Що подивитися у вихідні. Нуарний трилер з Наталі Портман, драма з Ентоні Гопкінсом і true crime документалка від творця серіалу «Закон і порядок»

Those About to Die / Amazon Prime / шоуранер — Роберт Родат / у головних ролях — Ентоні Гопкінс, Іван Реон, Сара Мартінс, Джоджо Макарі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.