Лікарня «Охматдит» планувала зробити ремонт до зими — але цьому завадив великий публічний конфлікт. Ось що відбувається: максимально коротко (для тих, у кого немає часу) і з усіма подробицями

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Після ракетної атаки 8 липня дитяча лікарня «Охматдит» почала збирати кошти на відновлення. За короткий строк для лікарні зібрали понад мільярд гривень — на чотири різні рахунки. «Охматдит» збирався почати реконструкцію якнайшвидше: він оголосив конкурс і обрав переможця. Але цьому плану завадив великий публічний конфлікт, в якому беруть участь дирекція лікарні, дирекція благодійного фонду, що збирав гроші, голова МОЗ і журналісти-розслідувачі. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко вивчила всі оприлюднені ними документи, прочитала протоколи конкурсу і так званий дефектний акт, на якому базувались умови цього конкурсу. Вона також поговорила з директором фонду Євгеном Вембером і юристкою Оксаною Соколовською та пояснює, що сталося.

Публічний конфлікт навколо «Охматдиту» тягнеться вже півтора місяця. Ось суть цієї історії — максимально коротко.

Після ракетної атаки 8 липня дитяча лікарня «Охматдит» почала збирати кошти на відновлення. За короткий строк для лікарні зібрали понад мільярд гривень — на чотири різні рахунки. Однією з організацій, що збирала гроші, був фонд «Охматдит — здорове дитинство» (ОЗД), заснований волонтером і другом генерального директора лікарні.

Лікарня поспішала відремонтувати до зими хоча б найбільший корпус і знайти підрядника. Тому вона спробувала піти найкоротшим бюрократичним шляхом: конкурс оголосила не сама лікарня, а фонд ОЗД, і не через «Прозоро», а на комерційному тендерному майданчику.

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Щоб провести конкурс, лікарня мала визначити приблизну вартість ремонту. Однак за тиждень, що залишався до конкурсу, лікарня не встигла (і не могла встигнути) цього зробити. Тому переможця конкурса визначали не за ціною, а за сумою балів за певними критеріями. Серед трьох «фіналістів» конкурсу переможця обрали як найменш ризикованого, хоч і не ідеального — у нього був замалий уставний капітал.

Коли переможець конкурсу став відомий, його заявку проаналізували «Наші гроші». Видання дійшло висновку, що в ній завищені ціни й обсяг робіт. Міністр охорони здоровʼя пообіцяв провести повторний конкурс — уже за стандартною процедурою і через «Прозоро».

Фонд ОЗД мав перерахувати гроші зі свого рахунку на рахунок «Охматдиту», однак антикорупційне законодавство забороняє це робити без договору або спеціального запиту. Гроші досі не перерахували — це викликало новий виток конфлікту між фондом і лікарнею.

Міністр охорони здоровʼя відсторонив генерального директора лікарні, призначив тимчасового виконувача обов’язків, створив спеціальну раду з відновлення «Охматдиту». Новий конкурс, на якому оберуть підрядника, проведуть за всіма процедурами і через «Прозоро» — але новий підрядник почне ремонтувати лікарню не раніше ніж взимку.

Скільки грошей зібрали для «Охматдиту»: 320 млн грн зібрала платформа United24. Кошти одразу надходили на рахунок МОЗ в Держказначействі та можуть бути розподілені тільки через «Прозоро».

312 млн грн надійшло на благодійний рахунок «Охматдиту» в Державній казначейській службі.

80 млн грн зібрав фонд «Таблеточки» на екстрені потреби лікарні. Фонд «Таблеточки» одразу придбав фільтри для вентиляційної системи лікарні (417 000 грн) та відремонтував лабораторний мікроскоп (70 000 грн).

378 млн грн зібрав благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство».

Публічний конфлікт стався навколо фонду «Охматдит – здорове дитинство» (ОЗД). Фонд працює вже два роки. Його засновник — друг генерального директора «Охматдиту».

Фонд у липні 2022 року створив Євген Вембер. Майже десять років він товаришував із Володимиром Жовніром — гендиректором «Охматдиту», який зараз відсторонений. На початку повномасштабного вторгнення Вембер допомагав розвантажувати фури з обладнанням, ліками та іншими речами, які приходили в лікарню, і допомагав їх сортувати. Ідея створити фонд в них зʼявилася тому, що казначейські рахунки лікарні були заблоковані (держава збиралась витрачати все на потреби армії), а лікарні було потрібно закуповувати обладнання — і багато донорів були готові допомогти. До бомбардування лікарні фонд освоїв приблизно 2 мільйони гривень. До початку конфлікту серед учасників фонду були дві співробітниці «Охматдиту» — Наталія Мирута й Олена Примак.

