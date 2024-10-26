Що подивитися у вихідні. Фінал «Чим ми займаємося в тінях», другий сезон «Левиці» з Ніколь Кідман і Морганом Фріменом, епічна екранізація гри «Як дракон: Якудза» і документалка про маніяка «Зодіака»

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imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu, Amazon Prime і Paramount+ вийшли пʼять цікавих релізів. Це драма «Територія» про боротьбу спадкоємців за найбільше ранчо в Австралії, шостий і фінальний сезон мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях», другий сезон шпигунського трилера «Левиця» з Ніколь Кідман і Морганом Фріменом, бойовик «Як дракон: Якудза» і документальний серіал «Говорить Зодіак» про загадкового серійного вбивцю. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Драма «Територія»

Про що серіал. «Маріанна» — найбільше ранчо у світі, яким багато років володіє родина Ловсонів. Коли голова сім’ї Деніел помирає за дивних обставин, члени родини починають боротьбу за ранчо. Ворожнеча стає такою запеклою, що Ловсони ризикують втратити всі землі.

Territory / Netflix / шоуранери — Бен Девіс, Тімоті Лі / у головних ролях — Анна Торв, Майкл Дорман, Роберт Тейлор / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Decider пише, що шоу «дуже привабливе» завдяки добрій акторській грі й приголомшливим краєвидам. Але сюжет трохи перевантажений персонажами. The Guardian пише, що напружені сімейні суперечки дуже правдоподібні.

Мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях» — шостий сезон

Про що серіал. Спіноф однойменного фільму 2014 року. Троє вампірів ― Нандор, Ласло і Надя ― живуть у Нью-Йорку. Разом з ними мешкає Гільєрмо — фамільяр Нандора, який виконує всю брудну роботу, щоб його перетворили на вампіра. Наприклад, прибирає в будинку, завішує вікна від сонця та позбувається трупів. Їхнє життя постійно фіксує команда людей, що знімає про них документалку. У шостому сезоні головні герої пробуджують свого сусіда, що був у сплячці пів століття. Він глузує з їхньої бездіяльності та спонукає все-таки досягти первинної мети — захопити «Новий Світ».

What We Do in the Shadows / Hulu, FX / шоуранер — Джемейн Клемент / у головних ролях — Кайван Новак, Метт Беррі, Натасія Деметріу, Гарві Гіллен, Марк Прокш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що останній сезон — це один з найкращих прикладів того, як треба завершувати серіал. Оглядач The Wrap каже, що серіал досі смішний і легкий, а кінцівку важко вгадати.

Шпигунський трилер «Левиця» — другий сезон

Про що серіал. Джо ― колишня військова, яка служила в морській піхоті. Тепер вона бере участь у секретній програмі ЦРУ ― разом з іншими агентками влізає в довіру до дружин, сестер і дочок терористів і кримінальних лідерів. Після провалу однієї з операцій Джо втрачає свою оперативницю і знаходить їй заміну ― жорстку Крус Мануелос. Однак та починає ставити під сумнів лідерство Джо. У другому сезоні цей робочий конфлікт лише загострюється. Джо має врятувати конгресвумен, яку викрали злочинці, але суперечки сильно ускладнять завдання.

Special Ops: Lioness / Paramount+ / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Зої Салдана, Лайсла де Олівейра, Ніколь Кідман, Морган Фрімен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що напруга між Джо і колегами, переконлива родинна драма та епічні перестрілки роблять серіал захопливим.

Бойовик «Як дракон: Якудза»

Про що серіал. Адаптація однойменної екшн-гри. Кадзума Кірю — досвідчений якудза, що вирізняється серед інших людяністю і бажанням справедливості. Він живе у вигаданому районі Токіо Камурочо. Коли його втягують у злочинну змову, він докладає всіх зусиль, щоб дотримуватися своїх принципів і захистити близьких. Один з його ворогів — друг дитинства, з яким він посварились близько десятиліття тому.

Yakuza: Like a Dragon / Amazon Prime / шоуранери — Масахару Таке, Кенго Такімото / у головних ролях — Рьома Такеуті, Кенто Каку, Мунетака Аокі / тривалість —6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Rolling Stone пише, що серіал — якісна адаптація із захопливою драмою та гумором, як у грі. Проте фанати гри зможуть знайти багато невідповідностей оригіналу. Оглядач IGN, навпаки, каже, що серіал зовсім не в «дусі якудзи» і персонажі нецікаві, попри хорошу акторську гру.

Документальний серіал «Говорить Зодіак»

Про що серіал. «Зодіак» — псевдо кривавого серійного вбивці. Слідство пов’язало його із сімома жертвами, проте сам «Зодіак» каже, що вбив 37 людей. Справжня особистість «Зодіака» досі невідома, але є головний підозрюваний — Артур Лі Аллен. Автори документалки поговорили з людьми, що знали Аллена, і переказують їхні свідчення.

This Is the Zodiac Speaking / Netflix / шоуранери — Філл Лот, Арі Марк / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач Decider каже, що документалка вирізняється серед інших — свідки не тільки описують Аллена, як імовірного вбивцю, а й діляться теплими спогадами про знайомство з ним. Оглядачка Heaven of Horror пише, що серіал точно вартий перегляду.

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