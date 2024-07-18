Померла Шеннен Догерті, зірка серіалів «Район Беверлі-Гіллз» і «Усі жінки — відьми». Нещодавно вона записала свій останній подкаст: про рак, зйомки в 90-х і мрії про ремейк. Ось що вона розповідала

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Getty Images / «Бабель»

Тринадцятого липня акторка Шеннен Догерті померла від раку. Їй виповнилось лише 53 роки. Догерті відома завдяки своїм ролям у серіалах: вона зіграла Прю в «Усі жінки — відьми» та Бренду в «Беверлі-Гіллз, 90210». Рак молочної залози їй діагностували у 2013-му. Догерті боролася з ним багато років, але у 2023-му стало відомо, що рак поширився на мозок. Попри хворобу Догерті давала багато інтерв’ю і незадовго до смерті записала подкаст House of Halliwell, де багато жартувала і коментувала перші епізоди серіалу «Усі жінки — відьми» разом з іншими акторами. Журналістка «Бабеля» Софія Коротуненко послухала два випуски подкасту і переказує спогади й мрії Шеннен.

Що відчувала Шеннен, коли переглядала «Усі жінки — відьми». «У мене була купа емоцій. Були епізоди та сцени, про які я думала: «Вау, це справді добре». Гарна хімія між людьми, гарне освітлення. Я була вражена пілотом. Освітлення, кадри, рух камери, режисура. Я справді відчула звʼязок між сестрами. Думаю, коли дивитимуся третій сезон і знатиму, що я там помру, буду набагато більш емоційною».

Улюблений момент у пілотному випуску. «Кінцівка, де Прю піднімається сходами, обертається і зачиняє двері силою думки. Для мене це саме той момент, коли вона по-справжньому усвідомлює себе відьмою. Прю так не хотіла приймати свої сили, а коли вона нарешті робить це, глядач точно скаже: “Боже мій, тепер вони дійсно наймогутніші відьми у світі”».

Браузер не підтримує відео Момент з пілотного випуску, про який говорить Шеннен. YouTube

Про перші епізоди серіалу. «Шоу мене поглинуло. Я не буду брехати. Я бачила, як люди захоплюються ним, і завжди недооцінювала аспект ескапізму. Я хотіла, щоб шоу було приземленим, реалістичним і сімейним — це моя сильна сторона. Але ескапістська частина надзвичайно важлива для людей. Хоча я думаю, що все-таки найважливіший елемент — це стосунки між сестрами».

Про стосунки між сестрами. «Стосунки Прю і Фібі були такими поганими на початку. Були моменти, коли я думала: “Боже, Прю така сучка”. Але потім, коли [Прю] принесла своїй сестрі ковдру, можна помітити, як вона стає мʼякішою до [Фібі]. Але, очевидно, їй заважала образа — Прю думала, що Фібі у стосунках з Роджером, і це важко, коли хтось, кого ти любиш, зраджує тебе з твоїм хлопцем».

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

Про те, як чаклувала Прю. «Я памʼятаю, спочатку мене змушували мружитися, [щоб демонструвати здібності]. Я не могла із цим змиритися, кажу: “Народ, у мене ж буде стільки зморшок навколо очей, це ж не дуже добре”. Це була велика проблема. Я багато часу витратила, щоб переконати Аарона [Спеллінга] використовувати руки, [щоб чаклувати]».

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

Як Шеннен працювала на знімальному майданчику. «Я не любила дивитися «чернетки». Занадто зациклювалась на тому, як я граю, що думаю. Я дивилася «чернетки» лише в перші дні, щоб переконатися, чи добре ми виглядаємо. Після цього я вже не хотіла занадто зосереджуватись на собі, щоб не обмежувати свою гру. Мені подобалось, коли все виходило з першого дубля. Це була моя фішка. Тому мене й прозвали «Один дубль Догерті».

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

Мрії Шеннен про продовження серіалу «Усі жінки — відьми». «Якби нам зателефонувала Конні [Бердж], ми б разом розробили ідею та запропонували її CBS. Я не знаю, чому вони могли б не погодитись. У шоу ж був такий успіх, чому нам просто не зробити це? Можемо повернутись назад, відновити динаміку кожного [персонажа] — розказати, хто зараз ладнає чи ні. Можна запросити наших режисерів, акторів, членів знімальної групи. Я не можу уявити, що CBS скаже ні. Але чи зможу я зробили підтяжку обличчя перед зйомками?»

Про роботу з візажисткою. «Я передивлялась [серіал] і подумала: “Боже, мій стиль такий влучний”. Макіяж був надзвичайним, ми використовували завжди одні тіні для повік, які називались Apollo. І коли їх мали зняти з виробництва, моя візажистка Кетрін замовила десь двадцять палеток [тіней], щоб вони у нас точно не закінчились. Коли я сьогодні збиралася [на подкаст], була така розлючена, що в мене немає моїх Apollo».

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

imdb.com / «Бабель»

Про те, як хвороба заважає зустрічатися з фанатами. «Я не можу часто брати участь у конвенціях із фанатами. Не можу із цим впоратися. Не через фанатів, а через стан здоровʼя. Події стають просто виснажливим. А ще іноді вони накладаються на щось важливе, як-от візит до лікаря».

Про підтримку фанатів. «Наша фан-база все ще з нами. Вони постійно передивляються серіал. Фанати завжди запитують нас на конвенціях: “Народ, чи могли б ви повторити це знову?”. Це, до речі, головна причина, чому я прийшла на подкаст, — поспілкуватися з фанами. Гадаю, ми всі б хотіли продовження шоу».

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