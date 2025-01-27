Ілон Маск і Сем Альтман сперечаються, хто створить майбутнє, населене розумними машинами. Вони наввипередки будують мега дата-центри для своїх ШI, бʼються в суді та тролять один одного у твіттері

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

В одному кутку рингу — найбагатша людина Землі, яка хоче колонізувати Марс. В іншому — інженер, впевнений в тому, що він може створити штучний надлюдський розум. На кону сотні мільярдів. Трансляція наживо — у твіттері. Так виглядає найзахопливіша корпоративна бійка року: Ілон Маск проти Сема Альтмана.

На другий день свого президентського терміну Дональд Трамп скликав пресконференцію в Кімнаті Рузвельта, розташованій в Західному крилі Білого дому. Підглядаючи у шпаргалку з іменами та назвами, він розповів про проєкт під назвою Stargate: побудувати двадцять дата-центрів для штучного інтелекту і витратити на це $500 мільярдів. Поруч з ним стояли три бізнесмени, кожен з яких уособлює три складові проєкту: інвестиції, інфраструктуру і технологію. Це були голова найбільшого у світі венчурного фонду, співвласник третьої у світі софтверної компанії та найвідоміший розробник штучного інтелекту.

Поруч з Дональдом Трампом: Масайосі Сон — голова SoftBank Vision Fund, Ларрі Еллісон — голова ради директорів Oracle Corporation, Сем Альтман — генеральний директор OpenAI.

$500 мільярдів — це розмір економіки невеликої європейської країни. Пів століття тому Америка витратила порівнянну суму для того, щоб відправити людину на Місяць. Схожі суми витрачає Саудівська Аравія для того, щоб побудувати посеред пустелі місто завбільшки з Нью-Йорк. Очевидна мета організаторів Stargate — виробляти автономні машини, які замінять людей на ринку праці. Якщо їм вдасться це зробити, на людство чекає нова промислова революція.

Найпомітнішою фігурою на пресконференції виявився Сем Альтман — співзасновник OpenAI, нова зірка технологічної індустрії. Цього року йому виповниться сорок — як порівняти з його партнерами, він дуже молодий. Мета, яку він нещодавно задекларував, а саме — створити штучний розум, що за своїми можливостями перевершить людський, захоплює уяву так само сильно, як і політ на інші планети.

У кімнаті, де проходила пресконференція, не було Ілона Маска. Організатори спеціально запланували її так, щоб Маск не зміг на неї потрапити. Для людини, яка в передвиборчій кампанії Трампа стала не першою особою, але й не другою, це був очевидний ляпас. Другим ляпасом стало те, що представляючи учасників пресконференції, Дональд Трамп назвав Альтмана «провідним експертом» у сфері штучного інтелекту. Тим самим він відмовив у цьому статусі людині, для якої цей статус означає надзвичайно багато.

Ніхто не здивувався, коли того ж вечора Ілон Маск зірвався на Сема Альтмана у твіттері. Він назвав Альтмана аферистом і брехуном та заявив, що ніяких пʼятисот мільярдів доларів у нього насправді немає — у кращому разі є жалюгідні десять мільярдів. Альтман у відповідь запросив його подивитися на будівництво першого дата-центру.

Перший дата-центр «Старгейта» справді будують уже майже рік — у технопарку біля невеличкого техаського містечка, яке називається Абілен. Саме туди найближчим часом увіллються ті самі мільярди. Якщо вам хочеться дізнатися, як виглядають по-справжньому щасливі люди — погугліть фотографії мера цього містечка і конгресмена відповідного округу.

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X (Twitter) / «Бабель»

Сем Альтман молодший за Ілона Маска на тринадцять років, але явно не поступається йому ані амбіціями, ані підприємницьким талантом. Один з менторів Альтмана охарактеризував його так: «Скиньте Сема на острів, повний канібалів, поверніться туди за пʼять років — і побачите, що він став у них королем». Кілька разів він ставав героєм великих портретних статей в головних американських журналах. Його друзі та колеги сходяться на тому, що він майстерний переговорник.

Сем Альтман — соціопат? Відповідає ChatGPT Як багатьох політиків і підприємців, Сема Альтмана часто називають соціопатом. Ми завантажили журнальні профайли Сема Альтмана в ChatGPT і попросили оцінити його психіку за стандартною клінічною методикою. Ось висновок: «Його риси більше відповідають амбітному підприємцю, ніж соціопату. Оцінка за методикою PCL-R, найімовірніше, нижча за клінічний поріг».

