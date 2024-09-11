«Таких, як ви, диктатори їдять на обід». Головне з дебатів Дональда Трампа і Камали Гарріс — про Україну, диктаторів, аборти та взаємні образи

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Getty Images / «Бабель»

О четвертій ранку за київським часом кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп провели передвиборчі дебати. Досі вони жодного разу не зустрічались особисто і навіть не спілкувались телефоном. Ці дебати ще до їхнього початку називали «найбільш значущими в американській історії»: до них рейтинг обох кандидатів був майже однаковим. За 105 хвилин розмови політики обговорили різні теми ― від російсько-української війни до нелегальних мігрантів, від економіки до права на аборти. Хоча насамперед вони висміювали одне одного. Ось як це було ― у скороченому форматі.

Як до дебатів готувалась Гарріс Головною метою Камали Гарріс було розповісти аудиторії про себе: майже 30% виборців хотіли б знати про неї більше, тоді як інформації про Трампа бракувало 9% опитаних. Відповідно, для Камали ці дебати важливіші, оскільки можуть сильніше вплинути на її рейтинг. Тиждень перед дебатами вона провела в підготовці: передивлялась попередні шість дебатів Трампа ― по три з Гілларі Клінтон і Джо Байденом ― консультувалася з ними обома, готувала відповіді на потенційні закиди, кілька разів інсценувала розмову з радником, який грав Трампа. Тактикою Гарріс було вивести експрезидента з рівноваги гострими запитаннями чи вʼїдливими коментарями, «залізти йому під шкіру». Гарріс сподівалась, що організатори дебатів ― телеканал ABC News ― не заглушуватимуть її мікрофон під час відповіді опонента. Перебиваючи співрозмовника незручними репліками, вона не раз досягала бажаного. Утім, на травневих дебатах між Трампом і Байденом мікрофони заглушували, тож цього разу телекомпанія вирішила не змінювати правил.

Як готувався Дональд Трамп Трамп запевняє, що спеціально до дебатів нічого не робив ― просто провів кілька додаткових зустрічей з консультантами. Вони порадили, зокрема, постійно нагадувати Гарріс про слабкі місця правління Байдена і стверджувати, що вона теж за них відповідальна. Уїдливі коментарі попросили замінити виразною мімікою і старатись не проявляти агресію ― мовляв, «добрий» Трамп подобається виборцям більше. Трамп не вважав Гарріс серйозною опоненткою ― на відміну від, наприклад, досвідченої в дебатах Гілларі Клінтон ― і сподівався, що якщо поставити їй складне запитання, затинанням і невпевненістю вона «посиплеться» сама. Зрештою головним підходом експрезидента до дебатів було «просто дати їй говорити». Підозрюючи, що може виглядати не в найкращому світлі, Трамп заздалегідь розкритикував організатора дебатів ― телеканал ABC News. «Це найгірша телемережа у плані справедливості, — сказав він тиждень тому в ефірі Fox News. — Вони дуже огидні, я думаю, багато людей побачать, наскільки».

Перше запитання стосуватиметься економіки. Чи американці зараз живуть краще, ніж чотири роки тому?

Гарріс: Я дитина середнього класу. І я єдина людина на цій сцені, хто знає його болі й потреби. Я хочу створити економіку можливостей ― зробити доступнішими житло й оренду. Я люблю малий бізнес, моя мама ним займалась. Пропоную скоротити податки для малих бізнесів на $50 тисяч. Трамп же натомість збирається скоротити податки для мільярдерів. Через його ініціативи кожному американцю доведеться платити по $4 000 чи більше на рік.

Трамп: Коли я був президентом, економіка була чи не найкращою в історії. У мене не було інфляції. А зараз інфляція нечувана, лихо для людей. А ще мільйони потрапляють сюди та крадуть робочі місця. Вони жорстоко руйнують нашу країну. При мені не буде ані мігрантів, ані [сильних] профспілок.

Гарріс: Трамп залишив нам найгірші після Великої Депресії показники з безробіття. Він ― це хаос. А ви чуєте все з одного й того ж старого і втомленого сценарію. Його «Проєкт-2025» лише додасть проблем.

Трамп: Я не маю жодного стосунку до цього проєкту. Я не читав його навіть, його просто написали якісь люди. Я істотно знижу податки. А робочі місця, [якими хваляться в Байдена,] ― це просто ті, які за інерцією зʼявлялись після моєї роботи.

