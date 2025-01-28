Дональд Трамп визнав хуситів терористами. Вони що, такі небезпечні? Розповідаємо про угруповання, яке взяло в заручники світову торгівлю

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Getty Images / «Бабель»

Одним із перших своїх указів Дональд Трамп на посаді президента США повернув єменським хуситам статус міжнародної терористичної організації. Наприкінці 2023 року хусити стали загрозою для вільного судноплавства. Вони атакують цивільні та військові судна в одній з найважливіших транспортних артерій світу, заробляють на рекеті й дають Ірану можливість шантажувати Захід. «Бабель» прочитав іноземні медіа і розповідає, як військова організація завдає мільярдних збитків світовій економіці.

Нестабільні мусульманські країни на Близькому Сході завжди були джерелом появи різних воєнізованих угруповань. Не став винятком і Ємен – країна, де понад десять років триває громадянська війна. Частину Ємену та його столицю Сану контролює угруповання «Ансар Аллах», що його майже всі у світі називають просто хуситами, бо їхнім першим лідером і засновником був Хусейн аль Хусі, нині покійний.

«Ансар Аллах» виникло в Ємені в 1990-х роках на тлі традиційного для Близького Сходу конфлікту між двома течіями ісламу: сунітами і шиїтами. Також у Ємені вирував політичний конфлікт: країна в 1962—1990 роках була розділена на дві частини.

Двоє бійців армії Південного Ємену стріляють по позиціях прихильників Північного Ємену під час громадянської війни. Getty Images / «Бабель»

Коли Ємен знову об’єднався, то хусити, які були шиїтською меншиною, почали скаржитися на дискримінацію та утиски. Хусити поступово набирали популярність у північних районах Ємену. У 2003 році вони вперше влаштували збройний заколот проти єменської влади, під час «арабської весни» захопили території на півночі Ємену, а вже за кілька років захопили столицю. Це змусило світ реагувати: Саудівська Аравія зібрала коаліцію та кілька років воювала проти хуситів. Однак результату це не дало, а хусити отримали серйозного союзника — шиїтський Іран.

Зараз хусити контролюють приблизно третину території Ємену, включно зі столицею Саною, і дві третини населення країни. Їхня зона контролю майже повністю збігається з територіями, що колись належали Північному Ємену. Рольовою моделлю для хуситів стала ліванська «Хезболла» — тобто воєнізоване шиїтське угруповання із сильним впливом на політику країни.

В Ємені відбувається гуманітарна катастрофа Громадянська війна, що триває з 2011 року, створила в Ємені одну з найгірших гуманітарних криз у світі. Більш як 60% населення живе за межею бідності, а 80% із них потрібна екстрена гуманітарна допомога, щоб вижити. Ємен пережив спалах холери, на яку перехворіли понад 2,5 мільйона людей. Коли президент США Джо Байден у 2021 році скасував статус хуситів як терористичної організації, головним мотивом була саме допомога жителям Ємену.

«Бабель»

На своїх територіях хусити намагаються створити альтернативну економіку. Вони випускають свою валюту, курс якої дуже сильно відрізняється від курсу іншої частини Ємену. Коли вони взяли Сану, то захопили майже всі фінансові резерви міжнародно визнаного уряду. Також під контролем хуситів є кілька портів у Червоному морі, де вони встановили високі митні збори. Їхня політика непостійна і переважно популістська, вони не мають однозначної позиції, яким має бути політичний устрій у Ємені і які права повинні мати жінки. Але це не заважає їм бути одним із найпотужніших недержавних гравців у регіоні.

Географія Ємену дозволяє хуситам контролювати частину Баб-ель-Мандебської протоки — однієї з головний транспортних артерій світу. Це ворота в Червоне море, з якого потім через Суецький канал торгові кораблі виходять до портів Європи та Північної Африки. Маршрут через Суецький канал — головний для морської торгівлі між Європою та Азією, особливо для нафти і газу з Близького Сходу. Загалом цим шляхом проходить 12% світової торгівлі.

