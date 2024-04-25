Росіяни планують диверсії в Європі, а в Німеччині європарламентаря Максиміліана Краха підозрюють у шпигунстві на користь рф і Китаю. Розповідаємо, як Європа бореться з навалою російських агентів

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Getty Images / «Бабель»

Двадцять четвертого квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що росія має план зірвати Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії в червні 2024 року. Він пообіцяв, що Україна попередить спецслужби країн, які планують взяти участь у саміті, про плани агентів рф. Того ж дня в інтервʼю Deutsche Welle голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг повідомив, що у Німеччині постійно діють російські шпигуни. Вони поширюють російську пропаганду, слідкують за військовими обʼєктами, передають засекречену інформацію та навіть готують диверсії. Хоча у 2022 та 2023 році Міністерство закордонних справ ФРН вислало десятки дипломатів рф, «щоб послабити можливості російських спецслужб», поліція ФРН досі затримує підозрюваних у шпигунстві. З росією співпрацюють деякі німецькі політики, наприклад, члени партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Петр Бистронь та Максиміліан Крах. Росія вербує шпигунів не тільки в Німеччині, а у всій Європі. У березні 2024 року уряд Чехії викрив пропагандистську мережу Медведчука Voice of Europe, яка, ймовірно, платила європейським політикам, щоб просувати російські наративи. «Бабель» розповідає про арешт шпигунів рф та Китаю в Німеччині та розслідування проти головного кандидата в Європарламент від АдН Максиміліана Краха.

Вісімнадцятого квітня 2024 року німецька поліція затримала двох громадян Німеччини російського походження. Один з підозрюваних — Дітер — з 2014 до 2016 року жив у «ДНР». З 2023 року він знімав військові обʼєкти США в Німеччині та пересилав фото російським замовникам. Він також обговорював зі спецслужбами рф варіанти можливих диверсій, планував підпалити чи підірвати збройові заводи й транспортні шляхи, якими перевозять військові вантажі. Інший підозрюваний, Александер, з березня 2024 року допомагав Дітеру збирати інформацію на полігоні Графенвер, де українські військові вчаться керувати танками Abrams.

Двадцять третього квітня 2024 року прокуратура заарештувала Цзяня Го, помічника головного кандидата в Європарламент від партії АдН Максиміліана Краха. Прокурори звинуватили Го у шпигунстві для Китаю протягом багатьох років. Він стежив за китайськими опозиціонерами, які виїхали в Німеччину, та передавав інформацію з Європарламенту. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що прокуратура проведе «вичерпне розслідування». Вона також звинуватила Краха: «Той, хто наймає такого співробітника, також несе за це відповідальність».

Лідери партії «Альтернатива для Німеччини» викликали Краха на розмову. Вони домовились, що Крах не братиме участі у старті виборчої кампанії партії в Донауешингені. Але залишиться головним кандидатом у Європарламент — партія вже подала виборчий список і не може його змінити. Щоб не зашкодити виборчій кампанії та репутації партії, лідери АдН пообіцяли не використовували агітаційних плакатів з обличчям Краха на партійних мітингах. Після зустрічі Крах заявив журналістам, що не бачить «жодної особистої неправомірної поведінки», і публічно засудив свого підлеглого Цзяня Го.

Лідери партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла. Getty Images / «Бабель»

У самій партії АдН вже говорять, що замість Краха, який постійно фігурує у різних скандалах, очолити німецьку делегацію в Європарламенті має Рене Ауст. Критики Максиміліана Краха також згадали, як він давав інтервʼю журналістам Voice of Europe, в яких просував тези російської пропаганди.

Двадцять четвертого квітня 2024 року прокуратура Дрездену почала розслідування і проти Максиміліана Краха. Його підозрюють у тому, що він отримував гроші від росії та Китаю. Вперше Краха допитали ще у грудні 2023 року. ФБР показало йому листування з колишнім нардепом від ОПзЖ Олегом Волошиним, якого в Україні з лютого 2023 року підозрюють у державній зраді. Волошин писав, що розвʼязав проблему з «компенсаціями на технічні витрати» для Краха.

Після того як німецьке видання Der Spiegel у квітні 2024 року оприлюднило деталі допиту, Крах усе заперечив. Він заявив, що ніколи не отримував від Волошина «ні виплат, ні пільг, ні інших компенсацій» і що це повідомлення призначалося комусь іншому. Крах також припустив, що Волошин мав на увазі квиток в оперу, який йому оплатив Крах, але через погане знання англійської неточно висловився.

Згодом Волошин повідомив Der Spiegel, що писав схоже повідомлення Краху, але не може точно пригадати його змісту й контексту. Він припустив, що йшлося про компенсацію Краху витрат за подорож на конференцію або зустріч, яка не відбулась через пандемію коронавірусу.

Через постійні скандали «Альтернатива для Німеччини» почала втрачати популярність серед німців. За даними інституту дослідження громадської думки Forsa, підтримка партії виборцями знизилась з 23% у січні до 16% у квітні. Попри це АдН залишається найпопулярнішою партією серед молоді — за попереднім опитуванням за неї голосуватиме 22% людей віком від 14 до 29 років.

У колонці на Der Spiegel німецький публіцист Саша Лобо назвав АдН «найважливішим парламентським відділом путіна в Німеччині». Він також звинуватив партію у ненависті до сучасної демократичної Німеччини та заявив, що «АдН продає країну ворогам».

Голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг заявив, що спецслужба підозрює партію у правому екстремізмі — АдН поширює ненависть до меншин, мусульман, мігрантів та ЛГБТ-спільноти. А за словами колишнього президента Бундестагу Вольфганга Тірзе, уряд «уважно спостерігає за партією та вивчає можливість її заборонити».

«Бабель» теж уважно спостерігає за проросійськими силами у Європі та розповідає про них. Підтримайте нас: 🔸 у гривні, 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua