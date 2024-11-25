Netflix зняв документалку про Марту Стюарт. Її називали іконою стилю, генієм бізнесу і просто сукою. Переказуємо історію першої американки, яка заробила мільярд (далі суцільні спойлери!)

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Getty Images / «Бабель»

Марта Стюарт — відома американська ведуча, підприємиця і жінка, яка заробила мільярд на тому, що була домогосподаркою. Точніше на тому, що вдало продавала свій образ домогосподарки жінкам, які мріяли про ідеальний дім. Netflix зняв про Марту двогодинний документальний фільм і поспілкувався не лише з нею, а з її родиною, бізнес-партнерами і друзями. Головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник подивилася кіно двічі і (відносно) коротко переказує історію Марти Стюарт, яка може не надихати, але безперечно не може не вражати. Слова Марти ми даємо прямою мовою.

Садівництва Марту навчив батько. У цьому він був справжнім перфекціоністом, і донька вдалася в нього. Він не міг прогодувати шістьох дітей, бо працював простим продавцем, тож город був не просто захопленням — сімʼя міняла на продукти те, чого не могла придбати. Попри те, що Марта була його улюбленицею, він часто карав дітей і бив лінійкою. Брати назавжди зненавиділи домашнє господарство, але не Марта. Вона прасувала батькові сорочки і вчилася куховарити у мами — чудової господині.

Батько Марти Едвард Костира був перфекціоністом, любив садівництво і бив дітей. Марта була його улюбленицею. Instagram / «Бабель»

Щоб заробити, Марта пішла працювати моделлю. Вона не стала знаменитістю, але була успішною. Марта заробляла $15 на годину і майже всі гроші віддавала мамі. Вже тоді вона розуміла, що стандартний дім і стандартне життя були не для неї.

Марта отримала стипендію в престижному Барнард-коледжі в Нью-Йорку. Вона була популярна, любила історію і постійно шукала пригод. І вона їх знайшла. Жінка, яка приїздила в коледж на Rolls-Royse, познайомила її зі своїм братом. Він приїхав на Mercedes — для Марти це була розкіш, якої вона ніколи не бачила. Його звали Енді Стюарт — студент Єльського університету, перший чоловік і перше кохання Марти.

У весільну подорож Стюарти поїхали в Європу. На цілих пʼять місяців. Марта переписувала меню всюди, де вони їли. Її вражало все — їжа, архітектура, сади. В одному із соборів Флоренції, коли Енді лишився в готелі, вона зустріла хлопця і відчула щось таке, чого ніколи не відчувала. Вони поцілувались. Їй було девʼятнадцять.

Едвард Стюарт розказав в інтервʼю журналістам, що почав зраджувати дружину лише після того, як дізнався про її зраду. Getty Images / «Бабель»

У Нью-Йорку в Марти народилася донька Алексіс. Бути матірʼю для неї виявилось «абсолютно не природньо». Вона дбала про Лексі, але не обожнювала її — Марта несхильна до емоцій і не вміла їх виражати. Розмовляти про почуття її не вчили. «Як я могла стати чудовою матірʼю, якщо мене ніхто не вчив нею бути?»

Марта спробувала себе брокером на Волл-стріт, де жінок не було. Взагалі. Там вона у всьому була найкращою. Клієнтів вона просто зачаровувала. Там вона навчилася поводитися з мільярдерами і гребти гроші лопатою. Марта заробляла чверть мільйона доларів на рік. Однак великі ризики її виснажили — родина переїхала якнайдалі від Нью-Йорка, у Вестпорт у Коннектикуті.

Марта відремонтувала стару ферму, розбила там сади і завела курей. На фермі вона закохалась у домашню роботу, куховарство. В домі постійно були гості й неймовірна їжа. Так прийшла ідея започаткувути фірму з кейтерингу. Кейтеринг від Марти став сенсацією і дав їй перший мільйон.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Шлюб Марти розвалювався. Чоловік її зраджував. Вона зраджувала його. Донька страждала. «Молоді жінки, послухайте моєї поради: якщо ви одружені і вважаєте шлюб щасливим, а чоловік починає вас зраджувати, він лайно. Подивіться на нього, як на лайно, і йдіть, тікайте із цього шлюбу». Але Марта не йшла. Шлюб бездоганної Марти Стюарт не міг бути не бездоганним.

Марта почала видавати книжки і стала першою інфлюенсеркою. Вона продавала життя, якого інші не мали, але мріяли про нього. Видавцям Марта давала зрозуміти, що книги будуть такими, якими їх бачить вона. Вона гнобила співробітників, від усіх вимагала ідеальності. За це у світі чоловіків її називали сучкою.

