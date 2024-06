Що подивитися у вихідні. Комедія «Сімейна справа» з Ніколь Кідман і Заком Ефроном, третій сезон «Ведмедя» і (майже) історична комедія «Моя леді Джейн» про королеву Англії, яка правила 9 днів

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu, Amazon Prime і Apple TV+ вийшли шість цікавих релізів. Це комедія «Сімейна справа» з Ніколь Кідман, Заком Ефроном і Джої Кінг, третій сезон драмеді-серіалу «Ведмідь», комедія «Моя леді Джейн» про альтернативну історію королеви, яка правила Англією лише девʼять днів, супергеройський серіал «Суперген», драма «Церемоніальний танець» і true crime документалка про людей, які вбивали або катували своїх співмешканців. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Комедія «Сімейна справа»

Про що фільм. Двадцятирічна Зара Форд змалку мріяла стати кінопродюсеркою. Та на понад два роки вона застрягла на посаді асистентки популярного продюсера Кріса Коула. Одного дня вона дізнається, що її мама Брук з ним зустрічається. Вона не може з цим змиритись і намагається врятувати маму від свого жахливого боса.

A Family Affair / Netflix / режисер — Річард Лагравенезе / у головних ролях — Ніколь Кідман, Зак Ефрон, Джої Кінг / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, 60% глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачу The Hollywood Reporter сподобався фільм завдяки «солодкій хімії між героями» і сентиментальним сімейним сценам. Variety, навпаки, пише, що між персонажами Зака Ефрона і Ніколь Кідман замало хімії, а їхні залицяння виглядають неправдоподібно.

Драмеді-серіал «Ведмідь» — третій сезон

Про що серіал. Успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб управляти рестораном брата, який вчинив суїцид. Виявляється, що брат залишив борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Наприкінці першого сезону Кармен відкриває на місці старого закладу новий ресторан «Ведмідь». А в наступних сезонах намагається зробити його найкращим у місті.

The Bear / Hulu / шоуранер — Крістофер Сторер / у головних ролях — Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Rolling Stone пише, що третій сезон моментами заплутаний, але «Ведмідь» залишається яскравим та інноваційним шоу. Оглядачу The Guardian сподобались перші епізоди, але фінал вийшов не дуже — сезон ніби обірвали посередині. Проте він пише, що все одно «Ведмідь» — одне з найкращих шоу сьогодення.

Комедія «Моя леді Джейн»

Про що серіал. У 1553 році пʼятнадцятирічний король Англії Едуард VI помер від туберкульозу. Він був протестантом на відміну від своєї старшої сестри Марії, яка була фанатичною католичкою. Тому перед смертю він заповів престол дальній родичці леді Джейн Грей. Її поспішно коронували, але народ поставився до Джейн скептично. Почалося повстання на чолі з Марією, яка захопила владу і стратила Джейн, яка правила лише 9 днів. Автори серіалу вигадали альтернативну версію подій, де Джейн рятується і править Англією, попри всі труднощі.

My Lady Jane / Amazon Prime / шоуранерка — Джемма Берджесс / у головних ролях — Емілі Бейдер, Едвард Блюмель, Анна Чанселлор / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Оглядачу Variety сподобався альтернативний всесвіт, наповнений чудовими жартами, лайкою і смертельними змовами. The Guardian пише, що серіал — чудова літня розвага, хоча сюжет межує з нісенітницею.

Супергеройський серіал «Суперген»

Про що серіал. Майкл, Тейзер, Сабріна, Андре і Род — звичайні лондонці, не знайомі між собою. Одного дня вони випадково активують надлюдські здібності. Тейзер і Род швидко звикають і використовують нові сили собі на користь. Андре і Сабріна, навпаки, бояться і не знають, що робити далі. А Майкл випадково телепортується в майбутнє і дізнається про трагедію, яка скоро знищить світ. Тепер йому доведеться обʼєднати всіх у команду супергероїв, які врятують Землю.

Supacell / Netflix / шоуранер — Ендрю Онвуболу (Rapman) / у головних ролях — Тосін Коул, Надін Міллс, Ерік Кофі-Абрефа / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал зняли майстерно, сюжет вийшов захопливим, а персонажі — цікавими. Оглядачу Variety сподобалось, що шоуранер фокусується не тільки на суперздібностях героїв, але й розповідає про проблеми, з якими щодня стикаються темношкірі.

Драма «Церемоніальний танець»

Про що фільм. Головна героїня Джакс живе в індіанському поселенні у штаті Оклахома. Вона опікується племінницею-підлітком Рокі, оскільки ФБР не змогла розшукати матір дівчинки, яка загадково зникла. Одного дня до них приїжджає батько Рокі Френк. Він намагається відібрати Рокі у Джакс через її темне минуле, повʼязане з наркотиками. Тепер Джакс треба не тільки відшукати сестру, але й вберегти племінницю від Френка.

Fancy Dance / Apple TV+ / режисерка — Еріка Трамбле / у головних ролях — Лілі Гладстон, Майкл Роу, Блейн Аллен, Ізабел Деруа-Олсон / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The New York Time каже, що діалоги й акторська гра моментами незграбні, але фільм вийшов сильним завдяки реалістичному та емоційному сюжету. Оглядачу The Guardian сподобалось, як режисерка показала біль корінних американських народів, які намагаються вижити.

True crime документалка «Кошмарні квартиранти» — другий сезон

Про що серіал. Історії людей, які пустили у свій дім друзів, родичів або незнайомців, чим перетворили своє життя на кошмар. Люди, які здавались милими й невинними, виявилися шахраями та вбивцями. У документалці жертви квартирантів детально переповідають жахливі події, а шоуранерка доповнює їх архівними кадрами.

Worst Roommate Ever / Netflix / шоуранерка — Синтія Чайлдс / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Review Geek каже, що продовження вийшло захопливим — жоден епізод не розчаровує. Оглядачці Heaven of Horror сподобались «жорстокі та криваві персонажі».

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua