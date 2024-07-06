Телек. Редакція «Бабеля» збирає приємні відео з YouTube, щоб подивитися їх за сніданком. Огляди, стендапи, сюжети, лекції — щосуботи

Тексти

Анастасія Лисиця / Катерина Бандус / «Бабель»

Канал: SKVOT / підписники: 27К / хто радить: артдиректорка Катя Бандус

Про міжнародний бренд України — її сприйняття на символічному та ціннісному рівні — розповідають найпомітніші обличчя креативної індустрії: саме ті, що працювали над цим брендом, з агенцій Fedoriv, Gres Todorchuk, banda, isdgroup та інших. Пишаємось 50 хвилин поспіль.

Канал: Rick Beato / підписники: 4.31М / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Рік Беато — музичний продюсер та власник невеликої рекордингової студії, який несподівано для себе став YouTube-зіркою — за дванадцять хвилин пояснює, як музична індустрія вбила цінність окремих треків, окремих альбомів, а також більшості окремих артистів. Кодові слова: автотюн, семпл, стримінг.

Канал: John Kirkwood / підписники: 788K / хто радить: заступник головної редакторки Дмитро Раєвський

Джон Кірквуд — англійський шеф-кухар на пенсії, який веде свій кулінарний канал. Він записує усі відео на власній кухні, а у 2019 році видав книгу рецептів Pro Food Homemade. Рецепти Джона переважно прості й з доступних продуктів — пироги, млинці, булочки та інша випічка. Наприклад, одне з останніх відео на каналі в цей момент — рецепт мʼясного пирога на англійському елі. Якщо боїтеся зайвих калорій, то можна просто послухати декілька відео Кірквуда, щоб розслабитися — дивитися, як Джон пояснює нюанси своїх рецептів глибоким спокійним голосом на затишній кухні, просто приємно.

Канал: Broey Deschanel / підписники: 422К / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Раз на місяць канадська подкастерка Бру Дешанель робить відеоесеї про популярну культуру — пів години влучних спостережень, саркастичних коментарів та неочікуваних референсів. Тут вона розбирає відродження жанру еротичного трилера, який термінально хворів десь із середини 90-х, а зараз раптом одужав.

Канал: Sabine Hossenfelder / підписники: 1.38M / хто радить: заступник головної редакторки Гліб Гусєв

Сабіна Хоссенфельдер найзрозуміліше пояснює новини науки — наприклад, у цьому відео, як AI пройшов «тест Тюрінга» і цього ніхто не помітив. Кілька місяців тому вона розповідала історію про те, як сексизм та засилля бюрократії в академічному середовищі колись позбавили її наукової карʼєри. Історія сумна — але маємо одного з найкращих (якщо не найкращого) популяризатора новин про квантову заплутаність та натрієві реактори.

Канал: Jeb Gardener / підписники: 270K / хто радить: дизайнерка Анастасія Лисиця

Американець під епічну музику вирощує овочі та труїть шкідників. Голос — розслабляє. Сюжет — насичений подіями, які неможливо передбачити. У цьому відео він будує величезну теплицю для помідора, який він кличе деревом. На середині відео нас чекає несподіваний поворот, а в кінці ми дізнаємось, чому помідор став деревом.