Хоча хусити погрожували лише пов’язаним з Ізраїлем кораблям, під ударом опинилися абсолютно різні цивільні судна. Вже в листопаді 2023-го вони захопили автомобільний перевізник Galaxy Leader, а екіпаж судна взяли в заручники — і відпустили лише 22 січня 2025 року. Серед заручників були й троє українців, вони вже повернулися додому. Інші ж кораблі хусити переважно обстрілювали: за понад рік вони атакували майже сотню суден.

Cудно Rubymar під прапором Белізу, яке зазнало атаки з боку хуситів у Червоному морі і затонуло. Getty Images / «Бабель»

Такі атаки хуситів змусили світові компанії оминати Ємен і йти до Європи довшим шляхом – через південь Африки. У середньому, це збільшило торговельні маршрути на 6 000 кілометрів і 10—14 днів. За оцінками The Economist, через хуситів втрати світової економіки за 2024 рік становили близько $200 мільярдів.

Велика Британія та США навіть почали військову операцію «Вартовий процвітання» у Ємені. Вони обстрілювали військову інфраструктуру хуситів, їхні аеродроми, порти, військові бази. Але атаки на цивільні судна не припинилися. Улітку 2024 року очільник Військово-морських сил США Джордж Вікофф визнав, що британські та американські удари не змусили хуситів змінити свою політику.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Зараз американці тримають навколо Ємену частину свого флоту, допомагають захищати цивільні судна, а також регулярно відбивають ракетні атаки з боку хуситів. США захищають свободу судноплавства, однак конкретно цим маршрутом американські компанії користуються вкрай рідко. Інші мусульманські країни, які страждають значно більше, неготові вступати в прямий конфлікт із хуситами, бо не хочуть, щоб їх звинуватили в підтримці Ізраїлю.

Але не всі зазнають збитків. Китай, наприклад, навпаки — лише збільшив кількість кораблів, які проходять біля Ємену. Експерти вважають, що Китай домовився з Іраном, тому хусити не чіпають китайські кораблі. Це розуміють і світові страхові компанії, тому вартість страхування для китайських суден нижча. Таким чином, Китай отримує економічні переваги над конкурентами.

Хусити лишаються одним із найголовніших «агентів» Ірану в регіоні, після того як Ізраїль у 2024 році обезголовив ХАМАС і «Хезболлу». Саме Іран отримує найбільшу вигоду від кризи в Червоному морі, бо разом із хуситами він контролює дві головні протоки на Близькому Сході — Баб-ель-Мандебську та Ормузьку. Через них проходить близько 32% світової торгівлі нафтою.

«Бабель»

Що це болюча для Заходу точка, зрозуміли і в Росії. Улітку 2024 року американські медіа писали, що в Кремлі знайшли новий спосіб помститися західним країнам за допомогу Україні у війні. Росіяни нібито мали передати хуситам свої протикорабельні ракети «Онікс», щоб ті краще і ефективніше атакували військові та цивільні судна. Перемовинами нібито займався торговець зброєю Віктор Бут, якого США передали Росії під час обміну в’язнями у серпні 2024 року. Ще росіяни допомагають хуситам розвідувальними даними, які потрібні для атак на західні торговельні судна.

Формальною причиною для атак на цивільні судна хусити називали військову операцію Ізраїлю в секторі Гази. За останній рік вони навіть кілька разів атакували Ізраїль безпілотниками та балістичними ракетами, за що отримували удари у відповідь. Але 15 січня Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я. Однак експерти сумніваються, що хусити припинять атаки на кораблі.

По-перше, для Ірану це стало важливим важелем впливу на західні країни. По-друге, самі хусити зробили на цьому бізнес. Деякі судноплавні агенції вже координують свої маршрути з верхівкою хуситів, щоб оплатити безпечний прохід у Червоне море. За даними ООН, так хусити заробляють до двох мільярдів доларів на рік.