Гарріс: Економісти Вортонської школи кажуть, що плани Трампа призведуть до інфляції та рецесії. Для вас Трамп плану не має, йому цікавіше захищати свої інтереси.

Трамп: Я був у цій школі, і мене економісти хвалили. А в неї плану немає ― це той же план, що в Байдена.

Гарріс: За Трампа США дійшли до дефіциту торгового балансу. Він продавав Китаю мікрочипи, фактично допомагаючи їм. Варто ж фокусуватись на співпраці із союзниками та високих технологіях.

Трамп: Не ми продавали, а Тайвань, бо через вас ми вже їх не виробляємо. А взагалі Камала використовує мої принципи, треба надіслати їй кепку MAGA. Хоча насправді вона марксистка, це всі знають. Її тато ― професор-марксист. А до нас понад 15 мільйонів людей заїхали [нелегально за роки правління Байдена], а насправді 21. Це більше за населення штату Нью-Йорк.

Якось ви, Дональде, назвали себе «найбільшим союзником життя». Як ви ставитесь до питання заборони абортів?

Трамп: Колишній губернатор Західної Вірджинії взагалі казав, що долю дитини будуть вирішувати вже після її народження. І [кандидат від демократів у віцепрезиденти] Тім Волз нібито казав, що це нормально ― робити аборт на девʼятому місяці вагітності. Питання абортів розділяло нас 52 роки [відколи діяла заборона на них на федеральному рівні]. Зараз нарешті це питання вирішують штати, а не центр.

У жодному штаті США не є легальним вбивати дитину після того, як вона народилась.

Гарріс: Так, Трамп збрехав, але в цьому нічого нового. Зараз у багатьох штатах лікарів чи медсестер карають за допомогу в абортах, в одному штаті ― пожиттєвим увʼязненням. Ані уряд, ані тим паче Трамп не мають права казати, що жінкам робити зі своїм тілом. Тепер навіть зґвалтування та інцест не вважаються достатньою підставою для аборту. Прийшовши до влади, я з гордістю зроблю дозвіл абортів законом.

Дональде, ви якось сказали, що ветували б такий закон. Це правда?

Трамп: Я не ветуватиму, бо ми вже зробили те, чого всі хотіли. Зараз долю абортів вирішує кожен штат.

Гарріс: Це образа для всіх жінок Америки. Вагітна жінка, яка не може дозволити собі дитину, змушена летіти в інший штат, щоб зробити аборт там.

Трамп: А ви б не дозволили аборти на 7, 8, 9-му місяці? Дозволили б ― і, можливо, навіть після народження.

Давайте поговоримо про нелегальну міграцію.

Гарріс: Я єдина людина на цій сцені, яка розслідувала справи проти нелегальної міграції та міжнародних кримінальних синдикатів. Трамп подзвонив своїм людям у Конгрес із проханням: «Убийте цей закон». Бо він хоче заробити балів на проблемі, а не вирішити її. Ну і взагалі, я зараз запропоную те, що може прозвучати дивно. Сходіть на передвиборчий мітинг Дональда Трампа. Він на них вигадує неіснуючих персонажів. Використовує фейки. І люди йдуть іще до кінця мітингу ― бо він не думає про людей.

За кілька днів до дебатів штаб Гарріс замовив спеціальну рекламу, яка мала б роздратувати конкурента ― наприклад, цей ролик із жартом Барака Обами про те, як Трамп переймається кількістю людей на своїх передвиборчих мітингах. Ці ролики крутили у Флориді та Філадельфії: так були найвищі шанси, що Трамп їх побачить і розлютиться.

Трамп: А на мітинги Гарріс люди в принципі не приходять! Вона звозить їх туди автобусами, а потім показує [тих самих] під різним освітленням. Мої мітинги люди не залишають, у нас вони найбільші в історії політики.

Що ж до міграції ― то, наприклад, у Спрінгфілді [у штаті Огайо] мігранти їдять котів, собак ― домашніх тварин місцевих мешканців. Камала руйнує цю країну, і якщо її оберуть, США не мають шансу на успіх. Якщо її оберуть президенткою, США стануть Венесуелою на стероїдах.

Нема жодних доказів тому, що у Спрінгфілді мігранти їдять домашніх собак.

Трамп: Але я бачив сюжети в новинах.

Мер міста заявив, що немає офіційних підтверджень.

Трамп: Значить, ми перевіримо його слова.

Гарріс: Чуєте цю жесть? Ось чому мене підтримали 200 республіканців. Якщо ви не маєте уявлення про те, ким є Дональд Трамп, спитайте тих, із ким він колись працював.

