Подорожі на авіатаксі, рідка броня і розумні, неймовірно розумні будинки. Так мав виглядати наступний 2025 рік, якби прогнози експертів справдились

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Катерина Бандус / «Бабель»

У травні 2005-го авторитетний американський науково-популярний журнал Popular Mechanics разом із експертами з різних галузей вирішив спрогнозувати, яким буде світ через 20 років. Багато що редакція передбачила правильно — біометричні ID-паспорти, голосове управління пристроями, водозбережувальні туалети, «доступ до цілого всесвіту фільмів, новин та багато іншого з будь-якої точки світу». Але більшість прогнозів виявились хибними — люди і технічний прогрес підвели. «Бабель» розповідає, яким експерти бачили світ у 2025 році.

Універсальне житло

У 2025 році люди мали б жити в повністю персоналізованих і автономних будинках. Ідеально налаштовані під індивідуальні потреби, вони мали стати постійними резиденціями для життя, роботи і шопінгу. А ще мали б самі виробляти всю необхідну для пожильців енергію і навіть консервувати її надлишки, накопичені сонячними панелями, на зиму.

Усе керування домом мало бути бездротовим. Серце й мозок оселі — бездротовий роутер. І жодних моніторів. Екрани телевізорів, комп’ютерів та всі решта мали переміститися на мультимедійні стіни.

У 2025-му людям не довелося б перебирати захаращені холодильники — це мали робити спеціальні сканери, які б кенселили всі прострочені продукти. Мікрохвильовки теж мали порозумнішати — вони б автоматично розпізнавали їжу й вирішували, як довго її готувати.

Popular Mechanics

Медицина

У 2005 році вважали, що вивчення ДНК суттєво допоможе в лікуванні будь-яких хвороб. Експерти вірили, що знання про генетику дозволить передбачати смертельні недуги — частково так і сталося, але лише частково.

Стовбурові клітини мали дозволити відновлювати не лише кістки та хрящі, але й м’язи, наприклад серцевий. А лазерні дослідження очей, на думку експертів, мали відкрити шлях до діагностики різних хвороб, зокрема діабету.

Замість штучних суглобів використовували б клітини і тканини пацієнта. А ще лікарі мали б можливість відправляти в організм невеликих роботів, які оцінювали б органи або кровоносні судини.

Popular Mechanics

Авіація

2025 рік не мав стати роком глобальних проривів в авіації, але суттєві покращення експертам здавались неминучими. Наприклад, літаки мали стати значно економічнішими: менший розхід палива зробив би квитки дешевшими, а перельоти — доступними для багатьох. А ще літаки мали б наслідувати автомобілі, що їздять не визначеними маршрутами, а туди, куди хоче водій. Якби раптом літак викрали — у 2025-му на землю його повернула б спеціальна система перехоплення, керована людьми на землі.

І головне, якби експерти вгадали, вже наступного року людство б на повну користувалося повітряними таксі — величезним флотом з 13 тисяч міжміських бортів. Вартість такого польоту мала бути співставною з ціною квитка в економкласі.

Popular Mechanics

Зброя

У 2005 році головною розробкою був американський винищувач F-35. Він, за прогнозами експертів, мав стати останнім поколінням пілотованих винищувачів — далі лише безпілотні літаки. Та й загалом, безпілотні технології мали б супроводжувати будь-якого військового вдень і вночі, що частково справдилось. Наприклад, кожен боєць на війні мав би кілька власних повітряних і наземних дронів, які б допомагали йому орієнтуватися в просторі. Розумний шолом покращував би зір і слух, а також знаходив цілі. Рідка броня ставала б супертвердою в момент влучання кулі чи осколка, а зброя мала б одночасно 200 легких вбудованих набоїв.

Загалом на полі бою мали б працювати кілька видів супутників: стратегічні для звʼязку і тактичні, на нижчій орбіті, для роботи над конкретною зоною конфлікту. Безпілотні винищувачі в небі, безпілотні бронемашини на землі — це уявний 2025 рік, який так і не став реальністю. Так само, як і електронний звʼязок між бійцями, який мав дозволити кожному солдату бачити зором побратима в режимі реального часу.

Popular Mechanics

Космос

Потенціал людини в космосі експерти переоцінили. Марс досі лишається мрією, а на Місяць востаннє астронавти висаджувались у 1972 році. Чи варто говорити, що готель, який мав зʼявитися на земній орбіті у 2025 році, теж лишився фантазією.

До того ж завдяки термоядерній енергії людство мало б скоротити час космічних подорожей. На Марс таким чином можна було б добратись не за 10 місяців, а за кілька тижнів.

Вже наступного року компанія Boeing мала б запустити літак із телескопом на борту, щоб зазирнути ще далі вглиб Всесвіту. Такого літака ще немає, а от Boeing досі є.

Popular Mechanics

Автомобілі

У 2025 році автівки мали б масово перейти на новий вид енергії — ні, мова не про електрику, а про водень. А ще на колесах мали б зʼявитися двигуни — так, думали експерти, буде логічніше.

А ще світ мав поступово переходити на біопаливо, позбуваючись залежності від нафти. Етанол отримували б під час переробки рослин, особливо швидкорослих — трави або коноплі.