В Орбана несподівано зʼявився потужний конкурент — його колишній соратник Петер Мадяр. Він збирає мітинги проти влади, а вона доводить, що опозиціонер бив дружину

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Getty Images / «Бабель»

У лютому 2024 року в Угорщині зʼявився популярний опозиційний політик, на мітинги якого приходять десятки тисяч людей, інтервʼю збирають мільйони переглядів, і вже близько 10% угорців готові віддати за нього голос на виборах. Його звати Петер Мадяр, і з 2002 року до початку лютого він був відданим членом партії влади Fidesz. А тепер став причиною найбільшої за 14 років правління премʼєр-міністра Віктора Орбана політичної кризи. Хороша новина — на відміну від теперішнього угорського премʼєра він не опонує ЄС і НАТО й не має симпатій щодо Москви та путіна. З поганого — імовірно, він знущався зі своєї колишньої дружини, ексміністра юстиції Юдіт Варги, на що тепер намагаються тиснути уряд і державна пропаганда. Розповідаємо про «чорного лебедя» угорської політики, історія довкола якого розгортається буквально зараз.

1

Десятого лютого 2024 року президент Угорщини Каталін Новак на тлі суспільних протестів подала у відставку. Привід для обурення угорців — Новак помилувала колишнього керівника дитячого будинку в Біцке, передмісті Будапешту: суд визнав його ґвалтівником, який знущався з неповнолітніх хлопчиків. Ендре К. — так засуджений фігурує в медіа ― отримав 3 роки й 4 місяці тюрми, з яких понад 2,5 року вже відсидів. Але Новак вирішила його помилувати на честь візиту Папи Римського в Угорщину.

Зазвичай влада Угорщини не реагує на обурення громадян — наприклад, мітинги за свободу судочинства чи проти узурпації партією влади медійного поля до кадрових змін не призвели. Орбан орієнтується лише на консервативних угорців, а подібні акції називає махінаціями Джорджа Сороса чи Брюсселю — і провадить свою політику далі. Однак скандал із педофілією обурив і його цільову аудиторію — зрештою, Орбан постійно наголошує на важливості сімʼї та традиційних цінностей. Премʼєр-міністр заявив, що захисникам педофілів не місце у владі. Це було однозначним сигналом, що Каталін Новак має піти.

До 2024 року Новак була зіркою в угорській політиці — середовищі, де домінують чоловіки. Плекаючи образ турботливої «матері нації», вона була популярною в країні та вважалась однією з фавориток Орбана, яка могла змінити його на посаді премʼєра. Іншою фавориткою була міністр юстиції Юдіт Варга. Сувора й прямолінійна, вона мала бути обличчям Угорщини на виборах до Європарламенту, очоливши провладну групу кандидатів. Однак через підпис на наказі помилувати Ендре К. посадою поплатилась і Варга. Таким чином Орбан сподівався розвʼязати політичну кризу. Але натомість отримав ще більше проблем.

Цією фотографією Мадяр проілюстрував свій перший резонансний пост. Він використовує чимало світлин у цьому стилі з таким же ступенем обробки. Facebook / «Бабель»

Причиною стали не Новак чи Варга: вони покірно подали у відставку й мовчали. Заговорив — увечері того ж 10 лютого — колишній чоловік Юдіт Варги, 43-річний Петер Мадяр, юрист і багаторічний член Fidesz. На своїй Facebook-сторінці, де доти рідкісні пости збирали по парі сотень лайків, Мадяр написав, що йде з рад директорів двох державних компаній — оператора доріг та автобусних перевезень. Також він залишає свою посаду в напівдержавному банку.

«Навіть на хвилину не хочу лишатись частиною системи, де справжні дійові особи ховаються за жіночими спідницями», — написав Мадяр. І додав, що винуватці подій зараз «радісно потирають руки, не думаючи про тих, хто ніколи не працював заради матеріальної вигоди, а лише заради співгромадян та країни». Петер заявив, що заяви влади — лишень цукрова пудра на механізмі з акумулювання влади та майна. І закликав угорців не боятися, адже «нічого не триває вічно».

Цей пост набрав понад 30 тисяч лайків. Його супроводжує зафотошоплене фото Мадяра — сильного, молодого, рішучого. Так в Орбана зʼявився новий конкурент. Небезпечніший за інших, бо походить із лав Fidesz і багато знає про внутрішні справи влади.

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Вже 11 лютого Мадяр виступав в ефірі найпопулярнішого опозиційного YouTube-каналу Угорщини Partizan.

