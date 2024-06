Що подивитися у вихідні. Продовження «Бріджертонів», нові сезони «Дому Дракона» і «Хлопаків», римейк «Презумпції невинуватості» та документалка про таємниці мавзолею першого імператора Китаю

Тексти

Цього тижня на Netflix, HBO Max, Apple TV і Amazon Prime вийшли пʼять цікавих релізів. Це другий сезон «Дому Дракона», продовження третього сезону «Бріджертонів», римейк трилеру «Презумпція невинуватості», четвертий сезон супергеройського бойовика «Хлопаки» та документалка «Таємниці теракотових воїнів» про мавзолей імператора Цінь Ши Хуан-ді, який правив Китаєм понад 20 століть тому. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійний серіал «Дім Дракона» — 2 сезон

Про що серіал. Приквел «Гри престолів». Розповідає історію дому Таргарієнів за 200 років до подій основного серіалу. Після смерті короля Візеріса I Таргарієни, які правлять Вестеросом, розділяються на два табори — «чорних» і «зелених», які підтримують різних родичів короля. Починається громадянська війна. Серіал частково є екранізацією роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров» 2008 року.

House of the Dragon / HBO Max / шоуранер — Раян Кондал / у головних ролях — Ріс Іванс, Метт Сміт, Грем Мак-Тавіш, Фаб'єн Франкель / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що продовження «Дому Дракона» перевершило перший сезон і навіть може затьмарити основний серіал. Оглядач The Rolling Stone каже, що шоу справді стало краще, хоча він досі плутається у схожих іменах героїв та їхніх заплутаних історіях.

Костюмована драма «Бріджертони» — фінал третього сезону

Про що серіал. Продовження третього сезону серіалу про епоху Регентства «Бріджертони» розповідає про дебют Франчески Бріджертон та про взаємини між Пенелопою Фезерінгтон і Коліном Бріджертоном. Пенелопа зрікається своїх почуттів до Коліна та починає шукати гідного чоловіка для заміжжя. Після кількох невдалих спроб Колін пропонує дівчині допомогу і навчає, як підкорити джентльмена. Завдяки його порадам у неї зʼявляються кілька прихильників. Та Колін, побачивши Пенелопу поруч з іншими, розуміє, що вона може бути для нього кимось більшим, ніж подругою.

Bridgerton / Netflix / шоуранер — Кріс Ван Дусен / у головних ролях — Нікола Кохлан, Люк Ньютон, Аджоа Андо, Джулі Ендрюс, Лоррейн Ешборн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що нові епізоди — найзахопливіша частина всієї франшизи. Оглядачці Decider сподобалось, що в останніх серіях шоуранер пояснив мотивацію кожного персонажа протягом сезону.

Трилер «Презумпція невинуватості»

Про що серіал. Нова екранізація однойменного бестселера Скотта Туроу 1987 року. Расті Сабіч — сімʼянин і успішний прокурор, що приховує роман із колегою Керолін. Невідомий вбиває Керолін у той же спосіб, що і вбивця, якого вона разом з Расті посадила багато років тому. Расті стає головним підозрюваним — він вчергове залишився у неї після роботи й був останнім, хто бачив її живою. Тепер йому потрібно не тільки довести свою невинуватість, але й зберегти свій крихкий шлюб.

Presumed Innocent / Apple TV / шоуранер — Девід Келлі / у головних ролях — Джейк Джилленгол, Рут Негга, Білл Кемп / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Оглядач The New York Times каже, що його вразили атмосфера серіалу, сімейна драма й акцент на психології персонажів. The Guardian пише, що історія вийшла захопливою і з якісною акторською грою, але жіночі герої прописані погано.

Супергеройський серіал «Хлопаки» — четвертий сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу про супергероїв, заснованого на однойменному коміксі Гарта Енніса і Даріка Робертсона. Корпорація Vought International та її елітний загін Seven керують супергероями та приховують їхні брудні таємниці. Кілька простих «хлопаків» під керівництвом колишнього агента ЦРУ Біллі Батчера намагаються вивести корпорацію на чисту воду.

The Boys / Amazon Prime / шоуранер — Ерік Кріпке / у головних ролях — Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Variety пише, що новий сезон вийшов дуже похмурим, але грубі жарти це врівноважують. Оглядачу Vanity Fair сподобалось, що «Хлопаки» залишились кривавою песимістичною комедією.

Документалка «Таємниці теракотових воїнів»

Про що фільм. Документалка розповідає про таємниці мавзолею першого імператора Китаю Цінь Ши Хуан-ді та восьми тисяч його теракотових воїнів. Вони мали охороняти його в загробному житті. Коли дослідники розкопали статуетки солдатів, виявили, що жодна з них не була цілою. У фільмі археологи досліджують, як тогочасні майстри створювали ці статуетки та що могло їх знищити. Автор доповнює їхні слова розповіддю про правління Цінь Ши Хуан-ді понад 20 століть тому.

Mysteries of the Terracotta Warriors / Netflix / режисер — Джеймс Товелл / тривалість — 1 година 17 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Decider пише, що автор зберіг баланс між дослідженням того, як створювали теракотових воїнів, і реконструкцією минулого. Оглядачу The Wall Street Journal сподобалось, що документалка пояснює важливість Теракотової армії для світової історії.

