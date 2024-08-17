Що подивитися у вихідні. Четвертий сезон «Емілі в Парижі», комедії «Погана мавпа» з Вінсом Воном, «Джекпот!» з Джоном Сіною та «Спілка» з Марком Волбергом і Геллі Беррі

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Amazon Prime вийшли чотири цікаві релізи. Це четвертий сезон романтичного серіалу «Емілі в Парижі», комедія «Погана мавпа» з Вінсом Воном, бойовик «Джекпот!» з Джоном Сіною і шпигунська комедія «Спілка» з Марком Волбергом і Геллі Беррі. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — четвертий сезон

Про що серіал. Емілі Купер — маркетолог у чиказькій фірмі. Але все змінюється, коли компанія, на яку вона працює, купує французьку фірму Savoir. Дівчина переїжджає до Парижу, щоб бути там «очима і вухами» американців. Емілі не говорить французькою і не знається на місцевих брендах, тому новий колектив її зовсім не сприймає. У четвертому сезоні Емілі доведеться нарешті обрати сторону — і на роботі, і в особистому житті.

Emily in Paris / Netflix / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Variety пише, що четвертий сезон не гірший за попередні, хоча сюжет трохи передбачуваний. Оглядачка Daily Beast каже, що четвертий сезон абсурдний, бо шоуранер не розвиває сюжетні лінії і зробив персонажів пласкими.

Комедія «Погана мавпа»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Карла Хіасена. Ендрю Янсі — поліцейський у Маямі. Він постійно порушує правила і потрапляє в халепи. Тому його зрештою понижують і відправляють на паперову роботу. Та коли на узбережжі знаходять відрубану руку, Янсі розуміє — якщо знайде винуватого, зможе повернутися на посаду. Серед підозрюваних — диваки й небезпечні злочинці, і Янсі буде непросто вивести їх на чисту воду.

Bad Monkey / Apple TV+ / шоуранер — Білл Лоуренс / у головних ролях — Вінс Вон, Л. Скотт Колдвелл, Роб Ділейні / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал вийшов веселим і легким. Оглядачці Variety сподобалось, як шоуранер розкрив головну інтригу.

Комедійний бойовик «Джекпот!»

Про що фільм. Після Великої депресії 2026 року уряд штату Каліфорнія запровадив велику лотерею. Щороку один щасливець виграє величезну суму. Але є нюанс — будь-хто в штаті може вбити його протягом дня, щоб забрати виграш собі. У 2030-му в лотерею виграла Кеті. Від загибелі її рятує Ноель, якого грає Джон Сіна. Він найманець приватної організації, що захищає переможців лотереї. Разом з Ноелем Кеті вигадує десятки способів, щоб вижити до заходу сонця.

Jackpot! / Amazon Prime / режисер — Пол Фіґ / у головних ролях — Джон Сіна, Аквафіна, Симу Лю / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від критиків, 49% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Variety пише, що сюжет подекуди абсурдний, але дует Джона Сіни і Аквафіни рятує фільм. Оглядачці The Guardian сподобалась акторська гра головних героїв, особливо запал Сіни, але у фільмі забагато безглуздих моментів, які дратують.

Комедія про шпигунів «Спілка»

Про що фільм. Одного дня Майк випадково зустрічає в барі свою колишню Роксану. Виявляється, що вона — спецагентка таємної шпигунської групи «Спілка». Злочинна організація викрала дані всіх шпигунів у США. Тому Роксана має рекрутувати в агенти «звичайного хлопця», який викраде ці дані в злочинців. Тепер Майку доведеться швидко навчитись азів шпигунства і перемогти численних ворогів.

The Union / Netflix / режисер — Джуліан Фаріно / у головних ролях — Марк Волберг, Геллі Беррі, Джонатан Сіммонс / тривалість — 1 година 47 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм легкий, а трюки і бійки вражають. Variety пише, що персонажі погано прописані і їхня мотивація незрозуміла, але за акторською грою Марка Волберга і Геллі Беррі приємно спостерігати.

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