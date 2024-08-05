Ігор Мосійчук — політик із поганою репутацією, популярний блогер і улюбленець російської пропаганди. За що його так люблять — розбір

Тексти

«Бабель»

Ігор Мосійчук — журналіст, політик, народний депутат VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. У 1990-х Мосійчук був активістом у націоналістичних рухах, засуджував корупцію і критикував уряд Леоніда Кучми. Але згодом став нардепом, який прогулював пленарні засідання і бився з політиками. Прокуратура підозрювала Мосійчука в хабарництві, а журналісти публікували розслідування про незадекларовані статки. Під час пандемії коронавірусу Мосійчук поширював теорії змов про американські біолабораторії, а після повномасштабного вторгнення — тези російської пропаганди. Попри все це Мосійчук збирає сотні тисяч переглядів на блогах і новинних каналах, як-от «Фабрика Новин», Politeca Online, «Александр Шелест», Newsroom. У березні 2024 року Центр протидії дезінформації вніс TikTok-акаунт Ігоря Мосійчука у список сторінок, що поширювали російські фейки. Невдовзі акаунт заблокували. На своїй новій сторінці у TikTok колишній депутат робить те саме — розповідає про «капітуляцію влади», «свавілля ТЦК» і «волонтерів-мародерів». Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко переглянула всі доступні в TikTok відео Мосійчука і на прикладах пояснює, чому йому абсолютно точно не можна довіряти.

Хто такий Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук народився 1972 року в Лубнах Полтавської області. Після служби в армії відновив першу українськомовну газету Наддніпрянської України «Хлібороб». У 1994-му вступив до націоналістичного руху УНА-УНСО. Під час похорону патріарха Володимира разом з членами руху бився з бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут», які заважали активістам ховати патріарха в Софії Київській. За це його на кілька днів затримала міліція.

У 2000 році видавав газету «Тихий жах», що критикувала уряд Леоніда Кучми. У 2006-му відновив газету «Вечірній Васильків», де публікував розслідування про корупцію у Василькові. У 2010 році став депутатом Васильківської міської ради.

У серпні 2011 року Мосійчука і ще кількох активістів заарештували за те, що вони нібито планували підірвати памʼятник Леніну на двадцяту річницю Дня Незалежності. Мосійчук казав, що «докази» підкинула СБУ, а арешт — політична репресія. Майже три роки він провів у Лукʼнівському СІЗО. У січні 2014-го Мосійчука засудили до шести років увʼязнення, але після повалення режиму Януковича він вийшов на свободу.

twitter

twitter

twitter

У травні 2014 року Мосійчук став депутатом Київської міської ради, а в листопаді — народним депутатом України від Радикальної партії Олега Ляшка. У Верховній Раді нардеп пропустив понад 30% засідань і не виконав 57% обіцянок.

У вересні 2015 року під час пленарного засідання тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін звинуватив Мосійчука в хабарництві та підтвердив це відеозаписами. На них депутат обіцяє чоловіку вирішити «деякі питання» за допомогою своїх депутатських звернень і запитів.

Нардепи проголосували за те, щоб зняти депутатську недоторканість з Мосійчука і притягнути його до кримінальної відповідальності. Мосійчука заарештували, та за півтора року випустили із СІЗО — суд повернув йому недоторканість, а прокуратура закрила справу.

У 2016 році Мосійчук не вніс у декларацію свій будинок у Київській області. Виявилось, що нерухомість записана на водія Мосійчука, який заробляв приблизно 4 500 гривень на місяць. У 2017 році журналісти-розслідувачі програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» виявили, що Мосійчук задекларував автомобіль у кілька разів дешевше за ринкову ціну. Згодом в інтервʼю він назвав більшу суму, але виправився — «яку продавець виставив ціну, таку я і заплатив».

У 2017 році Мосійчук постраждав від вибуху біля студії телеканалу «Еспресо». Він одразу заявив, що це був замах саме на нього: «Усі версії про те, що це не зі мною повʼязано, а з кимось іншим, — це повна нісенітниця».

У 2019 році Мосійчук вийшов з партії, бо «не міг іти всупереч власним переконанням», і балотувався як безпартійний. Згодом він зняв свою кандидатуру, за його словами, через тиск «з боку організованого злочинного угруповання Кононенка ― Порошенка та їхніх найнятих сателітів».

Фейки про «Азов»

У 2014 році Мосійчук став заступником командира батальйону «Азов» зі зв’язків з громадськістю. На своїй сторінці у Facebook він розповідав про події на фронті та успіхи азовців.

