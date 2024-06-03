Ми пограли в SAND — гру в стилі «галицького стимпанку», і поговорили з її українськими розробниками. Ось що потрібно знати про всесвіт гри і закиди щодо контактів її видавця з росіянами

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Steam / «Бабель»

Наприкінці травня 2024 року українська студія Hologryph представила перший геймплейний трейлер своєї майбутньої гри SAND — багатокористувацького шутера в незвичному сеттингу «галицького стимпанку». А ще — запросила редакцію «Бабеля» на закритий плейтест, подивитися, які вже є напрацювання в грі, і поспілкуватися про неї детально. Розробка SAND триває вже приблизно пʼять років, і це перший власний проєкт студії. Новини про SAND зазвичай привертають увагу ігрових журналістів і блогерів — і через цікаву ідею гри, і через закиди, що видавець гри, американська компанія tinyBuild, співпрацює з російськими розробниками. Редактор «Бабеля» Дмитро Раєвський побував на плейтесті, постріляв з гармати трамплера й розпитав керівника студії Максима Храпая і геймдиректора Сергія Гринця про те, як розробники вигадали сеттинг «галичан у космосі», якою бачать свою гру, чим планують тримати увагу гравців і що там за історія з російськими розробниками.

Звідки взялися галичани в космосі

Всесвіт SAND — це альтернативна історія Європи. У XIX столітті людство винайшло нові джерела енергії, які розігнали науково-технічний прогрес. Австро-Угорська імперія, як і решта великих держав, почала ще тоді потроху колонізувати космос. Одна з колонізованих планет — Софія, яку імператор пообіцяв галичанам, якщо вони вирушать туди будувати міста.

В якийсь момент історії на Софії стається екологічна катастрофа, що перетворює планету на пустелю. Але найвідчайдушніші шукачі пригод, удаючи із себе геологів та інших вчених, продовжують спускатися на планету з орбіти в пошуках скарбів і різних ресурсів. Команди шукачів пригод постійно конкурують, і до 1910 року планета перетворюється на справжню арену баталій. І гравці, власне, й мають сформувати команду, подорожувати Софією в пошуках ресурсів і воювати за них з іншим командами.

Ще сім-вісім років тому розробники планували фентезійну гру в сеттингу британського вікторіанського стимпанку. Але якось побували на відеоігровій конференції DevGAMM, де взяли участь у шоу у форматі «прожарка» — представили свій проєкт, люди його критикували, а розробники відповідали на критику. І тоді присутній там британець сказав: «У вас що, своєї культури немає, навіщо ви причепилися до британської?».

Максим Храпай каже, що саме тоді вони вперше задумалися, щоб взяти за основу щось українське. Потім було багато різних ідей. Наприклад, хотіли робити ретрофутуристичну Першу світову, але потім все-таки перемістили таймлайн трохи назад.

Розробники розповідають, що зараз їх часом звинувачують у конʼюнктурщині — нібито вони вирішили зловити хайп на цікавості до всього українського після повномасштабного вторгнення росії. Але Максим і Сергій наголошують, що ідея оформилася ще чотири-пʼять років тому, і такі закиди просто наклеп. І взагалі, робити галицький сеттинг доволі зручно — команда Hologryph працює у Львові, тому тією ж архітектурою можна надихатися, просто гуляючи вулицями.

Що саме в SAND треба буде робити

SAND — багатокористувацький командний шутер, де гравцям треба буде обʼєднуватися в групи, подорожувати планетою на гігантських пересувних платформах-трамплерах, збирати ресурси в покинутих містах і конфліктувати за них з іншими командами.

Найближчі схожі ігри — піратська Sea of Thieves і симулятор виживання Rust. Але Hologryph планує суттєві відмінності від інших ігор. Одна з ключових особливостей SAND — це трамплери. У Sea of Thieves гравці подорожують на кораблі, а в Rust — будують бази. Спочатку Hologryph теж думала про бази й будівництво, але потім, по суті, поєднала ці два підходи. Трамплер — це і база, де гравці відпочивають, зберігають зібрані ресурси, його можна буде кастомізувати й розбудовувати. І корабель, на якому команда мандрує пустелею, він має гармати і може вступати в бій з іншими трамплерами.

Steam / «Бабель»

Розробники планують зробити трамплер максимально цінним для гравців. Наприклад, у Sea of Thieves втрата корабля — не аж таке велике діло, гравці отримають новий. А от втрата трамплера в SAND — проблема, тому його доведеться берегти. І тут важливо знайти баланс. Щоб він був доволі міцний, і гравці не втрачали його в першому ж бою, але й вразливий — щоб така небезпека постійно існувала.

