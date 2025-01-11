Що подивитися у вихідні. Пригодницький серіал із зіркою «Друзів» Девідом Швіммером, медична драма від творців «Швидкої допомоги» і атмосферний вестерн «Первісна Америка»

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu і HBO Max вийшло чотири цікавих релізи. Це вестерн «Первісна Америка», другий сезон пригодницького горор-серіалу «Дрижаки» з Девідом Швіммером, що грав у «Друзях», медична драма «Пітт» від шоуранерів культового серіалу «Швидка допомога» і кримінальний серіал «ДНК вбивці», заснований на реальних подіях. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Вестерн «Первісна Америка»

Про що серіал. 1857 рік, штат Юта. Мормони на чолі з релігійним лідером Брігамом Янгом вимагають автономії для своєї громади. Щоб придушити їхнє повстання, уряд США залучає армію. Під час кривавого конфлікту Сара разом із сином Девіном перетинає південь країни, щоб зустрітися з батьком хлопчика в штаті Каліфорнія. Пройти цей небезпечний шлях їй допомагає місцевий самітник Іссак, який приховує чимало таємниць.

American Primeval / Netflix / шоуранер — Марк Л. Сміт / у головних ролях — Тейлор Кітч, Бетті Ґілпін, Дейн Де Гаан / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що Ґілпін і Кітч феноменально зіграли головні ролі, а еволюція їхніх героїв — найцікавіше в серіалі. Оглядач Forbes каже, що серіал вийшов атмосферний, але дві сюжетні лінії не завжди вдало поєднуються, тому сюжет непослідовний.

Пригодницький горор-серіал «Дрижаки» — другий сезон

Про що серіал. Серіал-антологія, екранізація однойменної серії книг Роберта Лоуренса Стайна. Компанія друзів-підлітків любить досліджувати місцеві легенди і блукати закинутими будівлями. Після однієї з вилазок з ними починають траплятись дивні події. Вони пов’язані із загадковою смертю Гарольда Біддла, що сталась десятки років тому. Щоб врятуватись від прокляття, друзі мають розгадати таємницю його загибелі. Батьки підлітків точно щось знають, але ретельно це приховують. У другому сезоні в центрі подій — нова компанія підлітків і невідома шкідлива істота. Її досліджуватиме батько одного з героїв, його грає Девід Швіммер.

Goosebumps The Vanishing / Hulu, Disney+ / шоуранери — Ніколас Столлер, Роб Леттерман / у головних ролях — Девід Швіммер, Зак Морріс, Іса Бріонес / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що за акторською грою і розвитком персонажів цікаво спостерігати, і загалом від серіалу залишаються приємні моторошні враження. IGN пише, що новий акторський склад і сюжет перезавантажили серіал, але шоуранери зберегли те, що сподобалось глядачам у першому сезоні — конфлікт батьків і дітей та моторошних монстрів.

Медична драма «Пітт»

Про що серіал. Доктор Майкл Робінавіч, якого друзі називають Роббі — керівник відділення екстреної допомоги в лікарні Піттсбурга. Клініка завжди переповнена пацієнтами, які годинами чекають своєї черги, бо команді бракує лікарів. Щоб вирішити цю проблему, вони запрошують студентів-медиків. Але недосвідчені інтерни лише все ускладнюють. Усі події відбуваються протягом однієї зміни Роббі, яка триває 15 годин. Творці «Пітта» — шоуранери культового серіалу «Швидка допомога» Джон Веллс і Р. Скотт Джеммілл.

The Pitt / HBO Max / шоуранери — Р. Скотт Джеммілл, Джон Веллс / у головних ролях — Ноа Вайлі, Трейсі Іфічор, Патрік Болл / тривалість — 15 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що досвідчені шоуранери якісно прописали сюжетні лінії й емоційні моменти — фанати жанру точно це оцінять. Оглядачка Collider вважає, що серіал занадто схожий на «Швидку допомогу» і майже нічим не відрізняється від інших медичних драм.

Кримінальний серіал «ДНК вбивці»

Про що серіал. Засновано на реальних подіях. У жовтні 2004 року у швейцарському місті Лінчепінг сталося подвійне вбивство. Невідомий поранив ножем 8-річного хлопчика і жінку, що намагалася його врятувати. Детектив Джон Судін очолив розслідування. Це мала бути проста справа — вбивця залишив зброю на місті злочину, а ще його бачила свідок на ім’я Карін. Але зразка ДНК, що його виявили на ножі, немає в базі, а Карін взагалі не пам’ятає обличчя вбивці. Розслідування затягнулося на 16 років, а злочин розкрили в незвичний спосіб.

The Breakthrough / Netflix / шоуранерка — Ліза Сіве / у головних ролях — Петер Еггерс, Маттіас Нордквіст, Джессіка Лідберг / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider пише, що екранізація якісна і цікава, але темп серіалу нерівномірний, бо шоуранерка намагається охопити 16-річне розслідування в чотирьох коротких епізодах. Оглядачу Ready Steady Cut сподобалося, що серіал вийшов цікавий і щирий, без награних емоційних сцен.

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