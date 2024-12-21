Що подивитися у вихідні. Останній сезон супергеройського серіалу Marvel, чорна комедія про секс, історична драма про Другу світову і документалка про таємне життя тварин
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Peacock, Disney+ і Apple TV вийшли чотири цікаві релізи. Це третій і останній сезон супергеройського анімаційного серіалу «А що як...?», чорна комедія «Прокляті», історична драма «Батальйон 6888», події якої відбуваються під час Другої світової війни, і захопливий документальний серіал «Таємне життя тварин». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Супергеройський анімаційний серіал «А що як...?» — третій сезон
Про що серіал. Перший анімаційний серіал кінокомпанії Marvel. У ньому досліджують Мультивсесвіт — серіал показує, як могла скластися доля популярних героїв у альтернативній реальності. Епізоди не пов’язані, кожен з них — це окрема історія. Наприклад, у першій серії фінального сезону супергерой Сем Вілсон має битися з Брюсом Беннером, після того як тому не вдалося вилікуватися від трансформації Халка.
Що кажуть критики. Оглядач ComicBookMovie пише, що хоча епізоди смішні й несерйозні, деякі з них можуть сильно вплинути на Мультивсесвіт у нових фільмах Marvel. Режисер Браян Ендрюс обіцяє, що серіал став «більш диким» — деякі епізоди вийшли смішними, деякі — похмурими, а все, що між ними, — пригоди.
Чорна комедія «Прокляті»
Про що серіал. Рубі 33, протягом останніх двадцяти років вона намагається знайти ідеального хлопця, з яким захоче провести життя. Але всі її спроби невдалі. Одного дня все стає ще гірше — Рубі дізнається, що вже кілька її колишніх загинули за дивних обставин. Разом з найкращою подругою вона вирішує попередити решту партнерів про це «прокляття». Намагаючись врятувати колишніх, Рубі потрапить у чимало пригод і навіть знайде хлопця мрії. Щоб бути з ним, їй доведеться з’ясувати, як працює «прокляття», і позбутися його.
Що кажуть критики. Оглядачка Collider пише, що Сюй чарівна в головній ролі, але епізодів недостатньо, щоб розкрити всіх героїв, тому серіал виглядає незавершеним. Decider пише, що гра Сюй — родзинка серіалу, а сюжет — «весела і цікава мандрівка».
Історична драма «Батальйон 6888»
Про що фільм. Історія єдиного батальйону, в якому під час Другої світової війни служили темношкірі жінки. Американок відправили в Європу, щоб вони розвʼязали логістичну кризу з доставкою пошти, яка триває вже не перший рік. За три місяці жінкам доведеться не тільки розіслати близько 17 мільйонів листів, а й підтримати сотні тисяч солдатів, які давно не отримують звісток від рідних.
Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що серіал достовірний, але деякі сцени і персонажі виглядають несправжніми і карикатурними. The Washington Post пише, що режисер якісно відтворив США і Європу воєнного часу, але діалоги банальні, а гра акторів — посередня.
Документальний серіал «Таємне життя тварин»
Про що серіал. Ведучий Г’ю Бонневіль показує рідкісні кадри з життя сімдесяти семи видів тварин у двадцяти чотирьох країнах. Наприклад, як ведмедиця плете ліжко з гілок, а потім насипає листя, щоб вийшов лежак. У документалці немає жорстоких сцен, як-от полювання хижаків на здобич. Бонневіль розповідає лише про те, як тварини дорослішають, шукають власне житло і створюють родини.
Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що операторська робота надзвичайна, а за винахідливими звірами цікаво спостерігати. The Guardian називає документалку приголомшливою казкою з тваринного світу.
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