Жовнір (праворуч) і Вембер (ліворуч) познайомились на секції айкідо. 12 червня Жовнір опублікував спільне фото з Вембером і похвалився, що отримав чорний пояс у цьому бойовому мистецтві. Facebook

Лікарня поспішала відремонтувати до зими хоча б найбільший корпус. Тому вона спробувала піти найкоротшим бюрократичним шляхом.

Від ракетного удару постраждав, зокрема, найбільший корпус лікарні — лікувально-діагностичний комплекс. «Охматдит» хотів відремонтувати його перш, ніж у Києві розпочнуться морози. Для цього лікарня мала оголосити конкурс і знайти генерального підрядника. Статус державної установи накладав на «Охматдит» чимало бюрократичних обмежень, тому конкурс вирішили провести через фонд ОЗД. Директор фонду Євген Вембер каже, що лікарня просила його провести конкурс за два дні. Але зрештою домовились про тиждень — і конкурс проводили на комерційному майданчику.

Лікарня не встигла (і не могла встигнути) визначити приблизну вартість робіт. Тому переможця конкурсу визначали не за ціною, а за сумою балів за певними критеріями.

Через брак часу лікарня не підготувала документацію, яка б дозволила визначити приблизну вартість робіт. Вона надала так званий дефектний акт — документ з орієнтовними переліком ремонтних робіт, які потрібно зробити, і розрахунком їхньої вартості. Акт мав допомогти конкурсантам розрахувати приблизні витрати. Повну вартість ремонту мали визначити згодом — після укладення договору підряду з переможцем конкурсу.

Оскільки визначити точну ціну на конкурсі було неможливо, юристи фонду ОЗД запропонували формулу, за якою переможця визначали не за ціною пропозиції, а за сумою балів за пʼятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Після конкурсу в договорі підряду лікарня прописала ключові запобіжники — аби компанія не могла маніпулювати вартістю робіт і матеріалів.

Компанія-переможець конкурсу:

отримала б аванс у 30% вартості тих робіт, які вона вказала;

надала б фонду ОЗД банківську гарантію на всю суму;

зобов’язувалась підготувати проєктну документацію з переліком усіх пошкоджень, яких зазнала будівля, і надати детальний кошторис. Він мав би пройти державну експертизу цін — щоб вони відповідали ринковій вартості;

після цього договір підряду мали скорегувати й вказати остаточну вартість робіт, згідно з експертизою.

Двадцять четвертого липня 2024 року фонд оголосив тендер. На конкурс подали 14 заявок.

Серед трьох «фіналістів» конкурсу переможця обрали як найменш ризикованого, хоч і не ідеального (у нього був замалий уставний капітал).

Відбір учасників проводила робоча група «Охматдиту». Представники фонду мали право дорадчого голосу. Рішення про переможця конкурсу мала приймати лікарня. Із 14 компаній спочатку відсіяли чотири. Із десяти, що залишилися, за сумою балів визначили трьох фіналістів: ТОВ «Мега Профіт Груп» отримала 75 балів, ТОВ «ДАК» — 73 бали, «Буд Технолоджі» — 70 балів.

Лікарня вирішила обрати ТОВ «ДАК». Але фонд замовив аудит цих трьох компаній, щоб остаточно пересвідчитись в їхній доброчесності. За його результатами він рекомендував лікарні обрати ТОВ «Буд Технолоджі», оскільки головний бенефіціар ТОВ «ДАК» перебуває під слідством (ВАКС уже обрав йому запобіжний захід). Тому фонд надіслав лікарні протокол, в якому не рекомендував укладати договір із ТОВ «ДАК» і просив обрати переможця з інших двох.

Далі лікарня обрала ТОВ «Мега Профіт Груп», але виявилось, що у них було анульоване свідоцтво платника податку — це теж ризик. У «Буд Технолоджі» теж був ризик – замалий уставний капітал, але за запитом фонду в компанії були готові збільшити його до 5 мільйонів гривень. Тож фонд рекомендував робочій групі обрати переможцем «Буд-Технолоджі».

Робоча група фінального рішення щодо відбору переможця не приймала. Попри це гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір 31 липня обрав переможцем ТОВ «Буд Технолоджі».