У серпні 2014 року Мосійчук повідомив, що батальйони «Азов» і «Шахтар» зайшли в Донецьк. Згодом тодішній заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов заявив, що через допис Мосійчука батальйони втратили бійців. Це підтвердив один з бійців «Азову» в інтервʼю виданню «Полтавщина» — він звинуватив Мосійчука в піарі, через який вони втратили людей. Згодом Мосійчук повідомив, що під Маріуполем «йде запеклий бій» між «Азовом» і колоною з 30 російських танків, яка прорвалася з Росії. Заява спричинила паніку, але невдовзі пресслужба «Азову» це спростувала.

Після цього «Азов» заявив, що Мосійчук не має оперативної інформації та не може говорити від імені батальйону. Сам Мосійчук казав, що пішов з посади «через тиск олігарха Ігоря Коломойського».

Теорії змов про пандемію коронавірусу

У березні 2020 року Мосійчук поширив фейк про те, що лікарні в Україні не приймають пацієнтів, старших за 60 років. Згодом він заявив, що йому «прислали фото з лікарні» та «все може бути, бо в лікарнях повна вакханалія».

У квітні 2020 року Мосійчук казав, що карантин на Великодні свята — «протицерковна пропаганда». Він також припустив, що насправді пандемію використовують, щоб «накинути неоглобалізм, інтернаціоналізм і стерти почуття державної гідності».

Мосійчук дійшов висновку, що «Сорос і соросята перетворюють Україну на полігон своїх глобалістичних, мультикультурних і неоліберальних ідей». І питання «соросят в Україні лежить у багатьох площинах — в руйнації культурної, релігійної та фінансової площин».

У травні 2020 року Мосійчук казав, що в Україні працюють біолабораторії США, у яких зберігають штами смертельних вірусів. Він наполягав, що це правда, навіть після того як СБУ спростувала фейк.

Прогнози про повномасштабне вторгнення

Пʼятнадцятого лютого 2022 року Мосійчук опублікував відео «Вторгнення і велика війна відміняються». У ньому він запевняв, що Росія точно не нападе — про це свідчать декілька факторів:

Вторгнення не може статися через погодні умови — на українській території біля російського кордону утворились «болота», в яких «потонуть і танки, й «Іскандери».

Шойгу заявив про закінчення навчань і подав «зрозумілий сигнал».

Посольства і представництва інших країн «втекли у Львів», бо домовилися з Путіним. «Усе це велика геополітична гра, розмінною картою в якій намагаються зробити нашу державу», — казав Мосійчук.

Зеленський зрозумів, що вторгнення не буде, і почав «навʼязувати внутрішній порядок денний» та піаритися перед виборчою кампанією. Наприклад, заявив про День єднання.

За кілька днів, 19 лютого, Мосійчук записав інше відео «За крок до війни», де сказав, що до кінця не вірив у вторгнення і помилявся.

Ігор Мосійчук у Верховній Раді. Сироткіна Анастасія / УНІАН

Про російсько-українську війну

Мосійчук звинувачує в російському вторгненні українську владу — каже, що війни можна було уникнути дипломатичним шляхом. Він вважає, що уряд Зеленського не готувався до війни й під час «Великого будівництва» проклав окупантам дороги в Україну».

Мосійчук запевняє, що влада бреше про обстріли — його джерела повідомляють інше. Його цитати використовують російські пропагандистські канали. Наприклад, після ракетного обстрілу 8 липня 2024 року Мосійчук заявив, що РФ влучила у військові обʼєкти у Василькові й там загинули військові. Цю заяву поширив російський Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Про іноземних партнерів

Мосійчук вважає, що у Зеленського насправді немає плану, як зупинити війну. Він його підготує наприкінці листопаду — «коли ми знатимемо, хто новий білий господар». Тоді «наша колоніальна адміністрація візьме аркуш в зуби і скаже [білому господарю]: “Чого бажаєте?”».

Наприклад, у травні 2024 року один з «білих господарів», тобто державний секретар США Ентоні Блінкен, приїхав в Україну, щоб «надавати Зеленському по попі» та посилити мобілізацію — «відправити більше українців, як вугілля для просмажки Росії».

В України насправді немає союзників, каже Мосійчук. Західні партнери заборонили Зеленському оголошувати Росії війну, бо тоді вони б мали обрати сторону. Тому президент порушує Конституцію і продовжує воєнний стан у країні. Західні партнери «ведуть свою гру» — намагаються «просмажити Російську Федерацію».

Дипломатичний візит Кулеби до КНР Мосійчук називає капітуляцією перед Китаєм. На зустрічі Кулеба нібито «співав дифірамби Китаю» і казав, що «Україна готова до переговорів з Росією».

