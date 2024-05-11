Що подивитися у вихідні. Чотирнадцятий сезон «Доктора Хто», науково-фантастичний трилер «Темна матерія», ромком «Мати нареченої» з Брук Шилдс і документалка про найбільшу аферу в Голлівуді

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Disney + вийшли пʼять цікавих релізів. Це науково-фантастичний трилер «Темна матерія», комедія «Бодкін», де подкастери розслідують загадкове вбивство, чотирнадцятий сезон «Доктора Хто» з Шуті Ґатва в головній ролі, романтична комедія «Мати нареченої» з Брук Шилдс і документалка «Голлівудська афера» про одного з найбільших шахраїв в історії шоубізнесу. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Науково-фантастичний трилер «Темна матерія»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману Блейка Крауча. Джейсон разом з дружиною Даніелою та сином Чарлі провадить спокійне і щасливе життя професора фізики в Чикаго. Одного разу дорогою додому на нього нападає невідомий. Прийшовши до тями, Джейсон усвідомлює, що опинився в паралельному всесвіті. Там він найпопулярніший вчений-фізик сучасності, але щасливий шлюб з Даніелою залишився в колишньому житті. Тепер Джейсон має розібратися, хто його викрав і навіщо, і повернутися додому — у свій всесвіт.

Dark Matter / Apple TV / шоуранер — Блейк Крауч / у головних ролях — Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Оукс Феглі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Variety пише, що сюжет серіалу інтригує, але іноді історія дуже заплутана. Оглядачу The Guardian сподобалось, як Джоел Еджертон впорався з доволі складною роллю Джейсона.

Комедія «Бодкін»

Про що серіал. Головні герої — американський подкастер Гілберт, лондонська репортерка Дав і науковиця Еммі. Разом вони вирушають до маленького ірландського містечка Бодкін, у якому двадцять років тому зникло троє людей. Колеги вирішують розгадати таємницю і записати про це подкаст у жанрі true crime. Але місцеві мешканці лише глузують з допитливих журналістів і постійно заплутують їх неправдивими свідченнями.

Bodkin / Netflix / шоуранер — Джез Шарф / у головних ролях — Шивон Каллен, Вілл Форте, Робін Кара / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в серіалі багато дотепних жартів, а головна загадка правдоподібна і цікава. Оглядачу The Daily Beast сподобалось, що шоуранер постійно плутає глядача і розкриває таємницю лише у фіналі.

Чотирнадцятий сезон «Доктора Хто»

Про що серіал. У новому сезоні культового британського серіалу «Доктор Хто» головну роль виконує Шуті Ґатва. Він інопланетянин з планети Галліфей — чотирнадцятий з половиною Доктор, який разом з новою супутницею Рубі подорожує в часі й просторі. Наприклад, в одному з епізодів, космічний корабель «Тардіс» переносить їх у Лондон, коли «Бітлз» записують свій дебютний альбом.

Doctor Who / Disney + / шоуранер — Рассел Девіс / у головних ролях — Шуті Ґатва, Міллі Гібсон, Девід Теннант / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що Шуті Ґатва ідеально підходить на роль Доктора. Оглядачу Variety сподобалась акторська гра Ґатви та любовна лінія між головними героями.

Романтична комедія «Мати нареченої»

Про що фільм. Брук Шилдс грає Лану — вдову і відому лікарку, яка досліджує генетичні захворювання в Сан-Франциско. Одного дня її донька Емма несподівано повертається з Лондону і повідомляє, що одружується. Вона обіцяє познайомити матір з майбутнім чоловіком уже на весіллі, яке вони святкуватимуть на острові Пхукет. Саме там Лана дізнається, що батько нареченого — її перше кохання Вілл, який кинув її у коледжі. Щоб не псувати свято, вони укладають тимчасове перемир’я, але зрештою знову закохуються одне в одного.

Mother of the Bride / Netflix / режисер — Марк Уотерс / у головних ролях — Брук Шилдс, Міранда Косгроув, Бенджамін Бретт / тривалість — 1 година 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 19% від критиків, 23% від глядачів / рейтинг IMDb — 5.

Що кажуть критики. Оглядачу Variety сподобалася безтурботна комедія, але він вважає, що персонажі погано прописані. The Guardian пише, що сценарій простий і поверхневий, але хороша акторська гра рятує фільм.

Документалка «Голлівудська афера»

Про що серіал. Екранізація розслідування журналіста The Hollywood Reporter Скотта Джонсона про одну з найбільших афер в історії шоу-бізнесу. Пенджабець Харгобінда Тахілрамані понад десять років видавав себе за відомих голлівудських продюсерів і пропонував сотням працівників кіноіндустрії роботу мрії. Він вимагав від жертв переказати йому кошти за різні курси й обіцяв все компенсувати на зйомках у Джакарті. Але коли вони приїжджали до Індонезії, переставав відповідати на повідомлення і дзвінки.

Hollywood Con Queen / Apple TV / шоуранер — Кріс Сміт / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Оглядачу Decider сподобалось, як автор розповідає про аферу, хоча вважає, що варто було краще пояснити деякі деталі. The Guardian пише, що документалка загалом вийшла цікавою, але затягнутою.

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