Що подивитися на свята. 15 найкращих серіалів року за версією редакції «Бабеля»

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Катерина Бандус / «Бабель»

Увесь 2024 рік журналістка Софія Коротуненко і колишній редактор «Бабеля» Дмитро Раєвський читали рецензії критиків і щотижня розповідали про найкращі серіали та фільми, які не варто пропускати. Ось пʼятнадцять серіалів 2024-го року, що найбільше сподобались нашим редакторам, журналістам, дизайнерам, новинарям, відеографу і виконавчій директорці. Якийсь з них ви пропустили, а деякі точно захочете подивитись ще раз. Гарного перегляду.

Чорна комедія «Вибухові кошенята»

Про що серіал. Бог має спуститись на Землю і налагодити контакт із людьми, щоб відбути покарання за недбалу роботу. Він вирушає в сім’ю Хіггінсів у тілі білого кота. Щоб повернутися до раю, йому доведеться допомогти їм налагодити стосунки. Поживши з людьми, Бог прив’язується до них і справді починає піклуватися про Хіггінсів. Та одного дня зʼявляється Сатана в тілі чорного кота. Між Богом і Сатаною починається «вибухова боротьба». Цікаво, що Бога озвучує Том Елліс, який грав Люцифера в однойменному серіалі від Netflix.

Exploding Kittens / Netflix / шоуранери — Меттью Інман, Шейн Косаковскі / озвучують головних героїв — Том Елліс, Сьюзі Накамура, Еллі Макі / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Радить журналістка Софія Коротуненко.

Що сподобалось. Короткі епізоди, простий гумор, дотепні персонажі й абсурдний фінал — саме те, що треба 1 січня. Краще дивитись в оригіналі, бо британський акцент Елліса — це щось неймовірне.

Мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях», шостий сезон

Про що серіал. Троє вампірів ― Нандор, Ласло і Надя ― живуть у Нью-Йорку. Разом з ними мешкає Гільєрмо — помічник Нандора, який виконує всю брудну роботу, щоб його перетворили на вампіра. Наприклад, прибирає в будинку, завішує вікна від сонця та позбувається трупів. Їхнє буденне життя і пригоди постійно фіксує команда людей, що знімають про них документалку.

What We Do in the Shadows / Hulu, FX / шоуранер — Джемейн Клемент / у головних ролях — Кайван Новак, Метт Беррі, Натасія Деметріу, Гарві Гіллен, Марк Прокш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Радять дизайнерка Анастасія Лисиця, журналістка Софія Коротуненко.

Що сподобалось. Жанр мок’юментарі робить серіал дуже смішним, а специфічний гумор створює ефект «лагідного божевілля». Звикнути до нього одразу непросто, та до шостого, останнього сезону це вдасться кожному. Якщо вам до душі «Офіс», то і ця трійка вампірів точно сподобається.

Науково-фантастичний серіал «Проблема трьох тіл»

Про що серіал. Екранізація роману китайського письменника Лю Цисіня. Серіал охоплює події від Китайської культурної революції до сьогодення. У 1977 році на секретному військовому проєкті вчені посилають сигнали в космос, щоб встановити контакт з інопланетянами. Одного дня майже вимерла цивілізація приймає сигнал і вирушає до Землі, щоб захопити її. Не знаючи про реальні наміри прибульців, частина людства чекає на «вищих» істот і вірить, що вони створять кращий світ. Але є й ті, хто чинитиме спротив. Серед них найвидатніші вчені, які обʼєднуються, щоб врятувати Землю.

3 Body Problem / Netflix / шоуранери — Девід Беніофф, Деніел Вайсс, Александр Ву / у головних ролях — Джесс Хонг, Ліам Каннінгем, Ейза Гонсалес / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Радить виконавча директорка Марина Колесниченко.

Що сподобалось. Це не просто історія про контакт із позаземною цивілізацією — це глибока рефлексія про майбутнє людства, межі науки й етики, квантові парадокси, а також питання, чи готові ми зустрітися з невідомим. Це пам’ять про минуле Землі, що ставить під сумнів усе, що ми знали про себе і наше місце у Всесвіті. Схоже на «Прибуття» Дені Вільньова, але з відтінками «Інтерстеллара» Крістофера Нолана, у поєднанні з атмосферою постійної напруги та передчуттям катастрофи. Серіал можна сприймати як посібник із квантової механіки чи як драму про неминуче знищення людства — вибір за вами.

Шпигунський серіал «Чорні голуби»

Про що серіал. Гелен Вебб — досвідчена шпигунка, яка понад десять років працює під прикриттям на таємну організацію «Чорні голуби». Вона проникла в найвищі владні кола Великої Британії, одружившись із чоловіком, який невдовзі стане міністром оборони. Одного дня її коханця Джейсона вбивають. Під час пошуку його вбивці Гелен дізнається про масштабну змову і загрозу геополітичної кризи. Тепер вона має не тільки помститися за Джейсона, але й викрити злочинців. Допомагає їй у цьому давній друг і шпигун Сем Янг.

Black Doves / Netflix / шоуранер — Джо Бартон / у головних ролях — Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 62% від глядачів / Рейтинг IMDb — 7,2.

Радять головна редакторка Катерина Коберник, журналістка Оксана Коваленко.

Що сподобалось. Це атмосферне різдвяне кіно про професійних убивць, кохання і шпигунів. Святковий Лондон дивним чином переплітається з історіями людей, які не цінують чужі життя, але при цьому (здається) лишаються хорошими персонажами. Навряд це кіно вийшло б, якби не головні герої — Кіра Найтлі, Бен Вішоу і Лондон, але вони там є і це привід подивитись всі 6 епізодів. Обовʼязково на різдвяні свята.

Історична драма про шпигунів «Симпатик»

Про що серіал. Головний герой — безіменний Капітан, якого «перевиховують» у таборі через кілька років після закінчення війни у Вʼєтнамі. Під час допитів він зізнається, що був подвійним агентом — одночасно служив південновʼєтнамському генералу і шпигував для північних вʼєтнамців. Через його спогади шоуранери розповідають не тільки про заплутані події війни, але й про особисте життя Капітана. Головна зірка серіалу — Роберт Дауні — молодший, який перевтілився в чотирьох різних персонажів: агента ЦРУ, консервативного конгресмена, професора і режисера, що знімає фільм про війну.

The Sympathizer / HBO / шоуранери — Пак Чан Ук, Дон Маккеллар / у головних ролях — Роберт Дауні — молодший, Хоа Сюаньде, Скотт Лі / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Радить заступник головної редакторки Гліб Гусєв.

Що сподобалось. Одного разу Америка втрутилася в чужу колоніальну війну, погубила в ній десятки тисяч життів, ледве досягла заморозки бойових дій, покинула місцевих союзників і втратила все — а потім створила навколо цієї війни пласт попкультури і зробила себе головним героєм. Десять років тому американський професор літератури вʼєтнамського походження (його родина втекла з Південного Вʼєтнаму і збудувала нове життя у США, коли він був ще дитиною) написав про це великий і складний роман. Цього року роман екранізував Пак Чан Ук: вийшла водночас прониклива людська драма, неймовірне видовище та грандіозна сатира на американську культуру.

Історичний серіал «Сьогун»

Про що серіал. У XVII столітті імператор Японії помирає і залишає трон семирічному спадкоємцю. До його повноліття країною керуватиме рада регентів. Один з її членів лорд Йосі Торанага починає плести політичні інтриги, щоб стати сьогуном — верховним військовим керівником країни — і тримати всю владу у своїх руках. Для цього він використає полоненого британського моряка Джона Блекторна і перекладачку Тоду Маріко.

Shogun / FX / шоуранери — Рейчел Кондо, Джастін Маркс / у головних ролях — Космо Джарвіс, Анна Савай, Асано Таданобу / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Радить заступник головної редакторки Гліб Гусєв.

Що сподобалось. Це головна костюмована драма цього року. Вона театральна і помірно кривава. І так, це теж екранізація: роман-оригінал написав американський ветеран Другої світової війни, який провів кілька років у японському концтаборі.

Біографічний серіал «Новий образ»

Про що серіал. Біографічна драма про суперництво між модельєрами Коко Шанель і Крістіаном Діором. Після початку Другої світової війни Шанель закрила своє ательє, а Діор продовжив працювати, зокрема шив сукні для дружин високопоставлених нацистів. У 1955 році Шанель презентувала свою першу повоєнну колекцію одягу і публічно заявила, що повертає Франції моду, яку занапастив Діор. Та виявляється, що у стосунках Шанель з нацистами все теж було доволі непросто.

The New Look / Apple TV+ / шоуранер — Тодд А. Кесслер / у головних ролях — Бен Мендельсон, Жульєт Бінош, Мейсі Вільямс, Джон Малкович, Нуну Лопіш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Радить арт-директорка Катерина Бандус.

Що нам сподобалось. Насамперед серіал варто подивитись через гру головних героїв. Персонажі Бена Мендельсона і Жюльєт Бінош плетуть модні інтриги та створюють справжню напругу і драму під час війни. Усе це на тлі геніальних суконь, капелюхів і аксесуарів.

Політичний серіал «Дипломатка», другий сезон

Про що серіал. Кейт Вілер ― досвідчена американська дипломатка, але посада посла у Великій Британії навіть для неї виявляється важкою місією. У відносинах США та Британії назріває криза, американський президент Рейберн і британський премʼєр-міністр Троубрідж ніяк не можуть порозумітися. Складається враження, що хтось навмисно псує відносини між країнами. Паралельно криза настає у шлюбі Вілер із дипломатом Гелом.

The Diplomat / Netflix / шоуранер — Дебора Кан / у головних ролях — Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Радить журналістка Оксана Коваленко

Що сподобалось. Велика політика — це завжди цікаво, тим паче коди нею займаються ретельно підібрані актори за добре прописаним сценарієм. А якщо головний герой у цьому політичному світі — жінка, це справжнє бінго.

Супергеройський серіал «Хлопаки», четвертий сезон

Про що серіал. Про супергероїв з однойменного коміксу Гарта Енніса і Даріка Робертсона. Корпорація Vought International та її елітний загін Seven керують усіма супергероями та приховують їхні брудні таємниці. Загін простих «хлопаків» складається переважно з людей без надздібностей. Під керівництвом колишнього агента ЦРУ Біллі Батчера вони намагаються вивести корпорацію на чисту воду. Головний супротивник Батчера — лідер «Сімки» неврівноважений Хоумлендер, найсильніший супергерой у світі.

The Boys / Amazon Prime / шоуранер — Ерік Кріпке / у головних ролях — Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 54% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Радить арт-директорка Катерина Бандус.

Що сподобалось. Насамперед — унікальний погляд на супергероїв. У серіалі немає ані хороших, ані поганих персонажів — у кожного своя мета і способи її досягти. Це дика й емоційна історія про боротьбу за владу, в якій немає місця для стереотипних геройських вчинків. Якщо після перегляду ви задумаєтесь про етику, мораль і допустимі методі боротьби за владу, сценаристи й режисери справились.

Мультсеріал «Аркейн», другий сезон

Про що серіал. Події відбуваються у всесвіті онлайн-гри League of Legends. Аркейн у цьому всесвіті — магія. Місто багатіїв Пілтовер і занедбане місто Заун ворогують роками — мешканці Зауну втомилися від хвороб і безробіття та хочуть кращого життя. Павдер і Ві — сестри-сироти, які разом з друзями грабують містян, щоб вижити. Після того, що сталося на одній з вилазок, вони перестають спілкуватись, а їхні шляхи розходяться. За три роки по тому нова технологія, що керує магічною енергією, виводить ворожнечу між містами в гарячу фазу. І сестри опиняються по різні сторони конфлікту.

Arcane: League of Legends / Netflix / шоуранери — Крістіан Лінке та Алекс І / озвучують головних героїв — Хейлі Стайнфелд, Кеті Льюнг, Кевін Алехандро / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / Рейтинг IMDb — 9,1.

Радить редакторка новин Саша Опанасенко.

Що сподобалось. Це серіал про різні види любові, яку видно навіть без слів «я тебе люблю». У світі, де дефіцит любові відчувається чи на найгостріше, це майже терапія.

Драма «Оленя»

Про що серіал. Одного дня стендап-комік і бармен Донні пригощає відвідувачку Марту чашкою чаю. Розчулена його добротою жінка починає приходити до пабу щодня, щоб побачити хлопця і побазікати з ним. Марта закохується в Донні та з кожним днем стає все більш одержима, вона починає переслідувати хлопця та його родину. Щоб врятуватись від Марти, Донні звертається до поліції. Але його слова не сприймають серйозно. Тому він починає збирати докази, які зможе використати проти Марти.

Baby Reindeer / Netflix / шоуранер — Річард Ґадд / у головних ролях — Річард Ґадд, Джессіка Ґаннінг, Нава Мау / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Радить дизайнерка Анастасія Лисиця.

Що сподобалось. Серіал заснований на реальних подіях — головного героя грає Річард Ґадд, саме його історія стала основою сюжету. І це робить перегляд ще гнітючішим. «Оленя» чудово ілюструє, що від абʼюзу і сталкінгу страждають не тільки жінки. Якщо ви стомились від важких історій, спойлер — у серіалу гарний фінал.

Кримінальний серіал «Пінгвін»

Про що серіал. Сюжет розгортається після подій фільму «Бетмен» 2022 року. Злодій Загадник затопив Готем-Сіті й вбив тисячі людей. Злочинець Пінгвін — Освальд Кобблпот — вирішив скористатись хаосом і заволодіти владою у кримінальному світі Готема. Йому заважає серійна вбивця і донька колишнього злочинного боса Софія Фальконе, яка повернулась з Аркхема — лікарні для душевнохворих злочинців.

The Penguin / HBO Max / шоуранерка — Лорен Лефранк / у головних ролях — Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Рензі Феліз / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Радить відеограф Роман Камко.

Що сподобалось. Чудова атмосфера і гра акторів, еволюція головного злодія Пінгвіна. І просто хороша психологічно-кримінальна історія, що значно більша за екранізацію коміксу.

Психологічний трилер «Ріплі»

Про що серіал. Том Ріплі — дрібний шахрай, який дурить людей і виманює у них гроші. Одного вечора він зустрічає в барі приватного детектива Бокіма Вудбайна. Той помилково приймає Ріплі за друга Дікі Грінліфа — сина одного зі своїх заможних клієнтів. Детектив пропонує Тому поїхати в Італію і переконати свого «товариша» повернутись додому в США. Том погоджується, але зовсім не збирається допомагати сімʼї Грінліф. Він втирається в довіру до Дікі та починає жити розкішне життя його коштом. Але все не так просто — йому постійно перешкоджає дівчина Дікі Мардж, яка підозрює, що Тома цікавлять лише гроші Дікі, а не дружба з ним.

Ripley / Netflix / шоуранер — Стівен Заіллян / у головних ролях — Ендрю Скотт, Дакота Феннінґ, Джонні Флінн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Радить заступник головної редакторки Гліб Гусєв.

Що сподобалось. Серіал — екранізація роману Патриції Гайсміт, яка все життя пила, змінювала багатих коханок і насміхалася з людей навколо. Серіал досить точно слідує книзі: методичний соціопат обманює багатого неробу, краде його особистість і водить за ніс його батьків, друзів і безталанну подругу, яка мріє стати знаменитою. І йому все сходить з рук, бо люди навколо надто захоплені собою. «Ріплі» — це історія про те, що велике мистецтво народжують найтемніші уми (як у самої Гайсміт).

Кримінальний серіал «Джентльмени»

Про що серіал. Військовий Едді Холстед отримує у спадок титул герцога і сімейний маєток. А заразом дізнається, що його покійний батько дозволив наркобарону Боббі Глассу вирощувати марихуану на території навколо будинку. Бізнесом керує його донька Сюзі, яка занурює головного героя у британський світ злочинності. Едді намагається розірвати співпрацю сімʼї з наркобізнесом, але це не так просто зробити.

The Gentlemen / Netflix / шоуранер — Ґай Річі / у головних ролях — Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Радить арт-директорка Катерина Бандус.

Що сподобалось. Британський дух і витончений гумор. І, звичайно, акторська гра, особливо Каї Скоделаріо (Сюзі). Вона чудово впоралась з роллю головної лиходійки, у добре серце якої хочеться вірити аж до фінальних титрів першого сезону.

Драма «Справжній чоловік»

Про що серіал. В екранізації однойменного роману Тома Вулфа головний герой — заможний магнат нерухомості з Атланти Чарлі Крокер. Він звик до легкого успіху — у коледжі був футбольною зіркою, а згодом побудував успішну карʼєру. Раптом він стикається з банкрутством через конфлікти з партнерами. Тепер Чарлі потрібно відновити свою імперію та захистити статки від ворогів, які гріють руки на його помилках.

A Man in Full / Netflix / шоуранер — Девід Келлі / у головних ролях — Джефф Деніелс, Даян Лейн, Том Пелфрі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 42% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Радить заступник головної редакторки Гліб Гусєв.

Що сподобалось. Знову екранізація. Цього разу — роману Тома Вулфа, авангардного письменника, який здобув славу завдяки репортажам у золотий вік американської журналістики та роману «Багаття амбіцій». «Справжній чоловік», написаний у 1998 році, несподівано став актуальним у 2024-му. Блискуча екранізація та чудовий матеріал про фальшиву і справжню маскулінність, де чоловіки міряються прутнями в буквальному і переносному сенсах.