Що подивитися у вихідні. Нуарний трилер з Наталі Портман, драма з Ентоні Гопкінсом і true crime документалка від творця серіалу «Закон і порядок»

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV, HBO Max і Amazon Prime вийшли пʼять цікавих релізів. Це нуарний трилер «Леді в озері» з Наталі Портман, драма «Ті, хто збираються померти» про гладіаторів у Стародавньому Римі з Ентоні Гопкінсом у ролі імператора, драма «Господар будинку» про боротьбу за сімейний спадок, true crime документалка «Убивство Лос-Анджелес» від Діка Вульфа — творця серіалу «Закон і порядок», і документалка про космічні перегони «Дикий-дикий простір». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Нуарний трилер «Леді в озері»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Лори Ліппман. Події відбуваються в 1960-х у Балтиморі. Медді Шварц — заможна єврейська домогосподарка. Клео Джонсон — темношкіра мати-одиначка, яка працює на трьох роботах, щоб прогодувати сім’ю. У День подяки зникає дівчинка Тессі, під час пошуків Медді знаходить її тіло в озері. Байдужість чоловіка до загибелі дівчинки стає для Медді останньою краплею, і вона йде від нього. Медді стає журналісткою в місцевій газеті й намагається дізнатися, що сталося з Тессі. Чим більше Медді знає, тим тісніше її життя переплітається з життям Клео.

Lady in the Lake / Apple TV / шоуранерка — Альма Хар’єль / у головних ролях — Наталі Портман, Мозес Інґрам, І'лан Ноель / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що акторська гра бездоганна, а сюжет — розумний та ідеально написаний. Variety каже, що в серіалі забагато деталей, тому глядачам доведеться стежити за багатьма речами одночасно.

Драма «Ті, хто збираються померти»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Деніела Меннікса. Тенакс — бідний сирота, що випадково стає власником однієї з найпопулярніших гральних контор Стародавнього Риму. Тепер він хоче створити власну команду на колісничних перегонах. Одночасно в Римі відбувається багато подій, як-от суперечки між синами імператора та криваві битви гладіаторів ― і все це заважатиме Тенаксу досягти бажаного.

Those About to Die / Amazon Prime / шоуранер — Роберт Родат / у головних ролях — Ентоні Гопкінс, Іван Реон, Сара Мартінс, Джоджо Макарі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Variety каже, що завдяки сюжету й грі акторів від екрана буде важко відірватись, але на якісні спецефекти шоуранеру, ймовірно, забракло бюджету. The Guardian пише, що бої на арені та перегони на колісницях вийшли ефектними.

Драма «Господар будинку»

Про що серіал. Доларовий мільйонер на прізвисько Магнат Рунгродж — власник компанії Theva Gems, що торгує діамантами. Одного дня він помирає нібито через нещасний випадок, і за його статки починають боротися двоє його синів. Каймук — хатня робітниця, з якою незадовго до смерті одружився загиблий. Сини намагаються знайти заповіт, щоб дізнатися, хто успадкує компанію, а Каймук майже впевнена — хтось із членів сім’ї вбив її коханого, і вона має це всім довести.

Master of the House / Netflix / шоуранер — Кулп Каляреук / у головних ролях — Тірапонг Леовраквонг, Нарілія Гулмонгколпеч, Чарттайодом Хіраньястіті / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider пише, що в серіалу сильний потенціал і хороша акторська гра. Оглядачка Heaven of Horror каже, що головні персонажі розумні й за ними цікаво спостерігати.

True crime документалка «Убивство Лос-Анджелес»

Про що серіал. Реконструкція заплутаних і цікавих злочинів, які сталися в Лос-Анджелесі за останні 40 років. Одне з вбивств, якому присвятили п’ятий епізод, не могли розкрити понад 20 років. Автор серіалу Дік Вульф відтворює розслідування завдяки інтерв’ю з детективами і родичами жертв, архівним документам і записам.

Homicide: Los Angeles / Netflix / шоуранер — Дік Вульф / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Decider рекомендує документалку до перегляду, але застерігає — в серіалі лише думка поліцейських, тому немає об’єктивного погляду на вбивства. Оглядачка The Heaven of Horror каже, що її зачарувала відданість поліцейських розслідуванням.

Документалка «Дикий-дикий простір»

Про що фільм. Кріс Кемп — засновник приватної компанії Astra, яка розробляє космічні технології в Кремнієвій долині. Його конкуренти — виробник аерокосмічної техніки і засновник Rocket Lab Пітер Бек та CEO Planet Labs Вілл Маршалл, який займається супутниками, що роблять знімки Землі. Творець документалки записав декілька інтерв’ю з ними й розповідає про перегони в розробці новітніх технологій і запеклу битву за владу в космосі.

Wild Wild Space / HBO Max / режисер — Росс Кауффман / головні герої — Кріс Кемп, Вілл Маршалл, Пітер Бек / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядач The Wall Street Journal пише, що документалка водночас розповідає про дивовижні й тривожні речі, як-от засмічення космосу. Оглядач Deadline також згадує «тривожні речі», наприклад російську таємну зброю, яка може знищити супутники.

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