Коли переможець конкурсу став відомий, його заявку проаналізували «Наші гроші». Видання дійшло висновку, що в ній завищені ціни й обсяг робіт. На цьому етапі в конкурс втрутився міністр охорони здоров’я.

Уже 1 серпня видання «Наші гроші» розкритикувало конкурс в матеріалі під назвою «Скандал на відбудові «Охматдиту». Журналісти писали, що «Буд Технолоджі» мала третю з найдорожчих заявок і що в ній були завищені ціни й обсяг робіт. Це викликало резонанс і швидку реакцію міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Він звернувся до правоохоронних органів, щоб вони перевірили конкурс.

Другого серпня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко разом з директором «Охматдиту» Жовніром і директором фонду ОЗД Вембером провели спільну пресконференцію, щоб прояснити ситуацію. Міністр заявив, що фонд перерахує всі кошти на казначейські рахунки лікарні «Охматдит», а лікарня проведе конкурс через «Прозоро» за звичайною процедурою, яка триває щонайменше місяць. У фонді кажуть, що Ляшко не погодив цю заяву з Вембером, але той таки пообіцяв перерахувати кошти на казначейський рахунок лікарні.

Спільна пресконференція, яка відбулася 2 серпня. Зліва направо: Віктор Ляшко, Володимир Жовнір, Євген Вембер і голова робочої групи лікарні Сергій Чернишук. Facebook

Фонд так і не перерахував гроші на рахунки «Охматдиту». Це викликало новий виток конфлікту між ним і лікарнею.

Ще на початку конфлікту двоє співробітниць лікарні — Наталя Мирута й Олена Примак — вийшли зі складу учасників. Фонд втратив кворум, тому 13 серпня до нього доєдналися двоє юристів — Оксана Соколовська та Євген Cолодко. Медіа почали закидати Соколовській, що вона була адвокаткою російського військового Євгена Єрофеєва.

Антикорупційне законодавство забороняє перераховувати кошти благодійних організацій на рахунки в Державному казначействі. Щоб перерахувати кошти на казначейський рахунок (і не потрапити до вʼязниці), фонду потрібно мати підставу — наприклад, договір з лікарнею або лист-запит від неї. До того ж перерахувати гроші на рахунки в державному казначействі означає втратити контроль за їхнім цільовим використанням.

Сторони почали обмінюватися листами: фонд просив надати легальну підставу, щоб перерахувати кошти, лікарня відправляла лист-запит, фонд відповідав, що в листі немає легальної підстави. Шістнадцятого серпня директор «Охматдиту» Володимир Жовнір заявив, що фонд відмовляється перерахувати кошти лікарні, тому лікарня планує розірвати з ним відносини. Наступного дня міністр охорони здоровʼя відсторонив Володимира Жовніра від посади.

Новий конкурс проведуть за всіма правилами. Новий підрядник почне ремонтувати головний корпус «Охматдиту» не раніше ніж взимку.

Двадцятого серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про створення Ради з відновлення «Охматдиту». Вона розгляне поетапний план відновлення лікарні та надасть рекомендації, як його виконати. До цієї ради входять представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, співробітники проєктів міжнародної технічної допомоги, іноземних дипломатичних місій, міжнародних і міжурядових організацій та фондів, представники від громадськості та по одному від Міністерства охорони здоровʼя України й «Охматдиту».

Крім того, у вівторок, 20 серпня, Євген Вембер та Оксана Соколовська зустрічалися з новим виконувачем обов’язків гендиректора лікарні Олександром Уріним. «Ми змогли знайти спільну мову сьогодні. Намагаємось залагодити конфлікт і зробити так, щоб лікарню відновити якнайшвидше», ― каже Соколовська.

Поки Жовнір відсторонений, виконувачем обовязків гендиректора «Охматдиту» призначили Олександра Уріна. Facebook

За її словами, є кілька способів зробити так, щоб фонд перерахував кошти на казначейський рахунок. Або новостворена робоча група прямо зобовʼязує фонд це зробити. Або фонд укладає договір з лікарнею, на підставі якого можна перерахувати кошти та контролювати їх (наприклад, договір пожертви з правом фонду розірвати його, якщо лікарня не виконуватиме умови).

У будь-якому разі лікарня проводитиме тендер за державними процедурами. Вони триватимуть від 45 до 90 днів. Підрядник зможе почати ремонт будівлі не раніше ніж на початку зими.