«Я навіть не в соцмережах. Я вживу нахуй посилаю». Журналістка Наталія Нагорна 10 років показує війну. Ми вмістили її досвід у 67 хвилин. Дивіться

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«Бабель»

Наталія Нагорна — воєнна кореспондентка, яка показує україно-російську війну з самого початку — з весни 2014 року. Тоді ж вона прийшла на телеканал «1+1», де працює досі. За десять років Нагорна побувала в усіх гарячих точках фронту, зробила сотні інтервʼю з бійцями, командирами, Героями України, зняла багато прощань з військовими і зустрічей полонених, які щойно повернулися з Росії додому. Війна стала великою частиною її життя задовго до лютого 2022-го, однак саме перші тижні повномасштабного вторгнення вона називає найтяжчими. Насамперед — через ризик окупації і страх потрапити в полон. У новому випуску циклу «Війна очима журналістів» Наталія розповідає про десять років на війні і про людину, для якої носить у рюкзаку паличку Гаррі Поттера.