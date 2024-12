Що подивитися у вихідні. Останній сезон супергеройського серіалу Marvel, чорна комедія про секс, історична драма про Другу світову і документалка про таємне життя тварин

The Six Triple Eight / Netflix / режисер — Тайлер Перрі / у головних ролях — Керрі Вашингтон, Ебоні Обсідіан, Мілона Джексон / тривалість — 2 години 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 48% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.