Трамп: Так я сам більшість із них звільнив. А оці ніколи нікого не звільнили ― жодну людину, через яку США залишили Афганістан. Вони мали звільнити всіх тих генералів, усіх людей, бо це було ганебно. А зараз вони пишуть книжки, бо працювали зі мною і тепер мають, про що писати. А про роботу з вами й книжок не напишуть.

Я отримав більше голосів, ніж будь-який республіканець в історії. Ба більше, ніж будь-який президент в історії.

Як ви депортуте з країни 15 мільйонів нелегальних мігрантів ― чи ще більше, як ви кажете?

Трамп: Так, більше, бо ця влада дозволила всім прибути сюди. Вона домовлялась з урядами всіх тих країн, щоб сюди приїхав увесь їхній криміналітет і тому подібне. Тому в усьому світі рівень злочинності падає, а в нас він шалений.

Трамп у відповідь замовив рекламу проти Гарріс ― зокрема про те, як нібито через неї США не змогли вирішити проблему з потоком нелегальних мігрантів.

У ФБР кажуть, що рівень злочинності у США знижується.

Трамп: Це брехня, бо вони не врахували найбільш проблемні міста.

Гарріс: Класно чути це все від людини, проти якої порушено стільки справ. Ви сподіваєтесь на правду від нього? Ця стара втомлена риторика вже приїлась. Американців вона вже виснажила.

Трамп: Усі ці справи ― фейкові, створені спеціально під вибори.

Гарріс: Верховний суд же постановив, що президент отримає імунітет від усього, щойно переступить поріг Білого дому. Закони в нас його захищають ― хоча ця людина якось казала, що скасує Конституцію. Ми знаємо, що, наприклад, його віцепрезидент Джей Ді Венс його в цьому не зупинить. Лише американський народ може зупинити.

Трамп: Та я ледь кулю в обличчя не отримав за цінності, які захищав.

Камало, ви не раз змінювали свою риторику. Колись були проти фрекінгу нафти, тепер за. Колись були проти теперішньої мігрантської політики, тепер підтримуєте її. Розʼясніть, чому так.

Гарріс: Давайте почнемо з фрекінгу, бо це актуально для цього штату. Я ще у 2020 році сказала, що підтримую його. Просто я за диверсифікацію, за зменшення залежності від імпортних джерел енергії.

Давайте розкажу про своє походження. Я із сімʼї середнього класу, де мати тяжко працювала, а наш перший дім ми купили, коли я вже була підлітком. Моя однокласниця потерпала від сексуального насильства. Я добре знаю, які цінності я захищаю. А цей чоловік отримав від батька $400 мільйонів і шість разів подавав на банкрутство.

Трамп: Мені не давали $400 мільйонів, хоч я і хотів би. Батько дав мені трохи, і я зміг заробити багато мільярдів. А вона була проти фрекінгу 12 років. Вона хотіла зменшити фінансування поліції. Тепер вона хоче дозволити в тюрмах операції зі зміни статі. Якщо вона виграє вибори, фрекінг у Пенсильванії одразу закінчиться, у перший же день. Нафта і корисні копалини зникнуть, ми повернемось до вітряних млинів.

Шостого січня 2020 року ви закликали своїх прибічників іти маршем на столицю. І лише через дві години після початку штурму Капітолію сказали заколотникам розійтись. Ні про що не шкодуєте?

Трамп: Ви пропускаєте, що я тоді ж сказав: «Зробіть це мирно і патріотично». А що ми скажемо про всі вбивства, які скоїли нелегальні мігранти? Коли їх судитимуть?

Я повторю: ви бачили те, що відбувалося 6 січня, по телебаченню [у прямому ефірі]. Ні про що не шкодуєте?

Трамп: Так а я до чого? Я просто виголосив промову. Не я відповідав за безпеку, а [тодішня спікерка Палати представників Конгресу США, демократка] Ненсі Пелозі.

X (Twitter) / «Бабель»

X (Twitter) / «Бабель»

Питання ж було до вас, а не до Пелозі.

Гарріс: Я була там 6 січня. Президент ініціював заколот із тим, щоб захопити владу. Але це не якась унікальна ситуація. Згадаймо Шарлотсвіль. Учасники мітингів вигукували там антисемітські гасла, а Трамп тоді сказав: «З обох боків були чудові люди». Тому давайте вже перегорнемо цю сторінку [із Трампом у владі]. І якщо для вас це було занадто ― у нашій кампанії для вас знайдеться місце. Щоб стояти за правду, за верховенство права, а не підтримувати те, що руйнує основи нашої держави. Бо ж якщо йому не сподобаються результати цих виборів, буде кривава ванна.

