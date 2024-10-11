Як українські шістдесятники протестували, творили і повертали літературі красу. Уривок з коміксу «Коротка історія української літератури»
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
- Дата:
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Катерина Бандус / «Бабель»
Восени 2024 року виходить книга Остапа Українця «Коротка історія української літератури». Українець — літературознавець, засновник ютуб-каналу «Твоя підпільна гуманітарка». У новій книзі він із гумором розповідає про українську літературу у різні історичні періоди, а ілюстратори Юлія Вус та Іван Кипібіда доповнюють його слова яскравими малюнками. «Бабель» з дозволу видавництва «Видавництво» публікує уривок з книги — про життя українських письменників-шістдесятників.
Наші дизайнери також малюють дуже гарні ілюстрації для текстів. Підтримайте «Бабель» донатом: https://babel.ua/donate