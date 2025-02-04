«У мене не було опції сказати «ні». Арсен Жумаділов тимчасово очолив АОЗ, але готовий лишитись там надовго. Трохи більше, ніж бліц-інтервʼю

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Валентина Поліщук / «Бабель»

Двадцять пʼятого січня керівник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель (АОЗ). Перед тим, з лютого 2024 року, нею керувала Марина Безрукова. Прихід Жумаділова в АОЗ став частиною, але не фіналом великого конфлікту між Агенцією і Міністерством оборони, який триває кілька місяців, — ось усе, що потрібно про нього знати. З 25 січня Безрукова і Жумаділов кілька разів змінювали одне одного на посаді керівника АОЗ — їхні імена зʼявлялися і зникали з реєстрів. Зараз тимчасовий виконувач обовʼязків і підписант Жумаділов. В закупівлях у нього великий досвід. З квітня 2019 року він очолював державне підприємство «Медичні закупівлі» і постійно звітував про зекономлені державні кошти. У серпні 2023-го Жумаділов очолив ДОТ, який закуповує для армії все, крім зброї, — від фляжок і їжі, до касок, бронежилетів і палива. Восени 2024-го міністр Умєров хотів обʼєднати ДОТ і АОЗ під керівництвом Жумаділова, якого він вважав ефективнішим за Безрукову. Готуючи великий матеріал про конфлікт між Міноборони і АОЗ, кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила з Жумаділовим про його роботу в ДОТ і плани в АОЗ, яку він очолює тимчасово. Ця розмова у великий текст не потрапила — ми публікуємо її окремо.

Міністр оборони не раз говорив, що ДОТ більш успішний, ніж АОЗ. Про що саме йшлося?

Йшлося про швидкість укладання контрактів і виконання зобовʼязань. Важливо, що ми мали перевагу, бо ДОТ створили з нуля, і всю команду фактично добирав я. Тобто ризиків, повʼязаних з кадровою політикою, у нас не було. Саме тому було рішення обєднати агенції на основі ДОТ. Але наші міжнародні партнери висловили занепокоєння, і Міністерство дослухалося.

Що далі? Вас розглядатимуть на посаду директора Агенції?

Це питання до Міністерства, мені про це невідомо. Зі мною проговорили лише те, що поки Міністерство буде ухвалювати якісь рішення, необхідно підхопити роботу, щоб процеси не переривались і були поставки зброї. Сторонній людині без належної підготовки було б лячно і важко вʼїхати в предмет, тому попросили мене. Я включився, вже підписую контракти і необхідні документи.

Оборонні закупівлі суттєво відрізняються від тилових — багато політичних питань, тіньових гравців, все засекречено. Наскільки ви обізнані в темі, щоб займатися саме зброєю?

Коли ми запускали медичні закупівлі в Україні, так само були питання, чи я фармацевт і чи маю належну галузеву експертизу, щоб закуповувати ліки чи медичне обладнання. Коли ми збудували ДОТ, були питання, чи знаюсь я на різних видах палива, мастил, олив.

Насправді я фокусуюсь на побудові правильних систем і процесів. Щоб люди з необхідними експертизами могли швидко укласти контракт з надійним постачальником за адекватною ціною. І щоб поставка була вчасно. Я дуже добре розумію, які інструменти — технічні та аналітичні — треба для того, щоб побудувати такий процес.

В АОЗ є проблеми з українськими виробниками. З одного боку, є рішення Ставки, що потрібно контрактувати саме їх. З іншого, є приклад одного великого заводу, який не зміг виконати один контракт і допустив великий брак за іншим. Водночас голова Мінстратегпрому Герман Сметанін каже, що із цим заводом треба далі працювати. Що із цим робити, у вас є рішення?

З одного боку, ми маємо спонукати наш ринок до розвитку. З іншого — маємо управляти ризиками. Це означає, що ми повинні зайти в процес, контрактувати такого виробника і встановити маячки на кожному етапі виконання контракту, а не тоді, коли бракована продукція вже на фронті. Наприклад, давайте проконтролюємо, яку сировину вони планують використати: чи вона якісна, чи її постачили вчасно. Коли зробимо це, зможемо контролювати кожну партію, дивитися, чи вибухають снаряди. Ми маємо глибше заходити в управління контрактами.

Саме Агенція має це робити? Бо Міністерство оборони має свої військові представництва, які відповідають за якість...

