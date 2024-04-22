Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. На що саме підуть гроші після того, як закон ухвалить Сенат і підпише Джо Байден. Інфографіка «Бабеля»
- Автори:
- Софія Коротуненко, Дмитро Раєвський
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Двадцятого квітня 2024 року Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Закон набере чинності одразу після того, як його ухвалить Сенат та підпише президент США Джо Байден. Сенатори почнуть розглядати пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже завтра — 23 квітня 2024 року, а остаточне рішення ухвалять на наступному тижні. Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні, щойно його ухвалить Конгрес США. А Пентагон уже готує перший пакет озброєнь з артилерійськими боєприпасами та засобами протиповітряної оборони. «Бабель» показує, на що підуть кошти.
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