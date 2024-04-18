У 2021 році українка Галина Гатчинс загинула на зйомках фільму Алека Болдвіна «Іржа». Головні підозрювані вже три роки плутають слідство і звинувачують одне одного. Розповідаємо ключове з розслідування

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Getty Images / «Бабель»

Пʼятнадцятого квітня 2024 року суд Нью-Мексико засудив зброярку голлівудського фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід до 18 місяців вʼязниці. Суддя Мері Марлоу Саммер визнала її винною в ненавмисному вбивстві кінооператорки українки Галини Гатчинс на зйомках фільму «Іржа». Двадцять першого жовтня 2018 року Гутьєррес-Рід зарядила реквізитний револьвер бойовими патронами замість холостих. Під час репетиції продюсер і головний актор фільму Алек Болдвін наставив його на Гатчинс і вистрілив. Куля пройшла крізь неї та поранила режисера Джоела Соуза у плече. Операторку доправили на гвинтокрилі до лікарні в Альбукерке, де вона померла через сильну кровотечу. А з режисера витягли кулю і відправили його на лікарняний. Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок — нібито револьвер був несправний і вистрілив сам. Гутьєррес-Рід теж не визнала своєї провини. Її адвокат звинувачував керівництво і доводив, що вони ігнорували норми безпеки, на яких наполягала зброярка. А члени знімальної групи казали, що на майданчику постійно був хаос, в якому винний насамперед сам Болдвін. Після довгого розслідування і тривалого судового процесу Гутьєррес-Рід отримала покарання. Але це ще кінець історії — у липні 2024 відбудеться суд над Алеком Болдвіном. Йому теж загрожує 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство Гатчинс. «Бабель» згадує ключові деталі розслідування і розповідає, як підозрювані в убивстві Галини Гатчинс перекладали відповідальність на своїх колег.

У листопаді 2021 року світлотехнік Сергій Свєтний подав позов проти команди фільму. Він звинуватив працівників у недбалості, через яку загинула його близька подруга Галина Гатчинс. Свєтний також заявив, що зброю неодноразово залишали без нагляду і він часто казав про це колегам.

Через тиждень помічниця режисера Меймі Мітчелл теж подала до суду. Вона звинуватила продюсера і керівництво фільму в тому, що вони не дотримувались жодних організаційних стандартів і зекономили на заходах безпеки. За її словами, на знімальному майданчику вже були випадкові постріли, наприклад, коли реквізиторка поранила себе в ногу або коли дублер Болдвіна випадково вистрелив холостим патроном у землю.

Мітчелл також стверджувала, що в більшості проблем винна саме Ханна Гутьєррес-Рід. А ще продюсери, які заощадили на досвідченому спеціалісті й найняли зброярку без досвіду. За її словами, вона постійно залишала зброю і боєприпаси без нагляду, зокрема й револьвер, з якого Болдвін вистрілив у Гатчинс. До того ж зброя взагалі не була потрібна у сцені, до якої готувався актор.

Болдвін і Гутьєррес-Рід не коментували позовів. Зброярка зробила лише одну заяву про те, що не знає, як бойові снаряди опинились на знімальному майданчику. Її адвокати звинуватили продюсерів фільму в тому, що вони ігнорували прохання Гутьєррес-Рід поводитися зі зброєю обачніше.

Сергій Свєтний і Галина Гатчинс. Getty Images / «Бабель»

У грудні 2021 року Болдвін вперше відреагував на стрілянину — в інтервʼю ABC News, в якому намагався зняти з себе відповідальність. Він розповів, що разом із Гатчинс обговорював ракурс для сцени зі стріляниною у церкві. Для цього перший помічник режисера Девід Холлс передав йому револьвер, у якому взагалі не мало бути патронів, навіть холостих. Операторка нібито попрохала його направити на неї зброю, щоб подивитись, як це виглядатиме в кадрі. Після цього Болдвін звів курок — і револьвер раптом вистрілив.

Під час інтервʼю Болдвін зробив декілька сумнівних заяв. Наприклад, що першу годину після стрілянини він вважав, що операторка просто знепритомніла. За його словами, він дізнався про її смерть вже на зустрічі зі слідчими, які показали йому кулю. Болдвін також заявив, що нічого не знає про скарги працівників щодо безпеки на знімальному майданчику і вважає, що кожен «отримав позитивний досвід».

Знімальна група, навпаки, скаржилась на важкі умови праці, низьку оплату і хаос. Кілька працівників ще до стрілянини пішли зі знімального майданчика на знак протесту. Вони розповіли журналістам, що керівництво постійно затримує зарплатню і змушує їх працювати по 12—13 годин на день. До того ж вони щодня проїжджали майже 80 кілометрів до готелю в Альбукерке, хоча продюсер обіцяв їм зняти номери неподалік від знімального майданчика в Санта-Фе.

Керівництво економило і на будівлях на знімальному майданчику. Наприклад, один зі старих сараїв ледь не розвалився, поки команда знімала сцену на другому поверсі. Близько десятка реквізиторів і зброярів відмовились працювати над фільмом через те, що продюсер запропонував їм лише одного помічника і низьку зарплатню. Лише Ханна Гутьєррес-Рід погодилась на такі умови. Хоча деякі члени команди вважають, що її найняли завдяки знаменитому вітчиму Теллу Ріду.

За словами адвокатів Гутьєррес-Рід, Ханну постійно підганяли й змусили виконувати обовʼязки не тільки зброяра, але й асистента реквізитора. Адвокати також надали суду електронний лист від лінійного продюсера, в якому він критикує Гутьєррес-Рід за те, що вона занадто довго перевіряє зброю на складі й не виконує своїх інших обовʼязків.

Декорації фільму «Іржа» й Алек Болдвін. Getty Images / «Бабель»

Алек Болдвін намагався відновити зйомки фільму і показати, що не причетний до смерті Гатчинс. У жовтні 2022 року чоловік загиблої операторки Метью Гатчинс відкликав свій позов проти Болдвіна і заявив про «мирову угоду» з продюсером. Через адвоката Гатчинс також повідомив, що зйомки «Іржі» відновлять у січні 2023 року, а він стане новим виконавчим продюсером фільму. Метью подякував команді за те, що вони доведуть до кінця «останню роботу Галини».

Двадцять сьомого жовтня 2022 року слідчі передали результати розслідування прокурорам. А вже за два тижні після цього Болдвін раптом подав до суду на кількох членів команди. Він знову заявив, що не знав про бойові патрони, і звинуватив Ханну Гутьєррес-Рід у тому, що вона зарядила ними револьвер. Він також поскаржився на першого помічника режисера Девіда Холлса за те, що той запевнив, що у зброї взагалі немає патронів.

У січні 2023 року прокурори звинуватили в ненавмисному вбивстві й Болдвіна, і Гутьєррес-Рід. Слідчий заявив, що Болдвін ігнорував «численні серйозні порушення безпеки» на знімальному майданчику і не пройшов достатню підготовку для того, щоб користуватись вогнепальною зброєю. До того ж аналіз ФБР довів, що револьвер був повністю справним і не міг вистрелити, якщо Болдвін не натискав на спусковий гачок.

Ханну Гутьєррес-Рід прокурори звинуватили в порушенні галузевих стандартів. Слідство заявило, що вона не оглянула кожен патрон у револьвері, хоча мала це зробити, перш ніж передати його команді. А потім вона взагалі пішла зі знімального майданчика нібито виконувати інші обовʼязки. Тому не слідкувала за тим, як Болдвін користується зброєю.

Захисники Гутьєррес-Рід назвали стрілянину «трагічною випадковістю». Один з адвокатів Болдвіна Люк Нікас заявив, що звинувачення — «жахлива судова помилка». Протягом наступних місяців він домігся, щоб прокуратура переглянула звинувачення і зменшила можливий термін увʼязнення з пʼяти років до 18 місяців. Нікос також змусив прокурора піти у відставку і довів новим службовцям Карі Морріссі та Джейсону Льюїсу, що револьвер треба оглянути ще раз. З Болдвіна навіть зняли звинувачення, але згодом його знову визнали винним.

Свідок-експерт захисту Френк Коукі III в Окружному суді в Санта-Фе, Нью-Мексико, 5 березня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Єдиний, хто визнав свою провину, — перший помічник режисера Девід Холлс. На засіданні суду у березні 2023 року його звинуватили в тому, що він необережно поводився зі смертоносною зброєю. Холлс зізнався, що з шести патронів переглянув лише три або чотири — вони були фальшивими, тому не перевіряв решту. Замість тюремного увʼязнення Холлс отримав шість місяців пробації без нагляду і штраф $500 доларів. Суд також зобовʼязав Холлса свідчити на всіх слуханнях і не контактувати з колегами по «Іржі».

Шостого березня 2024 року суд Нью-Мексико визнав Ханну Гутьєррес-Рід винною в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс. Прокурори змогли довести, що саме зброярка принесла бойові набої на знімальний майданчик і згодом зарядила їх у револьвер. Її адвокат намагався перекласти провину на постачальника зброї та на керівництво, яке не давало Гутьєррес-Рід достатньо часу, щоб якісно виконувати свою роботу.

П’ятнадцятого квітня суддя Мері Марлоу Саммер засудила Ханну Гутьєррес-Рід до 18 місяців у вʼязниці. Вона відмовилась помʼякшувати вирок, оскільки зброярка так і не визнала себе винною і постійно намагалася перекласти відповідальність на інших. До того ж під час дзвінків з вʼязниці Гутьєррес-Рід називала присяжних «ідіотами» і робила зневажливі зауваження судді та прокурору.

На суді Гутьєррес-Рід зачитала підготовлену заяву. Вона сказала, що її «серце болить» за родину Гатчинс і вона «засмучена, що ЗМІ роблять сенсацію з цієї трагедії і зображують її монстром». Але це не переконало ні родину загиблої, ні суддю.

Суд над Алеком Болдвіном відбудеться в липні 2024 року. Колишня федеральна прокурорка Ніама Рахмані в коментарі National Public Radio припускає, що Болдвін продовжить звинувачувати в усьому Ханну Гутьєррес-Рід. Тому вона вважає, що головне завдання прокурорів — довести, що він все-таки вистрілив у Гатчинс, натиснувши на спусковий гачок.

У квітні 2024 року прокурорка Карі Морріссі публічно звинуватила продюсера у брехні. За її словами, Болдвін вигадав на інтервʼю для ABC News «абсурдне твердження» про те, що револьвер вистрілив сам. Несправності зброї не підтвердив жоден аналіз лабораторії ФБР. До того ж кожна наступна заява Болдвіна суперечила його попереднім словам і плутала слідство. Морріссі також звинуватила адвокатів Болдвіна у «незліченній брехні та маніпуляціях», а також у нападках на неї та на прокурора Джейсона Льюїса.

За словами опитаних нею свідків, Болдвін не контролював своїх емоцій на знімальному майданчику — постійно лаявся і кричав. Прокурорка вважає, що саме через це команда йшла йому на поступки, поспішала та ігнорувала стандартні норми безпеки. Що зрештою і призвело до загибелі Галини Гатчинс.

Ханна Гутьєррес-Рід дивиться на свою маму Стейсі Рід після винесення обвинувального вироку під час судового розгляду в Першому окружному суді в Санта-Фе, Нью-Мексико, 6 березня 2024 року. Getty Images / «Бабель»

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