Те, що Міністерство має своїх військпредів, це дуже добре. Те, що військпреди досі перебувають у периметрі Міністерства, — це практика, яку треба переглянути. Цю функцію необхідно професіоналізувати і чітко встановити, як вони мають працювати. Бо коли вони працюють як структурний підрозділ МО, є можливість перекидати відповідальність на інших в межах Міністерства.

Чи потрібно функцію контролю додати Агенції оборонних закупівель? Це дискусія, там є плюси і мінуси, але з Міністерства її треба вивести. А поки нічого не заважає встановити такі маячки в контрактах, щоб на кожен з них виїжджали військпреди, давали свої висновки, і лише тоді ми рухалися далі.

Так само можна розділити авансування за високоризикованими контрактами. Наприклад, спочатку заплатити невеликий відсоток, якого достатньо, щоб купити сировину. Коли є сировина, оплачуємо, наприклад, людську працю. І так далі. В ДОТ за відповідними контрактами ми це впровадили з другого півріччя минулого року — маємо хороші результати.

Наші контракти теж критикують, але це поодинокі випадки. Свою програму в минулому році ми в грошах виконали на 99,7%, в товарах — на понад 90%. У січні в нас ще докочується товар, який був законтрактований, — так ми досягаємо 100%.

Жумаділов презентує звіт про роботу ДОТ у 2024 році, 9 грудня 2024 року. Facebook

Ви вже почали відповідати на моє наступне питання. У вас в минулому році були проблемні контракти з «Укрспецтекстилем» на поставки пончо. Поставки почали зривати влітку, а контракт ви розірвали лише восени. Чому так довго тягнули?

Ті контракти ми мали право розірвати, лише дочекавшись кінцевої дати поставки плюс 30 днів. Ми переглянули ту практику і з другого півріччя 2024 року укладаємо геть інші контракти — не чекаємо кінцевої дати і розриваємо одразу.

Ви тимчасово очолили Агенцію на тлі великого скандалу. Як це на вас впливає і чи спілкуєтесь ви з Мариною Безруковою?

Я спілкувався з нею в перший день, як прийшов в АОЗ. Сказав, якщо є якісь питання, кажи. Чи лякає мене ця ситуація? Чи приємно це? Ні, неприємно. Але за таких умов у мене не було опції сказати «ні». З могу боку було б безвідповідально просто спостерігати зі сторони, як валиться дуже важлива для держави функція.

Одна з причин цієї неприємної для всіх ситуації — особистий конфлікт. Марина Безрукова відмовилась робити те, про що її просив уже колишній заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, і в них зіпсувалися стосунки. Далі ситуація зайшла в глухий кут. Ми поки не знаємо, хто буде на місці Кліменкова, але ця ситуація може повторитися з вами?

Чи є в цілому такий ризик? Є. Чи можливо цим ризиком управляти? Точно так.

Управляти як саме?

Дивитися на те, що непокоїть вашого візаві. Якщо це не про червоні лінії — комунікація і пошук компромісів можливий. А червоні лінії — це або праця в інтересах ворога, або корупція. Ви думаєте, у мене з усіма приязна комунікація в Міністерстві оборони? І з Кліменковим також були складні моменти. Але на якомусь етапі я зрозумів його стиль управління, і далі ми нормально працювали.

Коли ви з Умєровим говорили про ваше призначення т. в. о. керівника АОЗ, обговорювали якісь KPI?

Перше і головне — якнайшвидше укладати контракти і брати зобовʼязання. ДОТ зайшов у цей рік з тим, що ми уклали контрактів на 51% від доведеної потреби 2025 року. Це безпрецедентний результат. В АОЗ ситуація геть інша. На 2025 рік взяли зобовʼязань менше, ніж на 10% потреб.

Якщо хтось скаже, що їм довели потреби пізно, або якісь погодження тривали довго, це все правда. Але окрема Агенція існує саме для того, щоб пушити всіх, — чи то нормативку, чи то управлінський процес, — щоб бути ефективними. Бо якщо просто казати, що щось не так зарегулювали, то це схоже на стиль структурного підрозділу Міністерства оборони, який не відповідає за щось цілісне.

Коли я говорила про ситуацію з АОЗ із представниками Міноборони, вони часто згадували вашу систему DOT-chain, мовляв, в АОЗ хаос, а у вас все впорядковано. Чи зможе така система впоратися з викликами в закупівлях зброї?

Така система може працювати в оборонних закупівлях, але не з усією номенклатурою, а в деяких категоріях. Ми звернемось у Міністерство, щоб подібний до нашого інструмент впровадили в АОЗ.