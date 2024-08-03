Що подивитися у вихідні. Олдскульний мультсеріал про Бетмена, детектив «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Еммою Маєрс і кримінальна драма «Жінки в синьому» про перших жінок у поліції Мексики

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Amazon Prime вийшли п’ять цікавих релізів. Це детективний серіал «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Еммою Маєрс, кримінальна драма «Жінки в синьому» про перших жінок-поліцейських у Мексиці, нуарний серіал «Бетмен: Хрестоносець у капюшоні», детективний трилер «Безмежний туман» і документалка «Ковбойський картель» про те, як ФБР розкрило злочинну схему мексиканського картелю «Лос-Сетас» у США. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Детективний серіал «Посібник з убивства для хороших дівчат»

Про що серіал. Екранізація однойменного підліткового роману Голлі Джексон. У 2019 році 17-річна Енді гине за таємничих обставин у маленькому англійському містечку Літтл Кілтон. Хлопець Енді Сел визнає себе винним і невдовзі вчиняє самогубство, а тіла дівчини так і не знайшли. П’ять років по тому школярка Піппа вирішує розкрити справу і разом з молодшим братом Села Раві починає розслідування.

A Good Girl's Guide to Murder / Netflix / шоуранерка — Поппі Коґан / у головних ролях — Емма Маєрс, Зейн Ікбал, Аша Бенкс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 73% глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Variety каже, що це цікавий містичний трилер, але деякі підказки «падають Піппі просто з неба». The Guardian пише, що сценарій вийшов таким яскравим і життєрадісним, що в глядачів не буде часу нудьгувати й зациклюватися на сюжетних дірках.

Кримінальна драма «Жінки в синьому»

Про що серіал. У 1971 році Марія, Валентина, Анхелес і Габіна приєдналися до першого жіночого підрозділу в поліції Мексики. Як виявилося, влада створила його, лише щоб відвернути людей від злочинів жорсткого серійного вбивці. Четвірка об’єднується, щоб зловити маніяка та довести собі, рідним і колегам, що вони варті поліцейських значків.

Women in blue / Apple TV+ / шоуранери — Пабло Араменді, Фернандо Ровзар / у головних ролях — Орландо Могель, Барбара Морі, Хімена Саріньяна / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 83% глядачів / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. Variety пише, що історії героїнь вийшли цікавими та переконливими, а головна таємниця інтригує. Оглядачу Decider сподобалась акторська гра і таємниця серійного вбивці.

Нуарний серіал «Бетмен: Хрестоносець у капюшоні»

Про що серіал. Серіал розповідає про часи, коли Брюс Вейн лише починав свою супергеройську кар’єру. У нього ще немає броньованого костюма й передових технологій. Лише кмітливість, плащ і крутий автомобіль. Поліція Ґотема ще не визнала Бетмена і вважає його злочинцем у костюмі. Тому Брюсу доведеться боротись не тільки зі злодіями, а й з правоохоронцями.

Batman: Caped Crusader / Amazon Prime / шоуранери — Христина Сотта, Кріс Берклі, Метт Пітерс / озвучують головних героїв — Геміш Лінклатер, Дідріх Бадер, Джейсон Воткінс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 72% глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. IGN пише, що шоуранери «воскресили» оригінального Бетмена з новим поглядом на знайомих персонажів. Оглядач The Guardian каже, що ворожнеча Бетмена з поліцією — родзинка серіалу.

Детективний трилер «Безмежний туман»

Про що фільм. Події відбуваються на острові Бордео, що на кордоні Індонезії та Малайзії. Місцевих мешканців хтось систематично жорстоко вбиває. Щоб його впіймати, на острів приїздить молода детективка Санья. Чим ближче вона до вбивці, тим більше дізнається про таємниці місцевих, як-от торгівля людьми та корупція в поліції.

Borderless Fog / Netflix / режисер — Едвін / у головних ролях — Путрі Маріно, Йоґа Пратама, Лукман Сарді / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror каже, що фільм — якісна робота з важливою історією. Оглядачу Ready Steady Cut сподобалась акторська гра головної героїні.

Документалка «Ковбойський картель»

Про що серіал. Десятиліття тому рішучий агент-новачок ФБР Скотт Лоусон розкрив масштабну злочинну схему — мексиканський картель «Лос-Сетас» відмивав мільйони доларів через американську індустрію перегонів Quarter Horse. У документалці Лоусон і його колеги згадують, як розслідували справу та ризикували життям, щоб отримати докази.

Cowboy Cartel / Apple TV+ / шоуранери — Кастор Фернандес, Ден Джонстон / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що в серіалі панує легка атмосфера, яку створили інтерв’ю з Лоусоном. The Guardian каже, що серіал чудово зроблений, проте не аж такий захопливий, щоб утримати глядача до кінця.

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