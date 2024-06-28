На президентських дебатах у США Байдена підвело здоровʼя, а Трампа — все решта. Головні підсумки двобою, який жоден не виграв (але республіканець трохи менше програв)

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять сьомого червня 2024 року в США пройшов перший раунд передвиборчих дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа. Вони відбулися в студії CNN в Атланті й тривали 90 хвилин. Це був рідкісний випадок ранніх дебатів — ані Байден, ані Трамп ще навіть не стали офіційними кандидатами від своїх партій. Також на дебатах була жорстка модерація — учасникам прямо забороняли перебивати один одного, а у модераторів Джейка Теппера і Дани Беш була можливість зупиняти їх в будь-який момент. Після дебатів американські медіа та соцмережі вибухнули єдиною думкою — Джо Байден, скоріше за все, застарий, щоб балотуватися в президенти. Навіть оглядачі та публіцисти, які зазвичай підтримують демократів, зійшлися на тому, що партії треба шукати іншого кандидата. Хоча насправді це той випадок, коли слабкість Байдена не означає сили Трампа — той виглядав значно краще, але на ключові питання відповісти все одно не зміг. Огляд основних аргументів Байдена і Трампа ми вже зробили. А тепер розповідаємо, які основні висновки можна зробити з дебатів і що учасники казали про Україну. Спойлер: слова Трампа щодо війни звучать не надто оптимістично.

Головна проблема — вік Джо Байдена

Коли в травні 2024 року публічно заявили, що між Дональдом Трампом і Джо Байденом будуть дебати, то багато експертів сприйняли це як шанс для Байдена укріпити свої позиції. У Трампа немає відповідей на забагато питань — немає чіткої позиції щодо штурму Капітолія, невизначені плани щодо війни в Україні, програний суд щодо грошей, які він платив порнозірці Стормі Деніелс. Здавалося, що варто лише поставити ці запитання Трампу прямо в обличчя, і всім стане ясно — відповісти йому нічого.

Дебати показали, що відповідей у Трампа дійсно немає. Але всі його слабкості перекрила ключова слабкість Байдена — він виглядає дуже старим і змученим. Байден говорив тихо, часто забував власну думку, не міг розбірно завершити речення. На початку дебатів інколи здавалося, що президент, власне, задрімав. Потім Байден зібрався, але вже було пізно.

Звинувачуючи Трампа в тому, що той знизив податки для мільярдерів, Байден відверто заплутався у власній думці й завершив аргумент повною нісенітницею про те, що високі податки дадуть «кожній самотній людині право на те, що я зміг зробити з ковідом». Потім Байден намагався виправитися, але чомусь заявив, про «перемогу над Medicare».

Насправді думка Байдена зрозуміла — він намагався сказати про соціальну підтримку населення і про те, що без високих податків для багатих прості американці будуть ще більш вразливими, особливо під час пандемії. Але надто часто під час дебатів глядачі могли здогадатися про аргументи Байдена лише із загальних контурів його формулювань.

Те саме стосувалося й одного з найсильніших аргументів демократів — про наслідки заборони абортів, яку підтримують республіканці. Байден банально не зміг сформулювати конкретну думку.

Зрештою Трамп почав знущатися з опонента і пропонувати йому когнітивний тест. А в якийсь момент заявив: «Я дійсно не знаю, що саме він щойно сказав. Я думаю, що він і сам не знає». Демократи в якийсь момент заявили, що Байден просто застудився і прихворів. Але це пояснення прозвучало не дуже переконливо.

Getty Images / «Бабель»

Трамп не відповів на ключові запитання, але цього ніхто не помітив

Насправді Дональд Трамп на цих дебатах теж виглядав слабким, але з іншої причини — він постійно брехав і відверто відводив розмову подалі від складних для себе тем. Наприклад, коли його спитали про ставлення до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він відповів:

«Шостого січня у нас був прекрасний кордон, крізь який ніхто не міг пройти. Шостого січня ми були енергонезалежними. У нас були найнижчі податки [...] Шостого січня нас шанували в усьому світі».

