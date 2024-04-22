Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. На що саме підуть гроші після того, як закон ухвалить Сенат і підпише Джо Байден. Інфографіка «Бабеля»

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Двадцятого квітня 2024 року Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Закон набере чинності одразу після того, як його ухвалить Сенат та підпише президент США Джо Байден. Сенатори почнуть розглядати пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже завтра — 23 квітня 2024 року, а остаточне рішення ухвалять на наступному тижні. Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні, щойно його ухвалить Конгрес США. А Пентагон уже готує перший пакет озброєнь з артилерійськими боєприпасами та засобами протиповітряної оборони. «Бабель» показує, на що підуть кошти.

Дані законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США, який 20 квітня 2024 року ухвалила Палата представників США. «Бабель»

Дані законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США, який 20 квітня 2024 року ухвалила Палата представників США. «Бабель»

Дані законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США, який 20 квітня 2024 року ухвалила Палата представників США. «Бабель»

Дані законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США, який 20 квітня 2024 року ухвалила Палата представників США. «Бабель»

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