Про переговори й те, як уряд Зеленського нібито наживається на війні

Як каже Мосійчук, приблизно з червня 2024 року Банкова веде таємні переговори з Кремлем. Деталей Мосійчук не розповідає, каже — «десь щось спільне знаходиться, десь не знаходиться, але переговори йдуть».

«Зеленим недоумкам не потрібна Україна кордонів 1991 року — їх влаштує і маленька Україна, в якій можна буде займатись корупцією і розгорнути велике будівництво, щоб відмити і вивести гроші», — пояснює Мосійчук в іншому відео.

Він вважає, що «команда зелених ліквідаторів» перетворює Україну на «прообраз КНДР і Венесуели», та «замість допомоги фронту розганяє бюджет по кишенях». А «заморожений конфлікт» вигідний уряду, бо він «дозволить продовжити воєнний стан, утриматись при владі без виборів і красти на оборонці та відбудові».

Politeca Online, 30.07.2024.

Про нелегітимного Зеленського, якого скоро посунуть

Як каже Мосійчук, Конституція не передбає «узурпування влади, прикриваючись воєнним часом». І жоден з десятка знайомих Мосійчука (зокрема з парламентарів II скликання, які писали Конституцію) не вважають Зеленського легітимним президентом.

Мосійчук каже, що скоро проведуть вибори. І Валерій Залужний «вичікує в Лондоні», поки «узурпатора Зеленського» посунуть, щоб піти в політику. А станеться це скоро — після президентських виборів у США. І саме тоді «на арену випустять Залужного». Хто саме це зробить — Мосійчук не уточнює.

Про мобілізацію і ТЦК

Мосійчук каже, що у штаті ТЦК майже сто тисяч військових, які придатні до служби. Приблизно 70% з них ніколи не наближались до лінії фронту, але «останні 33 роки отримують грошики від української держави» й відловлюють людей.

Під час інтервʼю Мосійчук часто спекулює на темі мобілізації — говорить про призовний вік з 18 років, який уряд нібито планує запровадити, та як «діти еліт відриваються за кордоном».

Про заборону УПЦ МП в Україні

Мосійчук вважає, що політики піаряться на забороні церкви Московського патріархату в Україні. І найбільше тиск на УПЦ вигідний Петру Порошенку, каже Мосійчук, бо це зупинить євроінтеграцію.

В уряду Зеленського будуть проблеми не тільки з європейцями, але й з американцями. Особливо, якщо на президентських виборах переможе Трамп, а набожний кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс прийде до влади.

Ще кілька тез Ігоря Мосійчука Колишні депутати ОПзЖ перетворились на «блакитних слуг народу» — вони підтримують законопроєкти СН, тому стали філіалом партії.

Над Трипільською ТЕЦ не збили ракети та дрони, бо економили заряди ППО для захисту Кончі-Заспи та Банкової.

Сергій Притула — мародер, який краде гроші в ЗСУ й ухиляється від податків.

Марʼяна Безугла — «торпеда Єрмака», яка «намагається збити головкома Сирського», щоб поставити на його місце свого коханця Євгена Мойсюка.

Про вбивство Ірини Фаріон

Мосійчук вважає, що вбивство Фаріон замовив «хтось з українських політиків», а саме — Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Вони хочуть мати «максимальний вплив на виборців із західних регіонів країни», тому вирішили «прибрати» політикиню, яка їх критикувала.

У Мосійчука є й інша версія. Убивство Фаріон — частина спецоперації ФСБ, щоб «розколоти суспільство, підʼюдити українців і підірвати державу зсередини». Мосійчук каже, що в мережі підбурюють вбити проросійського депутата Артема Дмитрука, який підтримує УПЦ. Його смерть призведе до «громадянського релігійного протистояння і повного знищення держави».

Politeca Online, 25.07.2024.

Ігор Мосійчук проти РНБО

У березні 2024 року Центр протидії дезінформації додав TikTok-акаунт Ігоря Мосійчука до списку каналів, що поширюють російську пропаганду. Мосійчук емоційно зреагував у своєму Telegram-каналі.

«Душевний пі**р [Андрій] Коваленко з ЦПД при РНБО вніс наш канал у список разом з рашен пропагандистами… бо його госпідарі Єрмак і Зеленський бояться нашої правди, яка викриває їхню брехню та корупцію», — написав Мосійчук.

Його акаунт заблокували — як каже Мосійчук, його видалила «зелена банда». У липні 2024 року він створив нову сторінку Mosiichuk.News, де продовжив критикувати владу і поширювати російські фейки. Відео на його новоствореному акаунті набирають сотні тисяч переглядів.