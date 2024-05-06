Вже завтра — перший півфінал «Євробачення» у шведському Мальме. Україна в пʼятірці лідерів, Ізраїль змінив текст пісні, а поліція очікує мітингів за Палестину — головне про цьогорічний конкурс

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Четвертого травня 2024 року у Швеції розпочався тиждень «Євробачення». Півфінали відбудуться 7 та 8 травня, а фінал — 11 травня. Загалом беруть участь 37 країн. Україну представляє дует співачок Jerry Heil та Альони Альони з піснею Teresa&Maria. Букмекери прогнозують Україні місце в пʼятірці, а фаворитами вважаються Хорватія та Швейцарія. А ще організатори очікують, що в Мальме проходитимуть пропалестинські акції протесту. Активісти вимагали не допустити Ізраїль до конкурсу через війну з ХАМАС, але організатори відхилили це прохання. «Бабель» коротко розповідає, чого очікувати від цьогорічного конкурсу.

Учасники «Євробачення» вже провели перші репетиції. Саме після них шанси України у букмекерів виросли. Якщо раніше Jerry Heil та Альона Альона за прогнозами посідали пʼяте місце, то тепер піднялися на третє. Музичні оглядачі пишуть, що українська репетиція була однією з найсильніших серед усіх учасників. Співачки кажуть, що якщо виграють конкурс, то продадуть нагороду на аукціоні — так само як зробили хлопці з гурту Kalush після перемоги у 2022 році. Вони зібрали $900 000 — і передали ці гроші на ЗСУ.

Фаворити цьогорічного конкурсу — Хорватія та Швейцарія. Швейцарія довго тримала першу сходинку у букмекерів — країну представляє 24-річний небінарний виконавець Nemo з піснею Code. Музичний журналіст Тео Фаррант каже, що у пісні є все для того, щоб стати хітом — трек запамʼятовується мелодією та потужним вокалом виконавця.

Однак нещодавно Швейцарію посунула Хорватія, яка вирвалася вперед одразу на 17 пунктів. Від Хорватії виступає 28-річний співак Baby Lasagna з треком Rim Tim Tagi Dim. Культурний оглядач «Євроньюз» Джонатан Вальфіц пише, що ця пісня схожа на торішній хіт «Євробачення» Cha Cha Cha фінського репера та співака Käärijä.

«Будьмо чесними — тогорічні результати «Євробачення» були несправедливими, — пише Вальфіц. — Організаторам було важливо, щоб на 50-річчя перемоги ABBA конкурс відбувся саме у Швеції. Але в нас є шанси виправити помилку і віддати перемогу Хорватії, яка влучно поєднала хеві-метал з народними мотивами».

Головний політичний скандал цього року — участь Ізраїлю. У березні сотні музикантів з різних країн, зокрема з Данії та Ісландії, закликали організаторів виключити Ізраїль з конкурсу через його «жорстокі дії в секторі Гази». Вони посилалися на рішення організаторів у 2022 році виключити росію через вторгнення в Україну. Однак Європейська спілка радіомовлення і телебачення відповіла, що порівнювати Ізраїль та росію — некоректно.

«Ми розуміємо побоювання та глибоко вкорінені погляди на нинішній конфлікт на Близькому Сході, — заявили в організації. — Але «Євробачення» — це не змагання між урядами».

Організація Queers for Palestine попросила представника Великої Британії Оллі Александера бойкотувати конкурс — раніше він називав Ізраїль «державою апартеїду». Такі самі заклики отримав і представник Ірландії Бембі Таг. Однак обидва заявили, що візьмуть участь у конкурсі, хоча й запевнили, що підтримують Палестину.

Представниці Ізраїлю довелося виправити назву і текст пісні, щоб її не дискваліфікували. Цьогоріч країну представляє 20-річна співачка Еден Голан. Її меланхолійна балада спочатку називалася October rain. Критики назвали це прямою відсилкою до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Творці пісні Аві Охайон та Керен Пелес, відомі автори пісень в Ізраїлі, спершу відмовилися змінювати текст пісні. Але згодом їх про це попросив президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Тож назву змінили на Hurricane, змінили також певні рядки в тексті.

Наприклад, прибрали слово «квіти». Аві Охайон пояснив, що на ізраїльському військовому жаргоні «квітка» — це кодове слово для пораненого солдата. Тож композитори та головний продюсер ізраїльської делегації вирішили прибрати будь-які слова чи фрази, які можуть бути схожі на політичні.

Організатори заборонили використовувати на «Євробаченні» прапори країн, які не беруть участь у конкурсі. Це означає, що палестинських прапорів не буде на трибунах «Євробачення». Так само не можна буде вішати банери чи плакати про війну ХАМАС та Ізраїлю.



Мурал у Мальме на підтримку Палестини. X (Twitter) / «Бабель»

Шведська поліція готується до заворушень. Більшість палестинців та шведів палестинського походження живуть саме в Мальме. Тому, найімовірніше, під час «Євробачення» на вулицях пройдуть багатотисячні акції за Палестину — і, відповідно, проти Ізраїлю. Єврейська спільнота Мальме з близько 1 200 людей переживає, що учасники мітингів нападуть на місцеву синагогу. Тож шведських поліцейських підсилили данськими та норвезькими колегами.

Еден Голан заявила, що отримує безліч погроз від пропалестинських активістів. Європейська спілка радіомовлення і телебачення засудила їх. «Ми поважаємо право на свободу слова, але кожен протест має бути мирним», — заявили там.

Транслювати «Євробачення» буде телеканал «Суспільне». Україна виступає в першому півфіналі — 7 травня. Трансляція почнеться о 22:00. Голосувати можна буде через застосунки для iOS та Android, а також за телефонами, які оголосять під час трансляції. Букмекери прогнозують, що в першому півфіналі перше місце посяде Хорватія, а друге — Україна.