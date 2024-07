Що подивитися у вихідні. Продовження «Поліцейського із Беверлі-Гіллз» з Едді Мерфі, «Космічний кадет» з Еммою Робертс та корейська драма «Червоний лебідь» про таємниці впливової родини

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime і Disney+ вийшло чотири цікавих релізи. Серед них комедійний бойовик «Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.» з Едді Мерфі, комедія «Космічний кадет» з Еммою Робертс, важкий мультфільм «Уявне» про те, як маленька дівчинка переживає втрату батька, і корейська драма «Червоний лебідь» про таємниці впливової сімʼї. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Комедійний бойовик «Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.»

Про що фільм. Через тридцять років після подій останнього фільму детектив Аксель Фолі повертається до Беверлі-Гіллз. Цього разу в небезпеці його донька Джейн. Щоб її врятувати, Фолі обʼєднується з новим напарником Боббі та декількома старими друзями. Під час розслідування вони викривають масштабну змову, яка загрожує не тільки Джейн, а й усьому Лос-Анджелесу.

Beverly Hills Cop: Axel F / Netflix / режисер — Марк Моллой / у головних ролях — Едді Мерфі, Джозеф Ґордон-Левітт, Тейлур Пейдж / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків, 78% глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що комедійний бойовик вийшов млявим і йому бракує чарівності старих частин франшизи. Vulture пише, що фільм вийшов легким і несерйозним, а деякі діалоги ніби писав ChatGPT.

Комедія «Космічний кадет»

Про що фільм. Рекс змалку мріяла стати астронавткою. Але так і не вступила до омріяного університету і працює барменом, щоб заробити на життя. Одного дня вона випадково зустрічається з колишнім однокласником, який керує компанією, що займається космічними польотами. Рекс згадує про свої мрії й вирішує подати заявку на посаду астронавта в NASA. Її подруга підробляє їй резюме, і Рекс стає однією з «космічних кадетів». Тепер їй доведеться пройти важкі тренування і довести собі, що вона варта своїх мрій.

Space Cadet / Amazon Prime / режисерка — Ліз Гарсія / у головних ролях — Емма Робертс, Том Гоппер, Поппі Лю / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 44% глядачів / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. Оглядачка The New York Times каже, що персонаж головної героїні не прописаний і говорить банальним фразами, хоча акторська гра Робертс рятує фільм, наскільки це можливо. Collider пише, що у фільму так і не вийшло стати історією, що надихає, і він загубився серед інших фільмів-мотиваторів.

Мультфільм «Уявне»

Про що фільм. Екранізація однойменного дитячого роману англійського літератора А.Ф. Гаррольда. Руджер — трирічний хлопчик, який постійно потрапляє у різні пригоди з велетнями, єті та іншими фантастичними істотами. Люди його не помічають, бо насправді він вигаданий друг дівчинки Аманди, яка важко переживає смерть батька. Одного дня злодій містер Бантінг розлучає Руджера з Амандою і відправляє його на небеса. Тепер Руджер має обʼєднатися з іншими уявними друзями, щоб врятувати подругу.

The Imaginary / Netflix / режисер — Йосіюкі Момосе / озвучують головних героїв — Кокоро Терада, Ріо Сузукі, Сакура Андо / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian називає «Уявне» зворушливим сімейним фільмом. The New York Times каже, що фільм вийшов емоційним, а уявні фантастичні краєвиди — приголомшливими.

Драма «Червоний лебідь»

Про що серіал. О Ван Су — успішна гольфістка з украй бідної сімʼї. Щоб розплатитися з боргами матері, вона виходить заміж за заможного чоловіка з впливової сімʼї Хвейн. Невдовзі вона дізнається, що він їй постійно зраджує. Щоб відволіктися від нещасливого шлюбу, Ван Су займається благодійністю. Одного дня вона приїжджає до Філіппін як посол доброї волі й потрапляє у перестрілку. Ван Су виживає лише завдяки її сміливому охоронцю Со До Юну і закохується в нього. Зближуючись з охоронцем, Ван Су також дізнається жахливі таємниці сімʼї Хвейн.

Red Swan / Disney+ / шоуранер — Пак Кьон Хун / у головних ролях — Кім Ха Ниль, Чон Джі Хун, Чон Гю Ун / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 4.

Що кажуть критики. Decider пише, що «Червоний лебідь» — мильний романтичний трилер, багатий на події та цікаві сюжетні повороти.

