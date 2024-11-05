Професор Інституту журналістики Микита Василенко збирає сотні тисяч переглядів, коментуючи війну. «Бабель» проаналізував його виступи, слідуючи стандартам журналістики

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«Бабель»

Микита Василенко 40 років вчить студентів писати розслідування та репортажі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. У 2000—2010-х роках водночас із карʼєрою викладача він робив і політичну — однак партію, до якої він належав багато років, на початку великої війни заборонили як проросійську. У 2018—2022 роках Микита Василенко регулярно зʼявлявся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями. А коли їх заборонили, перейшов на політичні ютуб-канали, де збирає сотні тисяч переглядів. Головний прийом Василенка — за будь-яких обставин прогнозувати майбутню кризу: вимирання населення або повстання «в тилу і на фронті». «Бабель» переглянув чимало інтервʼю Василенка та попросив його прокоментувати перебіг війни.

Водночас із карʼєрою викладача Микита Василенко робив політичну — однак його партію заборонили як проросійську

Микита Василенко — викладач і письменник, йому 68 років. У 1978 році він закінчив філологічний факультет КНУ, після випуску працював у Міністерстві внутрішніх справ УРСР. Згодом став науковим співробітником в Інституті мистецтвознавства. З 1984 року викладає в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, зараз він професор на кафедрі періодичної преси — вчить студентів писати розслідування і репортажі.

Професор Василенко з газетою «Солдат», яку він видає з 2022 року. Facebook

З 2008 року Василенко — член і секретар міської організації партії «Союз лівих сил», яку заснував Василь Волга. Василь Волга відомий тим, що працював в уряді за президентства Януковича, був засуджений за корупцію у 2011-му та працював бібліотекарем у колонії. В інтервʼю у 2018 році Василь Волга називав Революцію гідності «держпереворотом» і заявляв, що «Київ окупований холопами із Західної України, які хочуть заборонити російську мову». У коментарі «Бабелю» Василенко каже, що вперше чує про такі заяви Волги та здивований ними.

Василенко каже, що «демонстративно пішов» з партії ще у 2014—2015 роках через корупцію і порушення партійної етики. І хоча залишився її членом де-юре, не брав участі в її діяльності. Проте Василенка можна побачити в залі на зʼїзді «Союзу лівих сил» у березні 2016 року. Він також просував партію (яка встигла змінити назву) в ефірі телеканалу «Перший незалежний» в січні 2022 року.

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У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО, що припинило діяльність деяких політичних партій, зокрема «Союзу лівих сил». У червні 2022 року суд заборонив «Союз лівих сил» — Мінʼюст назвав його проросійським.

Студенти Інституту журналістики (ІЖ) багато разів скаржились на Василенка і звинувачували його в сексизмі У 2015 році Василенко назвав студентку, яка критикувала освіту в інституті, «дурепою» і «невдахою», бо її «немає на ТБ і у друкованій журналістиці». Тодішній директор інституту Володимир Різун назвав це листування фейком.

У 2020 році понад 50 студентів написали скаргу на імʼя директора ІЖ: вони звинуватили Василенка в сексизмі та агітації за ОПзЖ. Зрештою студентів, які скаржились, перевели в групу до іншого викладача.

Влітку 2023 року понад 170 студентів написали нову скаргу: вони прохали звільнити Василенка через «відверту проросійську та сексистську позицію». За словами студенток, він називав їх «крихітками», «зайками» та «сонечками», і казав, що «журналістика — не жіноча професія», що він «проти того, щоб усі мали права, особливо — жінки», яким він радив знайти «гарного чоловіка». («Бабель» переглянув наявні записи онлайн-пар Василенка і не знайшов на них однозначних проявів сексизму.)

У лютому 2024 року студентка Оксана Паращак публічно озвучила звинувачення студентів зі скарги, яку вони подали влітку 2023 року. Василенко назвав це наклепом і заявив, що подасть на студентку до суду. (Паращак каже «Бабелю», що він цього не зробив. Василенко сказав «Бабелю», що не хоче коментувати цю історію.)

Микита Василенко регулярно виступав на каналах, які зараз перебувають під санкціями (утім, до певного моменту це робили й нардепи «Слуги народу»)

У 2018—2022 роках Микита Василенко регулярно зʼявлявся на ютуб-каналі Анатолія Шарія, у політичних токшоу на телеканалах Віктора Медведчука ZIK, NewsOne, «112 Україна» і каналі «Наш», що належав Євгенію Мураєву. На ці телеканали Рада нацбезпеки та оборони наклала санкції у 2022 році.

