Politico прогнозує «чорних лебедів» 2025 року: всесвітню фінансову кризу, секретну ядерну угоду, альянс Трампа з Китаєм і падіння режиму Лукашенка. Ось як виглядають ці сценарії

Тексти

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Минулий рік був сповнений непередбачуваними подіями: від нової війни на Близькому Сході до невдалого замаху на Дональда Трампа, який все одно переміг на виборах. Немає жодних передумов для того, щоб 2025 рік став спокійнішим. На прохання видання Politico аналітики та вчені змальовують сценарії, які можуть стати «чорними лебедями» у 2025 році: від несподіваних альянсів до масштабних епідемій. «Бабель» переказує найцікавіші сценарії.

США та Росія таємно домовляються стримати Іран від розробки ядерної зброї

Жодна країна у світі не хоче, щоб іранські аятоли отримали ядерну зброю. Тому одного разу Путін телефонує Трампу і пропонує таємну угоду. Він переконає іранську владу припинити розробку ядерної зброї на 5 років, якщо США вмовлять Ізраїль не атакувати Іран. Трампу вдається це зробити: Ізраїль відмовляється від своїх планів, а натомість його визнає Саудівська Аравія і встановлює з ним дипломатичні відносини. Трамп стає посередником у цих переговорах.

Протест проти іранського режиму, як головного джерела війни та криз на Близькому Сході, 16 лютого 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати змінюють кордони штатів

У перший рік нового президентства Дональд Трамп підтримує рух «Великий Айдахо», який прагне передати 15 округів зі штату Орегон до Айдахо. Він мимохідь згадує це під час пресконференції на радість мешканцям східної, сільської частини Орегону, яким не подобається прогресивна політика штату.

Коментар президента швидко поширюють спочатку праві активісти, а потім і національні медіа. В інших штатах теж починаються акції за відділення або взагалі створення нових штатів. Згодом до протестів долучаються радикальні групи, зокрема озброєні білі супремасисти, вони бьються з поліцією. Хоча президент уже переключився на інші питання, сепаратистські ідеї набувають все більшої легітимності. А в штатах плануються нові референдуми та створюються робочі групи, які мають визначити майбутнє розмежування штатів.

Прихильник переходу частини Орлегону до штату Айдахо. Getty Images / «Бабель»

Спалах нової хвороби спричиняє епідемію в США

У невеликій сільській громаді з низьким рівнем вакцинації поширюється невідома інфекція. Перші симптоми нагадують грип: лихоманка, головний біль, біль у м’язах і горлі. Місцева влада спочатку вважає, що це сезонний грип, але насправді це не так. Пізніше з’ясовується, що нульовий пацієнт нещодавно повернувся з-за кордону, де невідома хвороба вже забрала життя понад сотню людей.

Місцева влада, побоюючись негативної реакції, не відстежує контакти, не вводить карантин і не примушує носити маски. Соціальні мережі повняться чутками, хвороба швидко поширюється. Навіть без карантину багато шкіл і підприємств закриваються, бо нема кому працювати.

Спалах захворюваності можна зупинити експериментальною вакциною, але потрібно, щоб її дозволили застосовувати. Проте у владі домінують скептики вакцин, які постійно сперечаються і нічого не роблять. У результаті спалах переростає в епідемію по всій країні: тисячі людей помирають, економіка падає, а на ринку виникає дефіцит товарів.

Пацієнти під крапельницями в лікарні на тлі сплеску респіраторних захворювань у Китаї, Шанхай, 27 грудня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Трамп та Сі Цзіньпін укладають альянс

Під час першого терміну Дональд Трамп запам’ятався торговельною війною між США та Китаєм. Перед другим терміном Трамп пообіцяв ввести 60-відсоткові тарифи на китайський імпорт. Експерти прогнозують загострення відносин між США та Китаєм. Проте насправді може статися протилежне — Трамп і Сі сформують несподіваний альянс.

У новій геополітичній реальності США та Китаю вигідніше співпрацювати. Китай має багато економічних проблем. Його економіка досі не відновилася після жорстких ковідних локдаунів, ринок житла падає, серед молоді багато безробітних, а населення старіє. Водночас пріоритети США змінилися: Трамп обіцяє завершити війну між Росією та Україною і зменшити імміграцію. Тому Трампу вигідніше уникати високих тарифів на китайські товари, щоб не зростали ціни для американців.

Якщо Трамп і Сі зможуть піти на компроміси — можливо, вони стабілізують світову економіку та досягнуть мирної угоди між Україною та Росіює.

