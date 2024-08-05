У Британії ультраправі вийшли на мітинги проти мусульман і мігрантів. Заворушення підживлює Росія, з іншого боку — мирні британські бабусі, які кажуть «ні» нацизму. Фоторепортаж

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять дев’ятого липня 2024 року в британському Саутпорті від ножових поранень загинули три дівчинки — їм було шість, сім і девʼять років. Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців — вони трощили вітрини, палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки містян і правоохоронців. Поліція вже арештувала понад 300 людей і обіцяє ідентифікувати ще більше учасників погромів через камери відеоспостереження. Розповідаємо, що відбувається у Великій Британії і як один влучний фейк запустив хвилю насилля.

Двадцять дев’ятого липня в Саутпорті від ножового поранення загинули три дівчинки. Бебі було шість років, Елсі — сім, Алісі — девʼять. Також постраждали вісім дітей і двоє дорослих. У злочині поліція підозрює 17-річного британця руандійського походження Акселя Муганва Рудакубана. Суд уже провів перше засідання й обрав йому запобіжний захід.

Британці протестують біля будівлі суду. У тюремному фургоні підозрюваного везуть в ізолятор для неповнолітніх, 1 серпня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

У день вбивства в соцмережах зʼявився фейк — на дітей напав нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Одним з перших його опублікував блогер і конспіролог Берні Споффорт. За кілька хвилин новину підхопив російський сайт Channel3 Now, який видає себе за американську інформаційну агенцію. Допис «видання» в X зібрав понад 27 мільйонів переглядів.

Публікацію поширили медіа і різні блогери. Наприклад Томмі Робінсон — засновник руху «Ліга оборони Англії», відомий насильницькими протестами проти ісламу та мігрантів — звинуватив уряд у тому, що він дозволив «цьому сирійцю різати невинних дітей».

Новину прокоментував і блогер Ендрю Тейт, якого звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. Він опублікував відео в X, де розповів, що «нелегальний мігрант прибув до Великої Британії на човні, щоб зарізати маленьких дівчаток».

30 липня 2024 року містяни створили меморіал для загиблих дівчат. Сотні людей принесли до нього квіти і м’які іграшки. Getty Images / «Бабель»

Тридцятого липня на вулиці Саутпорту вийшли сотні британців. Частина зібралася, щоб мирно вшанувати пам’ять загиблих на центральній площі міста, а решта — помститися мусульманам і нелегальним мігрантам. Ультраправі закидали цеглою мечеть ісламського товариства, пошкодили будівлі навколо, напали на поліцейських і підпалили їхній фургон. Понад 50 правоохоронців сильно постраждали — лікарі виявили рвані рани, переломи, травми голови та струс мозку.

Браузер не підтримує відео Заворушення біля мечеті ісламського товариства, 30 липня 2024 року. Telegram

Протести поширились на інші міста, хоча влада вкотре наголосила, що підозрюваний — британець руандійського походження, не сирієць і навіть не мусульманин. У кількох містах Англії сотні ультраправих зібралися біля державних установ або в районах, де живуть мігранти. Вони погрожували іноземцям і поліцейським, кидали в них каміння та фаєри. Поліція арештувала сотні демонстрантів.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Більшість протестувальників — члени ультраправих, неонацистських і радикальних груп. Фото з мітингів публікували члени фашистського угруповання «Патріотична альтернатива», нацистської групи «Британський рух» і антиісламський рух «Ліга оборони Англії». У соцмережах ультраправі звинувачують «натовпи озброєних мусульман» у погромах і нападах на «невинних британців».

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У Сандерленді демонстранти підпалили автомобіль, поліцейську дільницю та консультаційне бюро, в якому містяни отримували безкоштовну допомогу. У Ротерхемі люди в масках увірвались у готель, щоб знайти мігрантів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що протест перетворився на «організоване насильницьке пограбування».

Браузер не підтримує відео Заворушення в Ротерхемі біля готелю Holiday Express, де живуть мігранти, 4 серпня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Щоб протистояти ультраправим, британці вийшли на контрпротести з гаслом «Зупиніть ультраправих: не дозвольте расистам розділити нас». Поліція вже арештувала понад 300 людей і обіцяє ідентифікувати ще більше учасників погромів через камери відеоспостереження.

Британка на контрпротесті тримає плакат «Бабусі проти нацистів», 2 серпня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

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