Альтман познайомився з Ілоном Маском десять років тому. У ютубі збереглося інтервʼю тих часів, де він просить Маска порадити йому компʼютерні ігри та запитує, на яку технологію звернути увагу молодому підприємцю, щоб стати наступним Маском. «Штучний інтелект», — відповідає Ілон Маск.

У 2015 році така відповідь не була очевидною. Але Маск певний час вже займався штучним інтелектом і знав, що успіх у цій царині залежить від того, чи є у компанії доступ до гігантського обсягу даних про світ — не меншого, ніж, наприклад, у Google. Маск швидко зрозумів, що в нього є власне невичерпне родовище даних: камери автомобілів Тесла щодня транслювали на його сервери мільйони кадрів. Ще одним бездонним джерелом даних із часом став твіттер, де користувачі щодня публікували 500 мільйонів постів.

Насамперед Маск був стурбований тим, чим штучний інтелект може нести загрожувати людству. Його турбував навіть не стільки всесвітній голокост, який могли б влаштувати розумні машини, скільки те, що люди могли втратити стимули розмножуватися і з часом вимерти. Він часто обговорював екзистенційні загрози на званих вечерях з іншими титанами індустрії та одного разу посварився з Ларрі Пейджем: співзасновник Google сказав йому, що розумні машини просто стануть наступним щаблем еволюції. Ілона Маска, батька пʼяти дітей, такий результат не влаштовував.

На тому ж інтересі він зійшовся із Семом Альтманом. Керівник найуспішнішого у світі стартап-інкубатора, Альтман сприймав екзистенційні загрози людству всерйоз і в колах каліфорнійських стартаперів вважався відомим «виживальником». На узбережжі центральної Каліфорнії він облаштував сховище, до якого міг дістатися легкомоторним літаком. У сховищі Альтман зробив запаси «зброї, золота, йодиду калію, антибіотиків, акумуляторів, води та протигазів».

Сем Альтман просить Ілона Маска порадити компьютерну гру. Маск радить Overwatch. YouTube

Ілон Маск і Сем Альтман вирішили, що найкращий спосіб захистистися від розумної машини — це розумна машина, яку створять вони самі, керуючись найкращими намірами. За їхнім задумом, код цієї машини має бути відкритим, а технологія — доступною для всіх. У 2015 році Маск виділив Альтману кілька мільйонів доларів. На ці гроші Альтман зібрав невелику команду інженерів. Він рекрутував до неї тільки людей, які поділяли його переконання: усі вони вірили, що можуть створити справжній штучний розум, що не поступатиметься людському.

Спочатку Маск і Альтман зібрали дюжину людей — це була перша команда лабораторії OpenAI. Заробляти лабораторія не планувала, вона тільки витрачала гроші Маска та інших донорів. За словами одного з розробників, у перший рік вони просто «кидали спагеті в стіну і дивилися, що прилипне». До 2018 року виявилося, що найкраще «прилипає» особлива архітектура нейронних мереж під назвою «трансформер». Робота над цією архітектурою вимагала часу і величезних грошей, зібрати які некомерційна лабораторія не могла.

Витративши на лабораторію кілька десятків мільйонів доларів, Маск запропонував Альтману та його колегам добровільно влитися в його компанію і стати підрозділом «Тесли». Альтман відмовився. Маск скликав загальну нараду, поскандалив і пішов, грюкнувши дверима. Звісно, він перекрив лабораторії фінансування. Тоді Альтман знайшов для лабораторії нового партнера — це була корпорація Microsoft. Він створив у лабораторії комерційний підрозділ, отримав від нового партнера понад десять мільярдів доларів і 2022 року випустив ChatGPT — найвідоміший комерційний продукт останніх років.

Суть того, що між ними сталося за останні десять років, Сем Альтман і Ілон Маск пояснюють по-різному. За версією Альтмана, він ніколи не відмовлявся від початкової місії: убезпечити людство від штучного інтелекту. Однак виявилося, що справжній штучний розум можна створити, тільки витративши сотні мільярдів доларів. Йому потрібні гігантські дата-центри, і що більше дата-центрів, то більш «розумною» виявляється машина. Некомерційна дослідницька група не могла зібрати ні сотні, ні навіть десятки мільярдів, тому їй довелося перетворитися на комерційну компанію.

