Тєлєк. Редакція «Бабеля» збирає приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком. Огляди, стендапи, сюжети, лекції — щосуботи

Тексти

«Бабель»

Канал: Bloomberg Originals / підписники: 4.05М / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

The Circuit — улюблена передача на «Блумберг ТБ». Мільярдери Кремнієвої долини вдають, ніби вони геть як звичайні люди. Ведуча Емілі Чен катається на вейк-борді з Марком Цукербергом та його дружиною озером Тахо і розмовляє з ними про сяючі перспективи АІ. Звучить запитання: «Так коли ви почнете заробляти?», і відповідь (якщо переказати сенс): «Невідомо, але точно будемо».

Канал: Kraig Adams/ підписники: 769K / хто радить: виконавча директорка Марина Колесниченко

Крейг Адамс — режисер, мандрівник і мінімаліст з Нью-Йорку. Він пройшов Карпати, Альпи, гори в Перу, Ісландії та Патагонії. Кожен похід Крейг документує на відео, це так званий жанр «тихих» походів, без жодних коментарів. Усе, що потрібно після важкого тижня, — просто включити відео Крейга і три години насолоджуватися краєвидами під затишну музику.

Канал: Nothing / підписники: 706К / хто радить: керівник англомовної версії Антон Семиженко

Так, це реклама. Більше того — компанії, товари якої продаються і в Україні. Але в редакції «Бабеля» навушниками Nothing не користується ніхто, що там зі звуком, — не знаємо, радити не будемо. А от в їхньому ролику звук, відеоряд і меседжі поєднали ідеально. Цю рекламу хочеться передивлятись ще і ще принаймні через сценарій: кожне слово доречне і працює на загальний посил, звуки підігнані під кадри з максимальною точністю. І навіть у переліку технічних характеристик збережено емоцію. Бальзам для редакторських душ і чесна реклама реклами.

Канал: Everyday Astronaut / підписники: 1.63М / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Трохи застаріле, але вражаюче відео, де Ілон Маск проводить екскурсію цехами нового заводу Starfactory для найобізнанішого про космос влогера. Перед цим вони майже годину розмовляють про двигуни та промислові технології — складно, але цікаво. Якщо технічні подробиці не вражають, можна просто подивитись на цехи в зріст людини х100.

Канал: Mr. Kitters the Cat / підписники: 198K / хто радить: журналістка Софія Коротуненко

Вам цікаво, що цілими днями роблять коти? Ні? Гортайте далі. А якщо так, трохи подивіться на світ їхніми очима. Ну як їхніми, це «очі» бодікамери — господар кота Ніко повісив її на свого улюбленця і регулярно викладає нові епізоди з його життя. Там немає жодних накладених звуків і спецефектів — котяча рутина, якою її задумала природа. Зазвичай відео спокійні, але трапляються і бійки, і паркур на дахах, і полювання за пташками. У кадрі завжди білі вуса і маленькі лапки.

Канал: Paper Will / підписники: 254К / хто радить: керівник англомовної версії Антон Семиженко

Ютубер Paper Will планував зробити огляд сфери розваг Північної Кореї. Він думав, що досліджувати там особливо нічого і на короткий ролик вистачить кілька тижнів. Насправді ж на роботу над відео пішло 18 місяців, а сам огляд триває аж пʼять з половиною годин. Виявилось, що фільмів, пісень і навіть компʼютерних ігор у Північній Кореї дуже багато, і десятки з них варті детальної розповіді. Історія стартує з початку минулого століття, коли північнокорейці ще не були комуністами, але вже не бачили нічого поганого в тортурах у кадрі. Відтоді все ставало тільки цікавіше.

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