Фотосесія для обкладинки першої книги Марти, яку вона випустила в 1982 році, стала її візитівкою. Instagram / «Бабель»

Шлюб Стюартів розпався через 27 років. Енді зрадив Марту в їхньому будинку з її помічницею. Вона божеволіла від люті, рвала на собі волосся. «Він погано зі мною повівся і, мабуть, натомість я теж погано з ним повелась». Шлюб був тим, чого вона не змогла контролювати.

У 1990 році Марта видала перший номер журналу «Марта Стюарт лівінг» — всі 250 тисяч примірників розкупили. Їй було 49 років.

Марта любила розумних багатіїв. Наприклад, космічного туриста Чарльза Симоні, який створив Word і Excel для Microsoft. Вони літали на його приватному літаку, плавали на суперʼяхті. Говорити про стосунки і почуття Марта все ще не любила. Взагалі.

Угорець за походженням Чарльз Симоні 15 років був бойфрендом Марти і кинув її заради шведської фотомоделі Лізи Персдоттер. Getty Images / «Бабель»

У 1997 році Марта створила мультимедійну корпорацію Martha Stewart Living Omnimedia, яка давала близько $200 мільйонів на рік. Туди увійшли всі продукти, що виходили під її брендом — журнали, книги, різні господарські товари. Перед виходом компанії на фондову біржу преса почала цькувати Марту. Її називали злою, нетерпимою, прискіпливою, суворою і просто сучкою. Вона бісила чоловіків, бо була кращою за них в їхньому світі. Їй вдалося завоювати Волл-стріт — у перший же день торгів акції її компанії коштували мільярд доларів. Марта стала першою жінкою-мільярдеркою в США.

У 2003 році уряд звинуватив Марту в шахрайстві із цінними паперами, перешкоджанні правосуддю і ще за кількома пунктами. Її підозрювали в отриманні інсайдерської інформації стосовно акцій компанії ImClone і продажу акцій напередодні їхнього обвалу. Однак дуже скоро обвинувачення розвалились, і все, що хотіли довести прокурори, — брехала вона про причини продажу акцій чи ні.

Марту обвинувачували не лише в брехні, а й у тому, що вона жахлива людина. Журналісти повторювали, що вона просто сучка, і мало хто ставив питання «хіба це злочин — бути сучкою?». Вирішальні свідчення в суді дала найкраща подруга Марти. Вона підтвердила, що Мартин брокер повідомив їй щось інсайдерське. Це був останній цвях у її труну. Марта залишила пост керівниці компанії, її акції обвалились, вона була розчавлена.

Під час процесу над Стюарт медіа намагалися знайти все, що доводило її жахливий характер. Казали, їй влаштували «полювання на сучок». Getty Images / «Бабель»

У 2004 році Марта отримала пʼять місяців вʼязниці, пружинне ліжко, найгіршу їжу, яку вона коли небудь їла, і карцер без води та їжі на цілий день. На неї нападали і били. Донька їздила до неї щотижня. Чарльз Симоні, все ще її бойфренд, провідав Марту лише раз. Поки вона була у вʼязниці, він подорожував на яхті світом. У вʼязниці Марта читала лекції і влаштовувала вечері. Увʼязнені її полюбили. За 150 днів ікона стилю Марта Стюарт вийшла з вʼязниці в пончо, яке звʼязала одна з нових знайомих. Ці кадри побачив увесь світ. Її фанати носили схожі пончо. «Я чудово виглядала, виходячи з вʼязниці».

«Що це за чортівня на тобі?» — це перше, що сказав друг Марти, коли забирав її з вʼязниці. Getty Images / «Бабель»

Симоні кинув Марту прямо в ліжку — сказав, що одружується і більше не зможе з нею спілкуватись. «Я подумала, що це найжахливіше, що може зробити людина. Як може чоловік так вчинити після 15 років разом?» Її бізнес занепадав, вона знову втратила себе. Їй було 67.

Новим тріумфом Стюарт стала участь у «просмажці» з Джастіном Бібером у 2015 році. Її несподівано гострим жартам зала аплодувала стоячи. Марта стала кумиром молоді і разом з репером Снупом Доггом у 2016-му запустила шоу про куховарство, яке швидко стало суперпопулярним. За кілька років до цього Марта повернула собі компанію і вивела її в плюс.

Багато хто казав, що на «просмажці» Марта була не по-жіночому жорстка. Втім вона мало що робила по-жіночому. Getty Images / «Бабель»

Марта знову зʼявилася на обкладинках і стала зіркою соцмереж. «Я завжди шукала пустки. Чого не існує з того, що має існувати. Як я можу заповнити цю пустку. Ти бачиш поле і перетворюєш його на фантастичний сад. Я не хочу миритися з недосконалістю. Хоча з віком усвідомила, що недосконалість трохи менш неприпустима, ніж у молодості. Я вважаю, що з недосконалістю можна жити».

Instagram / «Бабель»

Instagram / «Бабель»

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