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В одному з ефірів NewsOne журналістка представляє Микиту Василенка «професором, який завжди готовий коментувати надскладні теми». У токшоу Василенко справді був експертом широкого профілю — коментував події у світі, економіку, міжнародну і внутрішню політику, настрої в суспільстві та війну.

У 2018 році він заявив, що «за останні три роки смертність в Україні збільшилась у 22 рази». Насправді (за офіційною статистикою), у 2015—2018 роках смертність в Україні не зростала, а зменшувалась.

Того ж року Василенко казав, що в Україні «продовжується вимирання нації» і залишилось приблизно 27—30 мільйонів людей . Насправді (за оцінкою чисельності населення , над яким працював тодішній міністр Дмитро Дубілет), на початку 2019 року в Україні жило понад 37 мільйонів людей.

. Насправді (за , над яким працював тодішній міністр Дмитро Дубілет), на початку 2019 року в Україні жило понад 37 мільйонів людей. У 2020 році, під час епідемії коронавірусу, Василенко заявив, що українців врятує лише російська вакцина, інакше «нікому буде захищати Україну». Він був переконаний, що «російську вакцину колотимуть усім».

У 2020 році в ефірі телеканалу «КРТ» він казав, що не виходив на Майдан і не зробив би це, якби Революція гідності сталася знов. У коментарі «Бабелю» Василенко сказав, що був на Майдані, а «Революція гідності — заплановане американцями повстання».

У коментарі «Бабелю» Микита Василенко сказав, що його запрошували як «опонента цим каналам», що він «як лівий завжди виступав проти суперкапіталіста і крадія Медведчука» і ніколи не був прихильником «руського миру».

Головний прийом Микити Василенка — прогнозувати народні протести та повстання

Микита Василенко часто прогнозує народні повстання. У 2016 році він заявив, що через «окопну війну на сході України» станеться революція і за рік-півтора в Україні поставлять памʼятники бійцям роти «Торнадо», які чинили злочини над цивільними в зоні АТО.

У 2019 році він натякав, що старшокласники і молодь повстануть, коли дізнаються, що їм доведеться переходити на українську мову в навчальних закладах. Того ж року він знову заявив, що в «України немає цілі розвитку» і це має призвести не тільки до «економічного колапсу, але й до соціального конфлікту», тобто революції.

У 2020 році в огляді токшоу на NewsOne журналіст «Детектор медіа» Ярослав Зубченко згадував, що в ефірі професор Василенко прогнозував громадянську війну.

Під час повномасштабного вторгнення Василенко постійно натякає на повстання і в тилу, і на фронті. Наприклад, у 2023 році він спрогнозував, що у 2024 році станеться «кривавий бунт озвірілого населення, яке має зброю на руках». Про це він сказав в інтервʼю ютуб-каналу «Да, это так», який у квітні 2024 року заблокували в Україні.

У вересні 2024 року Василенко казав, що «через мобілізацію повстане пригноблене поневолене населення, принижене зростанням цін».

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«Бабель» попросив у Микити Василенка коментар про хід війни (і зібрав його минулі коментарі на цю тему)

Василенко каже, що план перемоги Зеленського реалізують частково — завдяки «гибелі основної частини чоловічого населення, що не потрапила під бронь». Він також вважає, що є «план божевільної перемоги», згідно з яким почнуть мобілізовувати студентів, які будуть «йти на Москву».

За його словами, 70% відсотків мобілізованих «беруться з бусиків», половина з них — непридатні, тому вони «або здаються, або гинуть». Професор каже, що кожен другий штурмовик гине чи отримує поранення протягом трьох діб на фронті.

Через відтік біженців і мобілізацію в Україні залишилось 23—25 мільйонів українців, вважає професор. Він додає, що українці повністю зникнуть через три покоління, тобто через 75 років.

У коментарі «Бабелю» Микита Василенко прогнозує, що влітку 2025 року війна завершиться «заморозкою». Одна з причин — вигорання армії, бо так «історично ставалось на четвертий рік війни». Про це він також казав в ефірі каналу UKRLIVE.TV і додав, що «втомлені військові збунтуються».

«Але заморозка на то і заморозка. Тобто вона заморозиться і розморозиться. Це перший акт нашої великої драми влітку, — прокоментував Микита Василенко «Бабелю». — Світ не хоче вступатися за Україну, це вже очевидно».



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