved евакуює людей у безпечніші міста і знаходить їм тимчасовий притулок. Організація також вивозить цивільну інфраструктуру, наприклад, обладнання лікарень.

Які проєкти зупинились. Уся діяльність організації. Тепер усі витрати волонтери покривають власним коштом.

Що робити далі. Посередник, через якого U-Saved отримує американські гранти, подав апеляцію до USAID, щоб організацію внесли до списку тих, що рятують життя. Підтримку таких програм уряд США не заморожує. Якщо суд відхилить заяву підрядника і U-Saved не знайде інші джерела підтримки, організації доведеться закритись.

Допомогти U-Saved.

Facebook / «Бабель»

Facebook / «Бабель»

Благодійний фонд Veteran Hub

Чим займається організація. У Veteran Hub є гаряча лінія підтримки, філії у Києві й Вінниці та мобільні офіси — автомобілі, які приїжджають до ветеранів у Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Організація надає ветеранам юридичну і психологічну підтримку, допомагає знайти роботу. Veteran Hub також підтримує рідних чинних військових, зниклих безвісти, полонених і полеглих воїнів.

Які проєкти зупинились. Хаб у Вінниці та гаряча лінія підтримки.

Що робити далі. Завдяки донатам від українського бізнесу Veteran Hub у лютому відновив роботу Вінницького хабу і лінії підтримки. Цих грошей вистачить на три місяці. Що робити, якщо адміністрація Трампа не відновить підтримку, — невідомо. Зараз у Veteran Hub шукають нові джерела фінансування.

Допомогти Veteran Hub.

Подія для ветеранів і ветеранок у Veteran Hub. Facebook / «Бабель»

Громадська організація «Будуємо Україну Разом»

Чим займається організація. БУР відбудовує будівлі на деокупованих і прифронтових територіях. У 2024 році організація провела 27 таборів — виїздів волонтерів на відбудову. Наприклад, вони створили простір у зруйнованому селі на Херсонщині — у відновленій будівлі зараз працюють дитсадок, відділок поліції, пошта, пункт першої невідкладної медичної допомоги та сільська рада.

Які проєкти зупинились. БУР втратив приблизно половину фінансування. Роботу над шістьома таборами, які вже запланувала організація, призупинили. БУР бракує професійних будівельників, тому вони створили курс, щоб навчити 25 майстринь. Цей проєкт теж на паузі.

Що робити далі. Основні витрати БУР — будівельні матеріали. Зараз організація домовляється з компаніями, щоб отримати їх безкоштовно. БУР шукає гранти від європейців, збирає донати від небайдужих і планує залучити більше закордонних донорів, які не хочуть донатити на зброю.

Допомогти БУР.

Волонтери БУР відбудовують зруйноване приміщення. Facebook / «Бабель»

Громадська організація «Інститут Масової Інформації»

Чим займається організація. В ІМІ є 15 медіахабів, де навчають журналістів (наприклад, тактичної медицини) та безкоштовно позичають енергообладнання і захисне спорядження для роботи в зоні бойових дій. Організація надає мінігранти приблизно ста незалежним регіональним медіа, досліджує український медіаринок і протидіє російській дезінформації.

Які проєкти зупинились. Організація втратила понад 70% фінансування. Без цих грошей ІМІ не може підтримувати регіональні медіа й орендувати офіси для регіональних медіахабів. Без донорських грошей ця мережа закриється.

Що робити далі. Організація шукає гранти від європейських донорів. ІМІ — це некомерційна організація, тому не може швидко створити маркетинговий відділ і забезпечувати себе рекламою.

Допомогти ІМІ.

ІМІ позичає захисне спорядження журналістам, які працюють у зоні бойових дій. Facebook / «Бабель»

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