Hologryph каже, що їхня гра буде насамперед про подорожі. Технічно її жанр можна визначити як extraction shooter, але деякі правила цього жанру їм не підходять. Наприклад, часто раунд у таких шутерах завершує якась глобальна подія — шторм — і гравці мають евакуюватися. У SAND має бути принципово інший темп геймплею.

«Подорож має свій темп. І він мусить бути дещо медитативним. Наприклад, гравці схочуть заховати трамплер у пісках і вийти в офлайн. А потім зайти знову й дістатися до точки екстракції, щоб вивести на орбіту те, що вони зібрали», — каже Максим Храпай.

Steam / «Бабель»

Сюжетного режиму розробники поки не планують. Кажуть, що сюжетні ігри дорожче і важче робити, а шанси, що вони дадуть прибуток, навпаки, непевні. Втім, у майбутньому, можливо, якщо гра буде успішною, вони подумають і над цим. А поки що планують наповнити світ гри різною текстовою інформацією, яка допоможе гравцям краще зрозуміти всесвіт гри.

Претензії до видавця гри

Видавець гри — американська компанія tinyBuild. Максим і Сергій згадують, що, маючи ідею, довго шукали видавця, говорили приблизно з десятком різних компаній. І tinyBuild були останніми, хто їм відмовив. Але видавців зацікавив візуальний стиль проєкту, і вони запропонували команді попрацювати над іншими їхніми проєктами. Так Hologryph долучилася, наприклад, до проєкту Party Hard 2, який розробляла інша українська студія Pinokl Games. А пʼять років тому tinyBuild виходила на біржу й купувала прибуткові студії. Тоді Hologryph стала частиною компанії й отримали «зелене світло» на власний проєкт SAND.

Steam / «Бабель»

Коли влітку 2023 року вперше офіційно анонсували SAND, деякі оглядачі одразу ж помітили, що tinyBuild видає ігри, зокрема, російських студій. Наприклад, Punch Club 2: Fast Forward від Lazy Bear Games, яка заснована в Санкт-Петербурзі. Сьогодні в активі tinyBuild три студії російського походження.

Максим Храпай і Сергій Гринець кажуть, що мають власні «червоні лінії» щодо будь-яких спільних майданчиків з росіянами — вони не мають нічого спільного з компаніями, які працюють у росії, платять там податки чи мають інший фінансовий стосунок до рф, мають відкриту нейтральну позицію щодо війни або безпосередньо підтримують агресію.

Але в їхньому випадку це не проблема — tinyBuild працює з російськими розробниками тільки за умови, що вони там не живуть і повністю вивели бізнес з країни. Вже були випадки, коли видавець розривав контракти з росіянами, які хотіли залишитися в рф. Генеральний директор tinyBuild Алекс Ничипорчик народився в Латвії, і його позиція тут цілком свідома. Розробники додають, що глобальний відеоігровий ринок, як і багато інших ринків, інакше не працює, там неможливо когось закенселити за ознакою походження. Тому головним критерієм залишаються податки й фінансові звʼязки з державою-агресором.

Максим каже, що tinyBuild відкрито підтримує Україну й ніколи не навʼязувала Hologryph нічого, що якимось чином суперечило б світогляду команди. Видавець дозволив зробити трейлер українською мовою з англійськими субтитрами. Хоча зазвичай західні видавці проти такого — основна частина промо має бути англійською.

Сергій додає, що tinyBuild — доволі людяне видавництво, а не холодна корпорація. Керівництво дійсно переживає за українських розробників, а не лише за свої активи. І допомагає робити гру, не дивлячись на те, що відеоігрова індустрія все більше входить у стан кризи і умови ринку стають бурхливими. Продавати в росії Sand, звісно, не будуть, як і перекладати російською.

Що буде далі

Поки що SAND далека від завершення. У версії гри, яка була на плейтесті, немає багато з того, що Hologryph хоче там бачити. Розробники кажуть, що поки будуть вирішувати фундаментальні питання мережевого рушія, структури, ігрового світу.

Планують ще багато всього — кастомізацію персонажів і трамплерів, елементи крафту, більше зброї, різноманітний ігровий світ, аномалії на карті, NPC, фауну і PvE, зміну погоди, дня і ночі. Будуть і мікротранзакції — скоріше за все, гравці зможуть купувати за реальні гроші якісь елементи кастомізації. Але в Hologryph запевняють, що розуміють, як всі втомилися від мікротранзкацій в інших іграх, тому шукатимуть балансу, щоб гра не перетворилася на pay-to-win.

Влітку 2024 року Hologryph планує випустити демоверсію. Потім гра вийде в ранньому доступі, але коли саме — поки невідомо.

Оцінювати SAND теж поки зарано. У грі цікавий всесвіт, а в команди розробників — цікаві ідеї, як перевинайти жанр extraction shooter і зробити щось геть нове за темпом та особливостями геймплею. Подивимося, як у них це вийде.

Steam / «Бабель»

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