Трамп: Кривава ванна буде в нашій енергетиці. А як ми дозволяємо мільйонам людей проходити через наш південний кордон? Взагалі, ми тут марнуємо наш час, бо вона [Гарріс] така погана, така смішна. Вона може просто зараз поїхати до Вашингтону, розбудити о четвертій вечора президента і попросити підписати закон про закриття кордону.

Ви якось сказали, що справді у 2020 набрали менше за конкурента. Визнаєте, що тоді ви програли на виборах?

Трамп: Та ні. [За мене проголосували] 75 мільйонів людей. Більше, ніж за будь-якого чинного президента. У нас дві проблеми ― кордон і вибори. Нація в занепаді, нація вмирає.

Гарріс: Дональда Трампа звільнили 85 мільйонів людей, [проголосувавши за Джо Байдена]. Йому, певно, складно це осмислити. Я обʼїздила світ ― і закордонні лідери сміються з Дональда Трампа. Частина з них мені казали, що ви ― це позорисько.

Трамп: Давайте я скажу вам про сильних лідерів. Віктор Орбан ― один із найкрутіших… Він стронгмен, премʼєр-міністр Угорщини. Він спитав, чому три роки тому у світі було все спокійно, а зараз отаке? Бо не вистачає Трампа.

Позначте свою позицію щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Гарріс: Тут важливо, як почалась ця війна. ХАМАС 7 жовтня 2023 року вбивав молодь, ґвалтував жінок. Ізраїль мав повне право на захист. Але важливо і те, як це продовжилось. У Газі забагато цивільних жертв. Тож ми маємо дійти миру якнайшвидше. Дійти до розвʼязки з утворенням двох окремих держав, при цьому ми маємо завжди давати Ізраїлю можливість захистити себе.

Трамп: Якби я був президентом, це ніколи б і не почалось. І навіть Путін не напав би на Україну, де зараз мільйони жертв і все набагато гірше, ніж вам здається. А Гарріс ненавидить Ізраїль, а також арабів. Коли я був президентом, Іран був бідним. Тепер у них мільярди доларів, вони роздають ці гроші ― подивіться, що сталося з хуситами, що сталось на Близькому Сході. А російсько-українську війну я закінчу навіть одразу після перемоги на виборах ― ще до того, як складу присягу.

Гарріс: Я люблю Ізраїль давно і довела це діями. Трамп у зовнішній політиці захоплюється диктаторами. Усі знають: він казав, що Росія «чудово» зайшла в Україну. Він обмінювався любовними листами з Кім Чен Ином. І всі ці диктатори чекають, коли ви станете президентом. Саме тому [демократично обрані] іноземні лідери казали мені, що ви ― позорисько.

Трамп: Гарріс слабка, бо 168 країн прислали сюди своїх мігрантів. А лідери інших країн дуже некомпетентні. Путін недавно підтримав Камалу ― і, думаю, він знає, про що каже. При мені він взагалі не зміг би провернути того, що йому за цієї адміністрації зійшло з рук.

Дональде, ви кажете, що завершили б російсько-українську війну за 24 години. Ви б хотіли, щоб Україна перемогла в цій війні?

Трамп: Я хочу, щоб війна закінчилась і щоб перестали вбивати людей. Насправді там усе ще гірше, ніж нам кажуть, офіційні дані [про жертви] фейкові. А за цю війну платимо ми. Байдену бракує мужності вимагати в Європи платити стільки ж. Я добре знаю Зеленського і Путіна, вони мене поважають ― а не Байдена, бо за що його поважати? Я поговорю з одним і з другим, я зберу їх разом. Зараз усе котиться до Третьої світової, а де наш президент? Ніхто не знає, чи він взагалі живий.

Чи важливо для США, щоб Україна перемогла?

Трамп: Для США важливо, щоб війна закінчилась.

Гарріс: Трамп скаже, що війна закінчиться, бо він просто все здасть. Я бачилась із Зеленським за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Поділилась даними розвідки щодо того, як він може захиститись. А тоді їздила Європою й обʼєднала 50 країн у підтримці України. І завдяки нашій підтримці Україна тримається. Якби президентом був Трамп, Путін би вже сидів у Києві та задивлявся б на Польщу. Скажіть про це тисячам вихідців із Польщі тут, у Пенсильванії. Диктатори зʼїли б Трампа на обід.

