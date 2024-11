Що подивитися у вихідні. Серіал «Дюна: пророцтво», другий сезон «Бункера», драма з Демі Мур, комедійний бойовик «Тельма» про мстиву бабцю і сімейна (майже) різдвяна історія

Тексти

Apple TV+ / «Бабель»

Цього тижня на HBO Max, Hulu, Apple TV, Paramount+ і Disney+ вийшли пʼять цікавих релізів. Це серіал-приквел «Дюна: Пророцтво», комедія «Тельма» про бабцю, яка мститься шахраю, що її обікрав, другий сезон фантастичного серіалу «Бункер», драматичний серіал «Землевласник» з Демі Мур і сімейний мультфільм «Майже різдвяна історія». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний серіал «Дюна: Пророцтво»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається приблизно за 10 тисяч років до народження головного героя фільму «Дюна» — Пола Атрейдеса — й одразу після Батлеріанського джихаду, війни людей проти розумних машин. Головна героїня — Валя, одна із сестер дому Харконнен. Вона намагається відновити славу своєї родини й зміцнити таємничу організацію «Бене Ґессерит». Водночас доми інших родин ведуть запеклу боротьбу за владу в галактиці.

Dune: Prophecy / HBO Max / шоуранерка — Елісон Шапкер / у головних ролях — Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фіммел / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, від глядачів — ще немає / Рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що візуальні ефекти та дизайн сцен приголомшливі, а акторська гра — надпотужна. Оглядач The Wrap називає серіал зірковим і захопливим та порівнює його велич із «Грою престолів».

Комедійний бойовик «Тельма»

Про що фільм. Одного дня 93-річну Тельму обкрадає шахрай, який у телефонній розмові вдає із себе її онука Денні. Дізнавшись, що її обдурили, обурена Тельма вирушає на пошук своїх десяти тисяч доларів. Із собою вона бере Бена — приятеля з будинку для літних людей, та його мотоцикл. Разом вони вкрадуть пістолет і потраплять у чимало пригод. Друзям заважатиме не вік, а надокучливі тривожні родичі, що намагатимуться зупинити їх заради їхньої ж безпеки.

Thelma / Hulu / режисер— Джош Марґолін / у головних ролях — Джун Скуібб, Фред Хехінгер, Паркер Поузі / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 83% глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що головні герої чарівні, а комедія легка, сентиментальна і, звісно, неправдоподібна. Оглядачка The Guardian каже, що фільм вишуканий, милий і з дуже теплою атмосферою — він викличе і сміх, і сльози.

Фантастичний серіал «Бункер» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії романів американського письменника Гʼю Гоуї. У далекому майбутньому на Землі стався невідомий катаклізм. Понад десять тисяч людей живуть у велетенському 140-поверховому підземному бункері, де панує жорстка ієрархія — мешканці нижніх поверхів виконують усю брудну роботу і не можуть потрапити на верхні, де живе еліта. Формально підземним містом управляють мер і шериф, але реальна влада належить науковцям і силовикам-суддям. Ніхто не памʼятає, що сталося на планеті та як усі опинилися в бункері, а записи про давні часи колись знищили заколотники. Одного дня колекціонера стародавніх реліквій — речей з епохи до катаклізму — знаходять мертвим, і це запускає ланцюг подій, що змінюють життя в бункері.

Silo / Apple TV+ / шоуранер — Грехем Йост / у головних ролях — Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Девід Оєлово, Тім Роббінс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Verge пише, що серіал став масштабнішим — у ньому зʼявились нові захопливі таємниці та зросла напруга. The Guardian пише, що перший сезон був розумним, винахідливим і захопливим, а другий вийшов ще кращим.

Драматичний серіал «Землевласник»

Про що серіал. Томмі Норріс — кризовий менеджер, який працює на нафтового барона Монті Міллера. Він хоче побудувати нафтову вишку в Західному Техасі, тому відправляє туди Норріса, щоб домовитися про оренду з місцевим лідером мексиканського картелю. Норріс постійно виконує брудну роботу — наглядає за робітниками, уникає надокучливих журналістів і судових позовів та задовольняє багатіїв. Але одного дня стається масштабна аварія, її наслідки — новий виклик для Норріса.

Landman / Paramount+ / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Біллі Боб Торнтон, Джон Гемм, Елі Лартер, Демі Мур / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider хвалить акторську гру і те, як серіал передає атмосферу Техасу. Однак каже, що жіночі персонажі погано написані, стереотипні та сексуалізовані. The Hollywood Reporter теж пише, що акторська гра чудова, але в серіалі забагато довгих монологів із роздумами.

Мультфільм «Майже різдвяна історія»

Про що мультфільм. Мун — допитливе совенятко. Одного разу, коли вони з батьком кружляють лісом, на них нападає яструб. Щоб вберегти совеня, батько ховає його в дуплі ялинки. Її спилюють лісники та доставляють у центр Нью-Йорку. Мун опиняється зовсім один у великому місті, де його оточує чимало небезпек, як-от ворожі голуби й автівки. Випадково він знайомиться з Луною — самотньою дівчинкою, що загубилась. Вони домовляються допомогти одне одному, щоб потрапити додому до Різдва, і стають справжніми друзями.

An Almost Christmas Story / Disney+ / режисер — Девід Лоурі / озвучують головні ролі — Мамуду Аті, Джим Ґеффіґен, Кері Крістофер / тривалість — 21 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що анімація унікальна і дивовижна, а головні герої дуже милі. Higher Ground пише, що всесвіт мультфільму дуже гарний та чудово підійде для сімейного перегляду.

