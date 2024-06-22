Що подивитися у вихідні. Бойовик «Шлях відплати» з Джессікою Альбою, детективна комедія «Спадщина» та документалка про останні дні секти Джима Джонса до масового самогубства

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix і Hulu вийшли чотири цікаві релізи. Це бойовик «Шлях відплати» з Джессікою Альбою у головній ролі, детективна комедія «Спадок», драма «Клани Галісії» та документалка «Різанина культу: Один день у Джонстауні» про масове самогубство понад 900 людей за наказом лідера секти Джима Джонса. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Бойовик «Шлях відплати»

Про що фільм. Після загибелі батька досвідчена спецпризначенка Паркер повертається до рідного містечка, щоб керувати сімейним бізнесом — баром. У перший же день вона власноруч захищає заклад від трьох грабіжників з місцевої банди. Через злочинність у містечку Паркер підозрює, що батько загинув не через нещасний випадок. Тепер їй доведеться не тільки втримати бар на плаву, а й розкрити злочинну схему.

Trigger Warning / Netflix / режисерка — Моулі Сурья / у головних ролях — Джессіка Альба, Марк Веббер, Ентоні Майкл Голл / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що екшн-сцени вийшли захопливими й фільм сподобається невибагливим глядачам, які хочуть відпочити у вихідні. Оглядач Variety, навпаки, каже, що бійки та вибухи не дуже переконливі, але бойовик все одно вийшов цікавим завдяки великій кількості подій.

Детективна комедія «Спадщина»

Про що фільм. Сімʼя Фортуна вперше за 30 років збирається у маєтку їхнього заможного родича Владислава. Він відомий винахідник і ведучий ігрового квест-шоу. Владислав спланував масштабний квест, щоб обʼєднати рідних — їм потрібно наввипередки розгадати загадки та знайти коштовні патенти на його винаходи. Але гра пішла не за планом — в одній з кімнат вони знаходять мертвого Владислава. І тепер їм треба не тільки перемогти у квесті, а й зʼясувати, хто з них убивця.

Spadek / Netflix / режисер — Сильвестр Якімов / у головних ролях — Мацей Штур, Ґабріела Мускала, Франек Сломіньскі / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. Оглядачка The Review Geek каже, що фільм вийшов цікавим завдяки потішним витівкам та захопливому розслідуванню.

Драма «Клани Галісії»

Про що серіал. Анна — успішна юристка з Мадриду. Після смерті батька вона дізнається з заповіту, що він був членом впливового іспанського наркокартелю. Щоб дізнатись більше про таємне життя батька і викрити злочинців, Анна переїздить до маленького містечка Камбадос. Вона проникає до клану і зближається з його лідером Даніелем. Неочікувано для себе вона закохується в нього. Тепер їй доведеться обирати між коханням і справедливістю.

Gangs of Galicia / Netflix / шоуранери — Роджер Гуаль, Хорхе Геррічечеварріа / у головних ролях — Клара Лаґо, Тамар Новас, Хосе Антоніо Туріньян / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror пише, що задум цікавий, але серіал вийшов занадто передбачуваним та драматичним.

True crime документалка «Різанина культу: Один день у Джонстауні»

Про що серіал. Джонстаун — закрите поселення в Гаяні для членів культу Джима Джонса. У 1978 році американський конгресмен Лео Раян разом із журналістами NBC приїхав до містечка, щоб перевірити, чи утримують у ньому людей насильно. За наказом Джонса члени культу застрелили Раяна і ще кількох людей. Після цього Джонс наказав усім сектантам отруїтись ціанідом — тоді загинуло понад 900 людей. Документалка розповідає про культ Джонса та останні дні перед різаниною.

Cult Massacre: One Day in Jonestown / Hulu / шоуранерка — Маріан Мохамед / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що найзахопливіша частина документалки — ексклюзивні архівні кадри та інтервʼю з сектантами, що вижили. Оглядач Decider каже, що серіал сподобається навіть тим, хто добре знає історію Джонстауну завдяки спогадам очевидців.

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