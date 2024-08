Пропаганда КНДР зробила ставку на фільми, але свої режисери були поганими. Тому Кім Чен Ір викрав хорошого режисера — а також жінку, яку той кохав усе життя. Детективна історія про тоталітаризм, любов і кіно (в 9 главах)

Джерела

Entertainment made by North Korea. YouTube-канал Paper Will, 27 квітня 2024 року.

The Lovers and the Despot. Документальна стрічка 2017 року, режисер Росс Адам.

A Kim Jong-Il Production: The Extraordinary True Story of a Kidnapped Filmmaker, His Star Actress, and a Young Dictator’s Rise to Power. Автор Пол Фішер, 2015 рік.

North Korean Cinema: A History. Автор Йоганнес Шьонхер, 2012 рік.

Confessions of Choi Eun-hee. Авторка Чхве Ин Хі, 2007 рік.

Actress Recalls Escape from North Korea. Korea JoonAng Daily, 18 червня 2015 року.

A memoir: Shin Sang-ok, Choi Eun-hee and I. An Hong-kyoon, Korea Times, 5 жовтня 2016 року.

Stranger than fiction: When North Korea kidnapped movie stars for Kim Jong Il. NK News, 25 вересня 2023 року.

How Kim Jong-il orchestrated The Parent Trap in real life with divorced South Korean film stars Shin Sang-ok and Choi Eun-hee. Honey, лютий 2024 року.

Kaiju History – The Strange, Shocking, And Intriguing Story Of ‘Pulgasari,’ North Korea’s Answer To Godzilla. Bounding Into Comics, 9 липня 2024 року.