Що подивитися у вихідні. Продовження «Емілі в Парижі», нові сезони «Старого» і «Короля Талси» із Сильвестром Сталлоне, антиутопія із Джої Кінг і документалка про рішучу жінку, що викрила маніяка
- Автори:
- Софія Коротуненко, Гліб Гусєв
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Hulu і Paramount+ вийшли п’ять цікавих релізів. Це продовження четвертого сезону «Емілі в Парижі», нові сезони шпигунського трилеру «Старий» і кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне, антиутопія «Огидні» та документалка «У вогонь: Загублена донька» про те, як жінка власноруч викрила серійного вбивцю, що викрав її доньку. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — четвертий сезон (друга частина)
Про що серіал. Емілі Купер — маркетолог у чиказькій фірмі. Але все змінюється, коли компанія, на яку вона працює, купує французьку фірму Savoir. Дівчина переїжджає до Парижу, щоб бути там «очима і вухами» американців. Емілі не говорить французькою і не знається на місцевих брендах, тому новий колектив її зовсім не сприймає. У четвертому сезоні Емілі доведеться нарешті обрати сторону — і на роботі, і в особистому житті.
Що кажуть критики. Collider пише, що про більшість цікавих сюжетних моментів просто забули в другій частині, але приголомшливий фінал врятував сезон. Vulture каже, що фінал «на лігу вище від попередніх серій сезону».
Шпигунський трилер «Старий» — другий сезон
Про що серіал. Ден Чейз — колишній оперативник ЦРУ, який зник був із поля зору спецслужб. Одного дня його намагаються вбити, і Чейз вимушений тікати. На втіках він орендує кімнату в Зої Макдональд, яка допомагає йому з’ясувати, що відбувається. Тим часом на Чейза полюють помічник директора ФБР з контррозвідки Гарольд Харпер, агенти Анжела Адамс і Реймонд Вотерс, а також Джуліан Карсон — кваліфікований мисливець за головами.
Що кажуть критики. Оглядачу Collider сподобалось, що проблеми кінця першого сезону швидко вирішуються. Decider пише, що простий, на перший погляд, сюжет цікаво розвивається завдяки історії головних героїв.
Кримінальний серіал «Король Талси» — другий сезон
Про що серіал. Двайт Манфреді на прізвисько Генерал був не останньою людиною в нью-йоркській мафії, але потрапив у в’язницю, звідки вийшов лише через 25 років. За цей час багато чого змінилося, і босам мафії старий Двайт уже не потрібен. Тому вони відправляють його до Талси, штат Оклахома — щоб він провів декілька незаконних операцій і збудував філіал їхньої організації.
Що кажуть критики. Collider пише, що в другому сезоні Сталлоне чудово грає роль небезпечного, але добродушного бандита, а антагоністи серіалу цікаві й надовго запам’ятовуються.
Антиутопія «Огидні»
Про що фільм. Екранізація однойменного роману Скотта Вестерфельда. У далекому майбутньому всі підлітки у віці 16 років мають зробити пластичну операцію, щоб стати вродливими і в такий спосіб «побороти ненависть і дискримінацію». Теллі з нетерпінням чекає цього дня. Та коли її друг після операції перетворюється на зовсім іншу людину, вона починає сумніватись у своєму бажанні. Її подруга Шей розповідає про обʼєднання «Імла» — повстанців, що боряться з урядом і цінують особистість, а не зовнішність. Теллі має визначитися, що їй важливіше, і обрати сторону.
Що кажуть критики. Variety пише, що фільм вийшов нудним і так і не доніс головну ідею, попри хорошу акторську гру. Оглядачка Collider каже, що злодії вийшли такими цікавими і переконливими, аж вона почала вболівати за них.
Документальний серіал «У вогонь: Загублена донька»
Про що серіал. Кеті було 16, коли вона віддала свою новонароджену доньку на всиновлення, щоб забезпечити їй краще майбутнє. У 2010 році поліція їй повідомляє, що її донька зникла безвісти ще в 1989 році. Кеті об’єднується з детективом, щоб дізнатися, що насправді сталося з дівчиною — разом вони викриють серійного вбивцю і зберуть докази, щоб довести поліції його винуватість.
Що кажуть критики. Decider пише, що серіал варто подивитись принаймні через рішучість і незламність Кеті. The Guardian пише, що події документалки настільки шокують, що в них важко повірити.
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