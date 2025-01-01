Подивіться 7 найкращих музичних відео, що відображають минулий рік у всій його красі та жаху. Підсумки 2024

Тексти

Анастасія Лисиця / Катерина Бандус / «Бабель»

На прохання «Бабеля» гостьовий автор Станіслав Говорухін зібрав сім найкращих музичних відео 2024 року — на свій смак: у діапазоні від Дуа Ліпи та Кендріка Ламара до останнього кліпа Дмитра Зезюліна. В них є абсурд, краса, ліричні страждання, жахи, кепкування з ворога, хтивість та ескапізм — все, з чого складався 2024 рік.

39М переглядів / режисери Ваня Хейман та Галь Муджа

Відео, для якого ASAP Rocky найняв двох ізраїльських режисерів, він зняв у Києві 2021 року — але випустив тільки у 2024-му. У ньому він культурно апроприює естетику пострадянського спального району, вибудовує міфологічну іконографію побуту Східної Європи і просто приколюється. Копати в нього занадто глибоко не варто — краще просто отримувати задоволення від зміни героїв, сюжетів та емоцій.

1М переглядів

Молодий британський рок-музикант Джорді Гріп випустив альбом, де майже в кожному треку — серйозна поезія. Його ліричний герой впевнено вибиває страйки на доріжці в боулінгу і розповідає про свій успіх у жінок — але чим далі, то зрозуміліше, що це гра на публіку, що реальність відрізняється від картинки. Сюрреалістичний кліп несподівано вирізняється серед прилизаних відео, які одне за одним з’являлися цього року.

198М переглядів / Режисер Девід Фрайлі

Цим роком головна американська культурна заруба сталася між двома артистами: Дрейком і Кендріком Ламаром. Дрейк в одному з треків оголосив себе серед трійки найвеличніших реперів сучасності, в одному ряді з Кендріком Ламаром. Кендрік у відповідь назвав його «колонізатором» і звинуватив у педофілії — самого Дрейка та його продюсерів. У треку «Не такий, як ми» він знущається з Дрейка в танці. Гостренько, весело, талановито. Як і вся ситуація, власне (бонус: ось розбір того, чим відрізняються Дрейк і Кендрік з погляду культурної ідентичності; ось пояснення всього, що Кендрік каже про Дрейка).

15k переглядів / режисерка Ірина Мордюшенко

Неймовірної краси відео — до неймовірної краси пісні. Зроблено в колаборації із застосунком «Катерина», за допомогою якого можна викликати групу мобільного реагування в небезпечній ситуації. «Про кривду — не мовчати, не обрамлювати в красиві слова», — співає солістка Ірина Панчук. Головний візуальний образ відсилає до сюрреалістичного «Андалузького пса» Бунюеля і Далі.

651k переглядів / режисер Алан Бадоєв

Найгарячіший український кліп за рік, де гарний Дмитро Зезюлін гарно танцює й гарно дивиться в камеру поруч з гарними панянками шість з половиною хвилин поспіль (а також демонструє, як правильно набирати воду з кулера). LATEXFAUNA — єдина українська група, яку заснували журналісти. Їхня музика — це «космос та еротичні сни», тексти пісень — іронічний суржик у поєднанні з високою лексикою.

695К переглядів / Режисерка Аманда Крамер

Вісім хвилин краси, яку самі артисти описують так: «Уявіть: ллє дощ, блищать вуличні ліхтарі. Ви сидите вдома і чекаєте, коли ваш хлопець-інопланетянин забере вас на своєму НЛО… але цього разу він не прилетить». Прилітають згадки про естетику італійських джалло-горорів, фільми Кроненберга і стиль vapourware. А сама пісня (як і весь останній альбом групи) — про пошук себе та переродження.

59М переглядів / режисерка Таня Муіньо

Наскільки нецікаво та пласко Дуа Ліпа зробила цей трек — настільки ж вона крута в кліпі. Сонце, басейн, обʼєктивація чоловічого тіла, бадьора хореографія, тема ескапізму. Знімала його талановита Таня Муіньо: можливо, хтось захоче на новорічних канікулах передивитися мюзикл «Ритм», який вона знімала для Монатіка.