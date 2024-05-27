СБУ і ГУР викрили двох полковників Управління державної охорони, що планували замах на Буданова й Зеленського. Розповідаємо про невдалу операцію росіян і колаборантів — за матеріалом The Sunday Times

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Сьомого травня 2024 року Служба безпеки України викрила мережу російських агентів, що готували вбивство президента Володимира Зеленського. Спецслужбовці затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО). Вони передавали інформацію кураторам у рф, стежили за головою СБУ Василем Малюком, допомагали росіянам організувати замах на Зеленського і голову Головного управління розвідки Кирила Буданова. СБУ повідомила затриманим про підозру в державній зраді та підготовці терористичного акту. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення. Журналіст The Sunday Times поговорив зі співробітником Департаменту контррозвідки СБУ та в деталях розповідає про замах на Буданова у травні 2024 року й на Зеленського в перші дні повномасштабного вторгнення. Переказуємо коротко.

Росіяни планували вдарити по кортежу Буданова ракетою. Четвертого травня 2024 року російський спецагент облаштував свою базу в підвалі одного з будинків у Київській області. Він мав відстежити кортеж з мікроавтобусом і чорним автомобілем Toyota Land Cruiser, у якому їхав Буданов, і передати координати куратору. За ними росіяни мали випустити балістичну ракету. Після цього спецагент запустив би FPV-дрон з гранатою і зняв наслідки атаки. А потім вдарив би ним по тих, хто вижив або прийшов на допомогу. Через двадцять хвилин росіяни планували випустити другу балістичну ракету, щоб приховати атаку дрона та вбити рятувальників і медиків.

Протягом декількох місяців СБУ стежила за російським агентом і організаторами замаху — полковниками Управління державної охорони Андрієм Гуком та Олександром Деркачем. Підозрювані слідкували не лише за Будановим, а й за головою СБУ Василем Малюком і Володимиром Зеленським. Вони також привезли з іншої області України до Києва заряди до РПГ-7, протипіхотні міни МОН-90 і FPV-дрони.

За словами співрозмовника The Sunday Times у правоохоронних органах, Гука звинуватили у співпраці з ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував Деркача й передавав йому накази росіян. Під час допиту Гук зізнався, що отримував від ФСБ $3 000 щомісяця і ще $1 000 на поїздки. Значну частину коштів йому передали під час візитів до Європи. В СБУ кажуть, що Деркач співпрацював з росіянами лише заради грошей. Він також сподівався, що Гук допоможе його кар’єрі в УДО.

СБУ затримала полковників у співпраці з керівництвом УДО. Співробітники СБУ перехопили розмову підозрюваних про замах. Малюк повідомив про це Буданову, і група швидкого реагування затримала російського агента, який мав керувати дроном. Водночас СБУ почала операцію, щоб заарештувати полковників перед тим, як вони дізнаються про провал замаху і спробують втекти.

Полковники були озброєні. Тому керівництво УДО негайно викликало Гука і Деркача на роботу, щоб уникнули перестрілки між ними і спецслужбовцями. Спецпризначенці перевдяглися у форму патрульної поліції та чекали підозрюваних на блокпостах. Один полковник їхав із Сумської області, а інший — зі своєї квартири в Києві.

Щоб не викликати підозр, спецслужбовці ретельно перевіряли кожну машину на блокпості. За словами співробітника СБУ, одного з полковників заарештували майже без перешкод, коли він зупинився. Інший відмовився зупинятися, лише зменшив швидкість і показав службове посвідчення в опущене вікно автівки. Спецслужбовець удав, що не бачить документ, підійшов ближче і витягнув підозрюваного з машини.

У їхніх квартирах знайшли вибухівку та компоненти FPV-дронів. Також конфіскували телефон, з якого підозрювані листувалися з ФСБ. Наприклад, повідомляли про поїздки Зеленського й Малюка, а також про транспорт і маршрути, якими вони зазвичай користувалися.

Андрій Гук також зізнався, що в лютому 2022 року організував замах на Зеленського. Він мав виявити лояльних до росії офіцерів УДО та вбити решту, щоб взяти Зеленського в заручники. Після цього президент мав записати звернення, де оголосив би капітуляцію, оскільки Україна «не має причин воювати». Потім росіяни планували його вбити.

Гук також пропонував охоронцям президента скласти зброю. «Ми не Збройні сили, у нас немає конкретного завдання захищати Україну. І мені недостатньо платять, щоб організовувати тут оборону Брестської фортеці», — казав він. Співробітник СБУ згадує, що слова полковника тоді проігнорували, оскільки сприйняли їх як емоційну реакцію на російське вторгнення.

ГУР і СБУ мають різні версії про те, хто організував замах. ГУР звинувачує заступника директора ФСБ Сергія Корольова, а СБУ — директора ФСБ Олександра Бортнікова. Офіційно СБУ заявила, що замахом керували співробітники російської служби Олексій Корнєв, Дмитро Перлін і Максим Мішустін. Корнєв, ймовірно, завербував Гука під час особистих зустрічей у Європі, а Перлін став його куратором у січні 2022 року.

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