Трамп і Сі вже зустрічалися у 2017 році, коли Трамп вперше був президентом. Getty Images / «Бабель»

Від Ізраїлю відокремиться незалежна Палестина

Створити дві незалежні держави на Близькому Сході — це вже давно стандартна позиція західних лідерів. Для цього в Ізраїлі має з’явитися новий уряд без правих політиків. Ізраїлю також довелося б демонтувати значну частину поселень на Західному березі річки Йордан.

Палестинцям же доведеться замінити нинішнє керівництво й обрати нове, здатне представляти їх на переговорах. Має з’явитись угода про реконструкцію та управління сектором Гази. Для того щоб утворилася незалежна Палестина, цю угоду мають також підтримати основні арабські країни, такі як Саудівська Аравія та ОАЕ.

Палестинці в секторі Гази. Getty Images / «Бабель»

Крах американського фондового ринку провокує світову фінансову кризу

Технократи адміністрації Дональда Трампа у 2025 році починають дерегуляцію та скорочують державний апарат. Тим часом зловмисники та ворожі держави атакують фінансові ринки. За допомогою штучного інтелекту вони аналізують гравців на ринках, знаходять компанії з поганими фінансовими показниками або негативним іміджем і поширюють про них дезінформацію.

Після цього зловмисники за допомогою ботів ініціюють штучну ринкову паніку. Вони організовують високочастотну торгівлю таким чином, щоб великі фонди почали продавати акції — так починається обвал ринку. Швидкість і складність атаки застають адміністрацію США зненацька, а відсутність регулювання та плану дій лише погіршує ситуацію.

Крах ринку провокує глобальну паніку: інвестори по всьому світу охоплені невизначеністю, а біржі Лондону й Токіо стають новими цілями для атак. Подейкують, що за цим стоять ультраліві технологічні осередки, які прагнуть знищити Трампа, використовуючи його найбільшу слабкість — особисте багатство.

Трейдери Нью-Йоркської фондової біржі. Getty Images / «Бабель»

Південна Корея отримує ядерну зброю

Світ приголомшує новина про ядерне випробування на Корейському півострові — і це не Північна Корея. Наступний президент Південної Кореї Лі Чже Мьон оголошує, що Республіка Корея стала ядерною державою і виходить із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Таємна програма зі створення ядерної зброї почалася за колишнього президента Юн Сок Йоля, якого усунули від влади й увʼязнили за те, що він намагався влаштувати держпереворот. Коли Лі вступив на посаду й дізнався про ядерну програму, він вирішив її продовжити.

Адміністрація Дональда Трампа, ослаблена після звільнення ключових співробітників у Держдепартаменті та ЦРУ, не змогла вчасно виявити ці дії. Ба більше, Трамп схвалив цей крок і назвав південнокорейську «велику прекрасну бомбу» доказом того, що Південна Корея всерйоз готова захищатися від КНДР. Ця подія запустила ланцюгову реакцію: Японія і Тайвань майже одночасно оголосили про власні ядерні програми. Світ повернувся до епохи взаємного гарантованого знищення, що зруйнувало один із ключових стовпів повоєнного світового порядку.

Юн Сок Йоль ще на посаді президента приймає парад в Сеулі. Getty Images / «Бабель»

Американська армія стає оплотом антивакцинації

За кілька днів після інавгурації міністр оборони США оголошує, що військовим не обов’язково вакцинуватися — ані від Covid, ані від грипу, ані від інших хвороб. Ті військові, що хочуть вакцинуватися, можуть це зробити, але уряд не компенсуватиме витрати на вакцини, які Роберт Кеннеді-молодший вважає небезпечними та неефективними. Згодом з’являється нова хвороба, і американські військові бази стають її осередками.

Інші країни починають масові кампанії вакцинації. Союзники США скаржаться й вимагають вивести американські війська, бо вони поширюють хворобу. У результаті американська армія зазнає втрат через хворобу, а боєздатність США суттєво знижується. Вакцинована та мілітаризована Європа вимагає вигнати американські війська. Військове лідерство США ослаблене, тому світ формує нові безпекові альянси.

А ще в березні 2021 року військові медики робили людям щеплення від ковіду. Getty Images / «Бабель»

Режим Лукашенка розвалюється

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розуміє, що Росії ослабла: вона щойно програла в Сирії, її економіка спотворена війною. Тихановська закликає білорусів готуватися вийти на вулиці й повалити режим. Не вистачає тільки програшу Росії у війні з Україною — або хоча б приниження Путіна.

Цей сценарій можна уявити, якщо Путіну доведеться змиритися з тим, що Україна стає членом НАТО (або хоча б отримає заморожені російські активи на $300 мільярдів). Саме моментом слабкості — коли Путін не зможе втрутитися і допомогти Лукашенку зберегти владу — має скористатися білоруський народ.