Камала Гарріс у Конгресі США під час виступу Володимира Зеленського, 21 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Трамп: Та ні, Путін не втратив би 300 тисяч людей і сидів би в Москві ― значно щасливіший, ніж зараз. А ще в нього є ядерна зброя, про що ви не кажете. Ви ж так намагались укласти мир, що за три дні почалась війна. Як можна довірити їй країну?

Гарріс: Це чергова брехня. Ви просто захоплюєтесь автократами замість того, щоб турбуватись про демократію. Американці мають покладатись на президента, який розуміє роль США у світовій стабільності й безпеці. Що ми стоїмо за свої принципи, а не за погладжування власного его.

Трамп: Я змусив інші країни НАТО платити [підняти суми відрахувань], і [генсек Альянсу] Єнс Столтенберг сказав, що це була надзвичайна робота.

Вихід військ США з Афганістану був хаотичним. Чи бачать в адміністрації Байдена якусь відповідальність за це?

Гарріс: Я погоджуюсь із рішенням Байдена вийти з Афганістану. Чотири президенти це обіцяли, один зробив, і ми не платимо по $3,5 мільйона на добу за наш контингент в цій країні. А ось як ми дійшли до тієї точки. Трамп, коли був президентом, уклав одну з найслабших міжнародних угод ― навіть його радники кажуть про це. Звільнили 5 тисяч терористів «Талібану», і він навіть запросив представників угруповання до Кемп-Девіду ― місця, яке ми шануємо і де приймаємо респектабельних світових лідерів. І цей… колишній президент, коли був президентом, запросив їх туди, бо він не цінує роль президента і головнокомандувача.

Трамп: А ця адміністрація вийшла з Афганістану, і це був найганебніший момент в історії нашої країни. Саме тому Путін пішов на вторгнення в Україну, бо він побачив, які слабкі Гарріс і Байден.

Дональде, ви якось сказали, що Камала Гарріс вирішила стати чорношкірою, коли їй це стало вигідно. Ви й зараз так вважаєте?

Трамп: Та мені байдуже, хто вона. Я колись прочитав, що вона не була чорною ― от і сказав.

Гарріс: Це трагедія, що людина, яка постійно намагається порушити питання раси та розділити людей на цій основі, намагається очолити нашу країну. Він купив сторінку реклами в The New York Times, де просив покарати пʼятьох чорношкірих хлопчиків. Я думаю, що американці хочуть чогось кращого за оце. Чому ми не зосередимось на мріях і бажаннях наших людей, замість розділяти їх?

Трамп: Президентство Байдена розділило людей найбільше. І все, що зробив Байден, ― це відповідальність і Гарріс, хоч вона й вдає, що не знає цього джентельмена.

Гарріс: Так, я не Байден. І я не Трамп. Я представляю нову генерацію лідерства. І в мене є план ― $50 000 податкових послаблень для підприємців, $6 000 на житло для молоді. У мене є план, як допомогти американцям досягти американської мрії. Ось для мене розмова, а не оце приниження і применшення. Давайте перегорнемо цю сторінку.

Трамп: Її план ― прибрати фінансування поліції, забрати у всіх зброю і припинити видобуток нафти в Пенсильванії.

Гарріс: І в мене, і в Тіма Волза є особиста зброя, годі нести маячню. Ми ніколи не відмовимось від права на зброю.

Якими будуть ваші слова наостанок?

Гарріс: Ви побачили два бачення країни. Перше тягне нас назад, друге штовхає вперед. Я думаю, ми як громадяни можемо обʼєднатись, тому планую створити країну, орієнтовану на можливості, на захист молоді та літніх людей. Де б я не працювала, у мене був лише один клієнт ― народ. І як прокурорка я ніколи не питала, чи людина є демократом або республіканцем. Я питала лише: «Ви в порядку?» Я планую бути президенткою всіх американців.

Трамп: Вона сказала, що вона зробить те і те, інші чудові речі. Чому ж вона досі цього не зробила? У неї було три з половиною роки на виправлення ситуації з кордоном, на створення робочих місць ― чому цього досі немає? З нас сміються в усьому світі, лідери країн дзвонять мені та не розуміють, що сталося з Америкою. Гарріс ― найгірша віцепрезидентка в історії нашої країни.

Трамп іде із зали дебатів під час перерви на рекламу. Getty Images / «Бабель»

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