«Я приєднався до партії у 2002 році. Це сімейна історія, мої предки були націоналістами. Ліві тепер кажуть, що я був бенефіціаром цієї системи. Праві — що я кусаю руку, яка мене годує. Але думаю, історія глибша. Недавні події показали мені, що далі так тривати не може», — казав він.

В ефірі Мадяр тепло відгукувався про колишню дружину. Казав, що вони мали проблеми у 2020 році, але за кілька місяців владнали суперечності. Повторював, що Юдіт Варга — чудова мати, а в політику «впала, наче зірка з неба, без років у молодіжній організації партії».

Паралельно ж він заклав підвалини для своєї політичної карʼєри, заявивши, що Угорщина за Орбана перетворилася на сімейний бізнес. Мадяр критикував владу за агресивну пропаганду та консолідацію значних багатств у руках десятків людей. Головна теза, яку висунув Мадяр, — партія Fidesz має змінитися, але цього не буде, поки Орбан при владі.

«Зміни мають початись ізсередини — і одного дня, коли премʼєр-міністр піде у відставку, Fidesz трансформується. [...] Подивіться на Словаччину, на Польщу. Система може зламатись за лічені години, за тиждень», — сказав він в ефірі Patrisan.

А ще — публічно пригрозив колишнім соратникам компроматом. Хоча Мадяр заявив, що не хоче нікому погрожувати, але натякнув, що інсайдерська інформація про угорську владу в нього є. І задля того щоб країна рухалася у правильному напрямку, він піде «на що завгодно».

Мадяр в ефірі Partizan. Getty Images / «Бабель»

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Натяк на компромат став найпопулярнішим фрагментом ефіру, який наразі переглянули понад 2,4 мільйона разів при тому, що все населення Угорщини — 9,7 млн людей. Залишити це без відповіді влада не могла. Провладна преса закликала захистити державу від «безпринципних опортуністів» і звернула увагу на годинник вартістю €3 000 на руці Мадяра.

Політик не залишився в боргу: він згадав, що купив цей годинник у Брюсселі, де був у відрядженні разом із Віктором Орбаном. Який тоді, за словами Мадяра, дав комусь із помічників банкноту в €500 з проханням купити для доньки якийсь особливий чай. Також Петер написав про зятя Орбана Іштвана Тіборча — мовляв, як людина в 37 років може мати у власності стільки готелів, банків і офісних приміщень, які орендує держава навіть попри те, що вони недобудовані? Згадав, як із початком пандемії коронавірусу пожертвував пів мільйона форинтів місцевій лікарні — і отримав неофіційну догану, адже цим він сигналізував, що держава не може належно забезпечити лікарні. Та розповів, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну прихистив сімʼю із Закарпаття — і спершу влада була проти цього, а потім Орбан захотів приїхати з телекамерами й пропіаритись на доброті однопартійця. Дізнавшись про це, біженці не схотіли ставати публічними й поїхали.

До кожного свого посту в соцмережах Мадяр почав додавати хештег #neféljetek — «не бійся», і навіть змінив у Facebook імʼя: тепер він Петер «Не бійся» Мадяр. Урядові медіа почали закидати Петеру «зраду» влади. У відповідь він написав довгий пост, який підсумував фразою: «Чи був фон Штауффенберг зрадником, намагаючись убити Гітлера?».

Місцевий незалежний тижневик hvg присвятив Мадяру обкладинку свого останнього числа. У назві Mr.CleaNER («Пан очищувач») обігрується абревіатура NER, якою в Угорщині позначають узурпацію влади Віктором Орбаном та його поплічниками. Буквально NER означає «новий суспільний договір», Nemzeti Együttműködés Rendszere. Цією фразою Орбан виправдав «закруч… Facebook / «Бабель»

Бачачи підтримку, політик ставав усе радикальнішим. Показово виклав фото із зустрічі з опозиціонерами. Хизувався, що урядова кампанія дезінформації проти нього вартістю в 50 мільйонів форинтів завершилась нічим. А на 15 березня, в національне угорське свято День революції, організував масову вуличну акцію і написав у соцмережах декілька гасел: «Державна пропаганда чи чесність? Підвезення публіки автобусами за державні гроші чи самоорганізація? Виборці з реєстру чи громадяни?»

Мітинг зібрав десятки тисяч людей. Натомість влада нарешті знайшла компромат на Мадяра — у проурядових медіа зʼявилась інформація, що Юдіт Варга пішла від чоловіка, оскільки він її бив.