За версією Маска, його просто обдурили: він профінансував комерційний стартап, а натомість не отримав нічого. У серпні 2024 року Маск подав на Сема Альтмана до суду. Слухання у справі тривають уже пів року. Як позивач, крім Маска, у ній значиться Шивон Зіліс — мати трьох його дітей і колишня співробітниця OpenAI.

Що вирішить суд? Відповідає ChatGPT Ми завантажили матеріали процесу «Маск проти Альтмана» у ChatGPT і попросили винести вердикт. Чат видав докладний юридичний аналіз, який підсумував так: «Найімовірніше, я ухвалю проміжне рішення частково на користь Ілона Маска. Суд продовжить розбирати, чи винен Альтман у тому, що він порушив антимонопольне законодавство і правила корпоративного управління. Але я відкину звинувачення в рекеті та шахрайстві, якщо не зʼявляться нові докази».

За кілька останніх років OpenIA обросла мережею спеціальних компаній, які залучають гроші в обмін на частку в акціонерному капіталі й беруть на себе комерційні зобовʼязання. По суті лабораторія перетворюється на повноцінну корпорацію. Маск хоче через суд заблокувати цей процес. Він звинувачує Альтмана не тільки в тому, що той порушив початковий договір (створити штучний інтелект з відкритим кодом і тим самим убезпечити людство), але й у рекеті, шахрайстві, порушенні антимонопольного законодавства і корпоративного законодавства штату.

Від імені Ілона Маска в суді виступає Марк Тоберофф, відомий юрист у сфері інтелектуальної власності. Слухає справу суддя Івонна Гонсалес Роджерс, яка раніше розбирала позови проти корпорації Apple. Сема Альтмана захищає команда юриста Вільяма Севітта — та сама, що два роки тому примусила Ілона Маска купити твіттер за ціною, яку він вважав завищено…

У світі, де зміни відбуваються з такою швидкістю, що їх ледве встигаєш усвідомити, сварка Маска й Альтмана виглядає по-хорошому знайомою. В одному кутку рингу — промисловець, який роками йде до того, щоб побудувати колонію на Марсі. В іншому — інженер, який ставить мільярди на те, що йому вдасться створити по-справжньому розумну машину. Їхнє публічне листування у твіттері має вигляд звичайного, знайомого, зрозумілого, людського листування у твіттері: багато тролінгу і прямих образ, за якими стоїть поранене его.

Звісно, до таких величних проявів людського розуму, як витончений срач у твіттері, штучному інтелекту ще далеко. Але вже зараз його можна попросити проаналізувати фінансову звітність або результати медичної діагностики, вичитати юридичні документи або обговорити з ним концепцію штучної свідомості — на рівні доктора наук.

Як змоделювати свідомість людини? Відповідає ChatGPT Давайте приймемо, що людська свідомість (відчуття «Я») — це ілюзія. Вона виникає як побічний ефект роботи біологічної машини під назвою «людина»: мозок обробляє інформацію від органів чуття, створюючи «модель світу», і керує кінцівками за допомогою «моделі тіла». Щоб створити штучну свідомість як «модель світу», можна взяти таку саму нейронну мережу, як у ChatGPT. У неї потрібно інтегрувати аналог «моделі тіла»: шар логічних звʼязків, який за допомогою сенсорів стежитиме за тим, чи успішно машина виконує своє завдання, і даватиме зворотний зв'язок. «Модель світу» і «модель тіла» в такій машині повинні будуть апдейтити одна одну в режимі реального часу. Це потребуватиме на порядок більших обчислювальних потужностей за ті, що нейромережі використовують зараз.

Вочевидь найближчими роками всі великі технологічні корпорації спробують створити на основі вже наявних ШI напівавтономні машини, що замінять частину працівників: розробників, юристів, кадровиків, маркетологів, менеджерів закупівель і бухгалтерів. Їх не потрібно буде наймати та звільняти, вони не проситимуть надбавок до зарплати, не братимуть декретну відпустку і не зливатимуть комерційні таємниці конкурентам.

Для цього доведеться побудувати десятки дата-центрів, кожен з яких потребуватиме стільки ж електроенергії, скільки споживає невелике місто. Звідки вона візьметься? Meta, Google, Microsoft, Amazon — усі великі технологічні корпорації роблять ставку на те, що найближчими роками США почне будувати сучасні атомні електростанції.