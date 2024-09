Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Кульгавих коней», детектив з Ніколь Кідман, аніме Хаяо Міядзакі, трилер з Кевіном Хартом і продовження пʼяти культових мультфільмів Pixar у світі Lego

Тексти

Цього тижня на Netflix, Apple TV, Hulu, HBO Max, Peacock і Disney+ вийшли шість цікавих релізів. Це четвертий сезон шпигунського серіалу «Кульгаві коні», детективна драма з Ніколь Кідман «Чудова пара», аніме від Міядзакі Хаяо «Хлопчик і чапля», кримінальні трилери «Ребел-Ридж» і «Вечір бою: Пограбування на мільйон доларів» з Кевіном Хартом та «Лего Піксар: Бриктони» — п’ять короткометражок із героями культових мультфільмів Pixar у світі Lego. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — четвертий сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Кульгаві коні» — підрозділу невдах — на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою та просто чекає, коли його співробітники звільняться. Та невдовзі після прибуття Картрайта «Кульгаві коні» опиняються в центрі великої шпигунської гри.

Slow Horses / Apple TV+ / режисер — Сол Мецштейн / у головних ролях — Ґері Олдмен, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Кетрін Вотерстон, Сопе Дірісу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 98% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Atlantlantic пише, що четвертий сезон неймовірно захопливий — вибухи шокують, оповідання нестримне і бухливе, а світ — деталізований і продуманий. The Guardian каже, що режисура бездоганна й актори грають розкішно.

Детективна драма «Чудова пара»

Про що серіал. Екранізація одноіменного роману Елін Гільдербранд. Зоологиня з бідної сім’ї Амелія одружується з Бенджі — членом заможної і впливової родини Вінбері. Мати Бенджі Грін, яку грає Ніколь Кідман, незадоволена вибором сина і за кожної нагоди знущається з дівчини. Усі родичі збираються на острові Нантакет, щоб відсвяткувати весілля. Напередодні церемонії в маєтку Вінбері знаходять тіло. Місцевий шериф намагається замʼяти справу через тиск Венбері, але на острів приїжджає детективка Ніккі Геррі. Під час розслідування вона не тільки наближається до вбивці, але й викриває давні таємниці родини.

The Perfect Couple / Netflix / шоуранерка — Сюзанна Бір / у головних ролях — Ніколь Кідман, Донна Лінн Чамплін, Лів Шрайбер, Ів Г’юсон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що гра акторів чудова, а головна зірка серіалу — детективка Геррі, яку грає Донна Лінн Чамплін. Variety пише, що серіал надзвичайно цікавий для перегляду завдяки інтризі та цікавому розслідуванню.

Аніме «Хлопчик і чапля»

Про що фільм. Махіто Макі — 12-річний японський хлопчик, який народився у 1930-х. Його мати гине під час обстрілу токійської лікарні, тому Махіто разом з батьком переїжджає у село. Вдівець одружується з Нацуко — сестрою померлої дружини. Махіто винить себе у смерті матері. Одного дня до нього прилітає чапля, яка заманює хлопця в закинуту таємничу вежу — там нібито заточена мама Махіто. Він вирушає до вежі, щоб врятувати маму, й опиняється в підземному світі, де живуть дивовижні добрі або небезпечні створіння.

The Boy and the Heron / HBO Max / режисер — Хаяо Міядзакі / озвучують головних героїв — Сома Сантокі, Суда Масакі, Ко Шібасакі / тривалість — 2 години 4 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The New York Times називає фільм чарівним, прекрасним і непростим, як і попередні роботи Міядзакі. The Guardian пише, що «Хлопчик і чапля» — це красиве і деталізоване фентезі, що вражає.

Кримінальний трилер «Вечір бою: Пограбування на мільйон доларів»

Про що серіал. Засновано на реальних подіях 26 жовтня 1970 року в Атланті. Гордон — дрібний шулер. Він зраджує свою дружину Фей з Вівіан, з якою відмиває гроші, зароблені на підпільних іграх. Невдовзі в Атланті має відбутись бій між Мохаммедом Алі та Джеррі Куоррі. Гордон влаштовує закриту вечірку на честь Алі та запрошує сотні гостей — знаменитостей, спортсменів і кримінальних авторитетів. Насправді він планує пограбувати всіх гостей. І цей напад стане одним з наймасштабніших пограбувань у США.

Fight Night: The Million Dollar Heist / Peacock / шоуранер — Шей Огбонна / у головних ролях — Нала Томпсон, Габріель Джексон, Ексі Букер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що історія інтригує, а сценарій добре прописаний. Оглядачу The Wall Street Journal сподобалась гра акторів, особливо Кевіна Харта, який рідко грає серйозну роль.

Кримінальний трилер «Ребел-Ридж»

Про що фільм. Колишній морський піхотинець Террі приїжджає в невеличке селище, щоб виплатити заставу за свого брата, якого звинуватили у зберіганні трави й заарештували. По дорозі Террі зупиняють поліцейські та конфіскують гроші на заставу. Так місцева поліція наживається на людях. Террі приїжджає в поліцейський відділок, щоб написати заяву на тих, хто його обікрав, але шериф лише глузує з нього. Від місцевих Тедді дізнається, що поліцейські постійно перевищують свої повноваження. І він зробить усе, щоб знайти цьому докази та добитись справедливості.

Rebel Ridge / Netflix / режисер — Джеремі Солньє / у головних ролях — Аарон П’єрр, Дон Джонсон, Анна-Софія Робб / тривалість — 2 години 11 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian називає «Ребел-Ридж» приголомшливим кримінальним трилером і одним із найкращих фільмів року. The New York Times пише, що операторська робота неперевершена.

Мультфільм «Лего Піксар: Бриктони»

Про що серіал. Серія з пʼяти короткометражних фільмів. Персонажі мультфільмів Pixar «Відважна», «Суперсімейка», «Тачки», «У пошуках Немо» і «Коко» вирушають у нові пригоди у світі Lego. Наприклад, у «Тачках» Блискавка МакКвін розпадається на частини перед важливими перегонами. Мейтер відвозить друга до майстерні Рамона. Нові запчастини перетворюють МакКвіна на Монстр-трак. У новому вигляді МакКвіну важко втримати лідерство на перегонах, але винахідливість і поради Метера допоможуть йому здобути жадану перемогу.

LEGO Pixar: BrickToons / Disney+ / автори — Льюїс Джуліані, Тоні Мур, Алекс Хартунян / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал — захоплива розвага зі знайомими персонажами.