Модератор Джейк Таппер нагадав, що питання було саме про штурм, а не про загальний стан справ того дня. Але Трамп все одно не відповів. Те саме стосувалося й усіх інших важливих питань — Трамп просто оминав їх і забивав ефірний час пустими заявами. Наприклад, чомусь заявив, що Байден бере хабарі в Китаю, а потім назвав опонента «схожим на палестинця». І навіть звинуватив президента в тому, що «весь світ стогне під його ярмом», маючи на увазі що за каденції Байдена війн у світі стало більше.

Періодично Байден теж намагався атакувати — назвав Трампа людиною «з мораллю вуличного кота». Але президент нормально включився в дебати, лише коли вони добігали кінця, тому не встиг пройтися по ключових тезах демократів. Наприклад, поставити чітке питання про те, що Трамп — засуджений злочинець. Натомість Байден чомусь зосередився на тому, що той «спав з порнозіркою», хоча судили його не за це.

Вже під кінець дебатів Байден зібрався і запропонував Трампу засудити прихильні до нього екстремістські рухи. Трамп вкотре не дав прямої відповіді.

А що по Україні

Тему війни в Україні кандидати також обговорювали, але не сказали нічого нового. Трамп повторив те, що казав раніше — якби він був президентом, то війни взагалі б не було, і саме через слабкість Байдена і хаотичний вивід військ з Афганістану Путін вирішив, що може напасти на Україну.

«Росія захопила багато земель за Обами, за Байдена. Але не коли був я, Путін знає, що не треба грати зі мною. Ця війна ніколи не повинна була починатися», — сказав він. А ще заявив, що США виділяють забагато грошей на підтримку України, і він зможе зберегти ці гроші, закінчивши війну.

Байден на це відповів, що гроші виділяти необхідно, бо плани Росії глобальніші за Україну, і вона піде далі.

«Далі будуть Польща, Білорусь, країни НАТО. Що буде далі, можна лише здогадуватись, якщо ситуація вийде з-під контролю», — відповів Байден. Також він назвав Путіна воєнним злочинцем.

По суті, Трамп так і не окреслив свій план того, як саме він збирається закінчити війну в разі перемоги. Але одну важливу фразу він все ж сказав — на думку Трампа, Україна вже програла війну.

«Україна не виграє війни. У них закінчуються люди. Це сумно, вони втратили багато людей... Через дурні рішення Байдена», — підсумував він. Але уточнив, що умови Росії щодо мирних переговорів неприйнятні.

Getty Images / «Бабель»

Що далі

Після дебатів багато американських медіа випустили матеріали, в яких майже прямо закликали демократів подумати про те, щоб замінити Байдена на іншого кандидата. Теоретично вони ще можуть це зробити — зʼїзд Демократичної партії в Чикаго буде за два місяці, в серпні, тому є час подумати. Хоча насправді часу залишилося надто мало.

«У цій заплутаній ситуації багато винних — починаючи з Байдена та його зарозумілості, а також легіонів демократів, які відмовлялися публічно говорити те, що вони всі говорили приватно протягом кількох місяців: Байден застарий. В ідеалі цей процес мав розпочатися рік чи 18 місяців тому», — написав оглядач The Atlantic Марк Лейбович.

Поки що представники демократів про це взагалі не говорять, принаймні публічно.

«Президент Байден стане кандидатом від Демократичної партії і президент Байден переможе на цих виборах», — заявив керівник передвиборчої кампанії Квентін Фулкс.

Віцепрезидент Камала Гарріс після дебатів визнала, що у Байдена був «повільний старт», але сказала, що далі він зібрався і виступив добре.

Чи наважаться демократи замінити кандидата — складне питання, але відповідь буде вже скоро. У вересні 2024 року пройдуть наступні дебати, на яких обидва кандидати зможуть виправити недоліки перших. До того часу Демпартії доведеться вирішити, чи вистачить у Байдена сил це зробити.

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