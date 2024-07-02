На позачергових виборах до парламенту у Франції лідирує проросійський альянс на чолі з Марін Ле Пен. Поясніть, це небезпечно для України?

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Getty Images / «Бабель»

Франція — один із найнадійніших партнерів України в Європі. За два останніх роки її уряд передав нам військової техніки на понад €3 мільярди, її президент підтримує членство України в НАТО та ЄС і не виключає відправки військ НАТО до України. Тридцятого червня 2024 року пройшов перший тур позачергових виборів до французького парламенту. За його результатами, лідирує ультраправий альянс на чолі з «Національним обʼєднанням», який відомий антиукраїнською позицією та критикою політики президента Емманюеля Макрона. Блок президента «Разом!» посів третє місце. Другий тур виборів відбудеться 7 липня. «Бабель» попросив старшого аналітика Центру «Нова Європа» Леоніда Літру пояснити, як може змінитись політика Франції щодо України, якщо більшість місць у парламенті отримає ультраправе «Національне обʼєднання».

Зараз Франція — надійний союзник України у війні проти Росії. За даними Міноборони Франції, її уряд передав Україні військову техніку на понад €3 мільярди та сплатив близько €2 мільярдів у Європейський фонд миру, який також спонсорує ЗСУ. У серпні 2023 року Франція надіслала Україні першу партію далекобійних ракет SCALP, а у червні 2024-го дозволила бити ними по території Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Він також хоче відправити в Україну військових інструкторів, які тренуватимуть солдат, і обіцяє передати бойові літаки Mirage. Макрон також не виключає можливу відправку сухопутних військ НАТО в Україну в майбутньому.

Усі законопроєкти і пакети допомоги, про які заявляє Макрон, ухвалюють дві палати парламенту Франції: спочатку Національна асамблея, а потім Сенат. Щоб закон ухвалили, за нього має проголосувати абсолютна більшість депутатів у двох палатах. Але, як пишуть французькі медіа, депутати зазвичай ухвалюють закони відносною більшістю, оскільки вони не забовʼязані відвідувати кожне засідання парламенту.

Востаннє парламент Франції погоджував пакет допомоги Україні у березні 2024 року. За безпекову угоду між Україною та Францією у двох палатах проголочувала абсолютна більшість депутатів. Депутати «Національного обʼєднання» тоді утримались від голосування, а ліва партія «Франція нескорена», яку очолює проросійських депутат Жан-Люк Меланшон, переважно проголосувала проти.

Премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь говорить про критичну ситуацію в Україні, щоб переконати депутатів проголосувати за безпекову угоду. Getty Images / «Бабель»

Президент Макрон розпустив парламент та призначив позачергові вибори після того, як на нещодавніх виборах до Європарламенту партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання» набрала вдвічі більше голосів, ніж партія Макрона. Президент заявив, що не може вдавати «ніби нічого не сталося» і що він має дати «слово суверенному народу».

Французи переобирають Сенат та Національну асамблею — загалом 925 депутатів. Депутатів до Сенату обирають на непрямих виборах, де голосують лише мери, депутати місцевих урядів та чинні депутати Національної асамблеї. Депутатів Національної асамблеї обирають за мажоритарною системою у два тури.

Президент Франції Емманюель Макрон виступає з промовою на пресконференції після того, як розпустив Національну асамблею, Париж, 12 червня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

За даними екзит-полів, «Національне обʼєднання» лідирує на виборах. Ле Пен заявляє, що її партія точно отримає абсолютну більшість і новим премʼєром стане Джордан Барделла — Емманюель Макрон має призначити премʼєром члена партії, яка матиме більшість у парламенті.

Джордан Барделла вважає, що Макрон «грає в небезпечні ігри» з військовою допомогою і може погіршити конфлікт України та Росії. Він заявив, що проведе «червоні лінії» у військовій допомозі Україні, якщо стане премʼєром Франції. Наприклад, виступатиме проти передачі Україні літаків Mirage та зброї, яка може бити по території Росії. Його позицію підтримують депутати «Національного обʼєднання».

У Франції президент керує зовнішньою політикою та безпекою, тому саме Макрон визначатиме позицію Франції щодо України — пояснює Леонід Літра. Але парламент може обмежити його дії, оскільки саме парламентарії ухвалюють законопроєкти та вирішують, чи фінансувати пропозиції президента. «Наприклад, Макрон вирішить дати Україні ще €3 мільярди у 2025 році, а опозиція в парламенті за це не проголосує. Це буде проблемою для України», — каже він.

Літра вважає, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну риторика «Національного обʼєднання» частково змінилась, оскільки «підтримувати Росію зараз — це злочин». Якщо ультраправі все-таки отримають більшість у парламенті, вони не зможуть радикально змінити політику Франції та повністю припинити допомогу Україні. У Франції досі високий рівень підтримки України серед населення, і «Національному обʼєднанню» «доведеться це враховувати», каже експерт.

Джордан Барделла на передвиборчому мітингу заявляв, що вважає Росію «загрозою для Франції та Європи» і підтримує поставки французької зброї в Україну, «щоб вона могла себе захистити». Але він зазначив, що проведе «червоні лінії» та виступатиме проти відправки французьких військ в Україну та передачі далекобійної зброї, яка може вражати цілі в Росії.

Точно передбачити наслідки парламентських виборів поки неможливо. Все залежить від коаліції, яка сформується після другого туру. Літра вважає, що для України найкращим з можливих варіантів буде обʼєднання блоку Макрона «Разом!» та «Нового народного фронту».

Сподіваємось, що уряд Франції не перестане підтримувати Україну, а ви — «Бабель»: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua