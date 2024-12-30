«Ламати хребти — не необхідність, а задоволення». Колишній вʼязень донецької «Ізоляції» Станіслав Асєєв побував у концтаборі «Седная» і розказує, що він там побачив

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Станіслав Асєєв першим з українських журналістів побував у вʼязниці «Седная» в Сирії. Двадцятого грудня в супроводі співробітників Головного управління розвідки, яке організувало поїздку, він провів там кілька годин. «Седная» — вражаючий масштабами концтабір режиму колишнього президента країни Башара Асада. За оцінками сирійського Міністерства внутрішніх справ, у тюрмі на момент, коли туди зайшли повстанці, мало бути кілька десятків тисяч вʼязнів, натомість звільнили лише кілька тисяч. Правозахисники допускали, що люди були в таємних підземних камерах — кілька груп одразу взялися до розкопок, але нічого не знайшли. Ймовірно, причина в тому, що тіла вбитих вʼязнів швидко утилізували — в «Седнаї» знайшли спеціальну кімнату, де трупи знищували кислотою. У тюрмі людей катували, ґвалтували, чавили пресом, ламали хребти, змушували вбивати одне одного. Окрім чоловіків різного віку, там утримували жінок і маленьких дітей. Станіслав Асєєв, який два роки провів у донецькій катівні «Ізоляція», побував у «Седнаї» майже через два тижні після її звільнення. У черговому випуску циклу «Війна очима журналістів» він розповів, як виглядає концтабір XXІ століття, про природу людської жорстокості, психологію катів і результати судів по «Ізоляції».