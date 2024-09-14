Що подивитися у вихідні. Продовження «Емілі в Парижі», нові сезони «Старого» і «Короля Талси» із Сильвестром Сталлоне, антиутопія із Джої Кінг і документалка про рішучу жінку, що викрила маніяка

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu і Paramount+ вийшли п’ять цікавих релізів. Це продовження четвертого сезону «Емілі в Парижі», нові сезони шпигунського трилеру «Старий» і кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне, антиутопія «Огидні» та документалка «У вогонь: Загублена донька» про те, як жінка власноруч викрила серійного вбивцю, що викрав її доньку. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — четвертий сезон (друга частина)

Про що серіал. Емілі Купер — маркетолог у чиказькій фірмі. Але все змінюється, коли компанія, на яку вона працює, купує французьку фірму Savoir. Дівчина переїжджає до Парижу, щоб бути там «очима і вухами» американців. Емілі не говорить французькою і не знається на місцевих брендах, тому новий колектив її зовсім не сприймає. У четвертому сезоні Емілі доведеться нарешті обрати сторону — і на роботі, і в особистому житті.

Emily in Paris / Netflix / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 59% від критиків, 45% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що про більшість цікавих сюжетних моментів просто забули в другій частині, але приголомшливий фінал врятував сезон. Vulture каже, що фінал «на лігу вище від попередніх серій сезону».

Шпигунський трилер «Старий» — другий сезон

Про що серіал. Ден Чейз — колишній оперативник ЦРУ, який зник був із поля зору спецслужб. Одного дня його намагаються вбити, і Чейз вимушений тікати. На втіках він орендує кімнату в Зої Макдональд, яка допомагає йому з’ясувати, що відбувається. Тим часом на Чейза полюють помічник директора ФБР з контррозвідки Гарольд Харпер, агенти Анжела Адамс і Реймонд Вотерс, а також Джуліан Карсон — кваліфікований мисливець за головами.

The Old Man / Hulu / шоуранери — Джонатан Е. Стейнберг та Роберт Левін / у головних ролях — Джефф Бріджес, Джон Літгоу, Емі Бреннеман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядачу Collider сподобалось, що проблеми кінця першого сезону швидко вирішуються. Decider пише, що простий, на перший погляд, сюжет цікаво розвивається завдяки історії головних героїв.

Кримінальний серіал «Король Талси» — другий сезон

Про що серіал. Двайт Манфреді на прізвисько Генерал був не останньою людиною в нью-йоркській мафії, але потрапив у в’язницю, звідки вийшов лише через 25 років. За цей час багато чого змінилося, і босам мафії старий Двайт уже не потрібен. Тому вони відправляють його до Талси, штат Оклахома — щоб він провів декілька незаконних операцій і збудував філіал їхньої організації.

Tulsa King / Paramount+ / шоуранери — Тейлор Шерідан і Теренс Вінтер / у головних ролях — Сильвестр Сталлоне, Макс Казелла, Доменік Ломбардоцці / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що в другому сезоні Сталлоне чудово грає роль небезпечного, але добродушного бандита, а антагоністи серіалу цікаві й надовго запам’ятовуються.

Антиутопія «Огидні»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману Скотта Вестерфельда. У далекому майбутньому всі підлітки у віці 16 років мають зробити пластичну операцію, щоб стати вродливими і в такий спосіб «побороти ненависть і дискримінацію». Теллі з нетерпінням чекає цього дня. Та коли її друг після операції перетворюється на зовсім іншу людину, вона починає сумніватись у своєму бажанні. Її подруга Шей розповідає про обʼєднання «Імла» — повстанців, що боряться з урядом і цінують особистість, а не зовнішність. Теллі має визначитися, що їй важливіше, і обрати сторону.

Uglies / Netflix / режисер — Макджі / у головних ролях — Джої Кінг, Кіт Пауерс, Лаверн Кокс / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що фільм вийшов нудним і так і не доніс головну ідею, попри хорошу акторську гру. Оглядачка Collider каже, що злодії вийшли такими цікавими і переконливими, аж вона почала вболівати за них.

Документальний серіал «У вогонь: Загублена донька»

Про що серіал. Кеті було 16, коли вона віддала свою новонароджену доньку на всиновлення, щоб забезпечити їй краще майбутнє. У 2010 році поліція їй повідомляє, що її донька зникла безвісти ще в 1989 році. Кеті об’єднується з детективом, щоб дізнатися, що насправді сталося з дівчиною — разом вони викриють серійного вбивцю і зберуть докази, щоб довести поліції його винуватість.

Into the Fire: The Lost Daughter / Netflix / режисер — Раян Вайт / тривалість — 2 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал варто подивитись принаймні через рішучість і незламність Кеті. The Guardian пише, що події документалки настільки шокують, що в них важко повірити.

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