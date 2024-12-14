Що подивитися у вихідні. Байопік «Марія» з Анджеліною Джолі, приквел «Декстера», мультфільм у всесвіті «Думок навиворіт» і серіал «Секретний рівень» з Кіану Рівзом і Арнольдом Шварценеггером

Тексти

imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Paramount+, Amazon Prime і Disney+ вийшло шість цікавих релізів. Це байопік про оперну співачку «Марія» із Анджеліною Джолі у головній ролі, приквел кримінального серіалу «Декстер», анімаційний серіал «Секретний рівень», в якому персонажів озвучують Кіану Рівз, Арнольд Шварценеггер і Кевін Харт, мультсеріал «Студія сновидінь» у всесвіті «Думок навиворіт», різдвяний бойовик «Ручна поклажа» і комедія «За фасадом». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Байопік «Марія»

Про що фільм. У вересні 1977 року 53-річна оперна співачка Марія Каллас померла від інфаркту. Режисер розповідає про її останній тиждень життя, коли вона втрачає голос, красу і славу. Каллас відмовляється від їжі, щоб бути худорлявою, і вживає понаднормову дозу ліків, які купує нелегально. Вдень вона змушує дворецького пересувати піаніно, щоб воно нарешті стояло ідеально. А вночі — вона одержима думками про свого коханця Арістотеля Онассіса, який покинув її заради іншої жінки. Це історія примадонни, яка вразила світ своїм голосом, а згодом померла від того, що її забули.

Maria / Netflix / режисер — Пабло Ларраін / у головних ролях — Анджеліна Джолі, П’єрфранческо Фавін, Альба Рорвахер / тривалість — 2 години 4 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що Джолі привертає увагу глядачів з першої появи в кадрі — її акторська гра серйозна, витончена та сильна. The New York Times також хвалить гру Джолі, але пише, що режисер так і не зміг розкрити Каллас у цьому фільмі, тому він вийшов нецікавим.

Кримінальний серіал «Декстер: Первородний гріх»

Про що серіал. Приквел американського серіалу «Декстер», що виходив у 2006—2013 роках. У 1990-х юний студент Декстер Морган поступово перетворюється на серійного вбивцю. Під керівництвом батька він вбиває злочинців, які уникнули кари в суді. Морган вчиться діяти так, щоб на нього не вийшли поліцейські. Цю задачу ускладнить те, що він починає стажування у відділку поліції Маямі.

Dexter: Original Sin / Paramount+ / шоуранер — Майкл Леманн / у головних ролях — Патрік Гібсон, Крістіан Слейтер, Моллі Браун / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. New York Post пише, що актори ідеально грають молодші версії персонажів з оригінального серіалу. Але сценарій погано написаний і лише імітує «Декстера». Оглядач Screen Rant також хвалить акторську гру і критикує те, що у першому епізоді мало нової інформації й у ньому лише представляють персонажів, які вже відомі фанатам.

Анімаційний серіал «Секретний рівень»

Про що серіал. Адаптація відомих настільних і комп’ютерних ігор, як-от Dungeons & Dragons, PAC-MAN і Warhammer 40,000. У кожному епізоді шоуранер розповідає нову історію у оригінальному всесвіті однієї з ігор. Наприклад, у третьому епізоді король, якого озвучує Арнольд Шварценеггер, разом із вірним зброєносцем потрапляє на фантастичний острів після корабельної аварії. Попри втрату армії, він хоче захопити владу на острові. Але ця задача виявляється складнішою, ніж здавалась спершу.

Secret Level / Amazon Prime / шоуранер — Дейв Вілсон / озвучують головні ролі — Кіану Рівз, Арнольд Шварценеггер, Кевін Харт, Емілі Своллоу / тривалість — 15 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоуранер майстерно доповнює різні всесвіти ігор, а персонажі добре прописані. Оглядачка Variety, навпаки, каже, що розповідь монотонна і не зацікавить ні фанатів, ні глядачів, що не знайомі з цими іграми. Вона пише, що епізоди схожі на ігрові трейлери, а не на повноцінні історії.

Мультсеріал «Студія сновидінь»

Про що серіал. Спіноф мультсеріалу «Думками навиворіт», дія якого відбувається між подіями першої і другої частини. Основні емоції Райлі знайомлять глядача зі співробітниками «Студії сновидінь», які все життя дівчинки знімають для неї справжні хіти. Це головна продюсерка Паула та її асистентка Жанель, режисери комедії, кошмару та бойовика Зак, Шенг і Джіджі та інші учасники команди. Їхнє завдання — придумати нові й більш дорослі сюжети для Райлі, яка невдовзі стане підлітком. І вони хочуть перевершити самих себе.

Dream Productions / Disney+ / шоуранерка — Валері Лапуант / озвучують головні ролі — Пола Пелл, Кенсінгтон Таллман, Еллі Макі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал сповнений мудрих порад і дотепних жартів — і це неперевершене задоволення. Оглядач Empire каже, що серіал дотримується такої самої оповіді, що зробила фільми одними з найкращих робіт Pixar. А ще він дотепний, яскравий і чудово анімований.

Різдвяний бойовик «Ручна поклажа»

Про що фільм. Ітан — офіцер служби безпеки аеропорту в Лос-Анджелесі. Разом зі своєю дівчиною Норою він працює напередодні Різдва — чергує на передпольотному огляді, де перевіряє пасажирів та їхні валізи. Одна дівчина випадково приносить навушник. Повідомлення від невідомого змушують Ітана надягти його. З цього моменту ним керуватиме терорист, що представився Мандрівником. Він наказує пропустити небезпечну поклажу без огляду, інакше він уб’є всіх, кого любить Ітан.

Carry-On / Netflix / режисер — Жауме Колєт-Серра / у головних ролях — Тарон Еджертон, Софія Карсон, Джейсон Бейтман / тривалість — 1 година 59 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider називає «Ручну поклажу» одним з найкращих бойовиків Netflix. Бо гра у «кота й мишки» вийшла захопливою і цікавою, хоча іноді нереалістичною. Оглядач The New York Times каже, що фільм схожий на культовий «Міцний горішок» і бійки у ньому приголомшливі.

Комедія «За фасадом»

Про що серіал. Після події, що сталась три роки тому, Лідія і Пол вирішують почати життя з чистого аркуша. Тому вони виставляють на продаж свою розкішну віллу в Лос-Анджелесі. За неї змагатимуться три пари покупців, які переконуватимуть власників продати будинок саме їм. Усі вони вдаватимуться до брехні, щоб перемогти. Брехатимуть і Лідія з Полом, щоб приховати головну таємницю будинку.

No Good Deed / Netflix / шоуранерка — Ліз Фельдман / у головних ролях — Ліза Кудроу, Рей Романо, Лінда Карделліні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що епізоди цікаві та насичені сюжетом, тому глядач точно захоче дивитись їх усі поспіль. The Hollywood Reporter пише, що акторська гра чудова, але у сюжеті є прогалини, а деякі викриття суперечать елементарній логіці.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: https://babel.ua/donate.