4

Двадцять девʼятого грудня 2020 року між Варгою й Мадяром спалахнула сварка. Про її причину сторони не розповідають, однак нібито Петер застосував силу до дружини та до її охоронця. Суперечка точно була: про це свідчить заява в поліцію, яку знайшли журналісти. Варга запевняє, що Петер бив та фізично погрожував їй та її дітям. Мадяр стверджує, що напередодні його дружина напилась на вечірці з друзями, а 29 грудня почала наполягати, що відвезе дітей за місто, й почала збирати їхні речі. Петер заперечував, адже вони нібито домовлялись відзначити разом новорічні свята — але рук, за його словами, не розпускав. Мадяр каже, що про зміст заяви Варги в поліцію дізнався вже після 15 березня 2024 року, коли вона потрапила до рук преси. І бачить в усьому шантаж влади.

Юдіт Варга та Віктор Орбан у вересні 2023 року. Ексміністерка опублікувала знімок із підписом «Разом заради кращої Європи». X (Twitter) / «Бабель»

«Дорога Юдіт! Як матір моїх дітей я постійно захищав тебе від держави. Не знаю, чому тебе зараз шантажують і ти робиш таке з нашими дітьми. Наш шлюб був невдалим, але зараз ми обоє маємо шанс на щасливі стосунки», — написав Мадяр.

Варга протягом тривалого часу відмовлялась від коментарів та запрошень на інтервʼю, стверджуючи, що обговорювати особисте життя не хоче. Її Facebook-сторінка понад місяць мовчала. Петер зазначив, що мовчанка дружини спланована Анталом Роганом, керівником апарату Орбана, який відповідає за урядову пропаганду. Аж зрештою Варга заговорила 26 березня.

«Я давала йому безліч шансів після жахливих років сексуального насильства почати стосунки знову — з любовʼю й надією. Я дивлюсь на його нахабне обличчя, чую його голос в останніх інтервʼю — і мене пробирає холод. Він бреше й маніпулює. Від цього перевертається все в животі», — написала вона.

Варга згадала одну з ночей у січні 2023-го: вона проводила час із сестрою, Петер розважався деінде. Юдіт прийшла додому перша, лягла спати й прокинулась о другій ночі, коли прийшов Мадяр.

«Він зайшов до спальні розлючений, ввімкнув світло, і я чула, як він лається пʼяним голосом, що я нібито осоромила його перед друзями, не відповівши на телефонний дзвінок. Я застосувала спосіб, який за багато років уже випрацювала: в такий час краще мовчати й не рухатись. Але він не зупинився. Кричачи, Петер стягнув з полиці над ліжком книжки і кидав їх мені в спину. Частина з них звалилась просто на мене й на підлогу переді мною — памʼятаю, як підіймала одну з них зранку. Тоді він зняв штани й кинув їх у мене разом із ременем. Я відчула, як пряжка ременя вдаряє мене по спині. Намагаючись витерпіти все до кінця, я уявляла приємну мелодію. Таке мені доводилось нерідко робити в житті», — стверджує ексміністерка.

Варга каже, що на той момент вже збиралася йти від Мадяра. Невдовзі пара заявила про розлучення, хоча трьох спільних синів вони продовжують виховувати разом.

Юдіт Варга та Петер Мадяр у 2020 році позують для угорського журналу Kepmas. Тоді вони розповіли виданню, як їм вдається поєднувати виховання трьох дітей із успішними карʼєрами обох. Обоє запевняють, що ідуть на поступки, іноді перетворюючись фактично на хатніх працівників, щоб дати можливість іншому в парі обійняти відповідальну посаду. Duba Máté / «Бабель»

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Ймовірно, Юдіт Варга невипадково написала цей пост саме 26 березня. В той день зранку Мадяр опублікував двохвилинне аудіо, на якому чути розмову між ним та Юдіт. Вони спокійно говорять про резонансну антикорупційну справу Шадля-Фельнера. Дьєрдь Шадль, колишній голова відділу судових виконавців Угорщини, нібито з 2019 по 2021 рік регулярно платив колишньому держсекретарю уряду країни Палу Фельнеру, щоб той сприяв призначенню «потрібних людей». Загальна сума хабарів перевищила €200 тисяч. Цю справу розглядають уже понад рік, фігуранти сидять під арештом, але їм ніяк не можуть висунути звинувачення.

У записаній розмові, яка відбулася у січні 2023-го, Варга сказала, що підозрюваних прослуховують, що наближені до Орбана люди домоглись вилучення зі справи кількох фрагментів, щоб не підставляти «своїх» людей, а генпрокурор тисне на підлеглих, аби ті не звертали уваги на частину деталей. Таке втручання у правосуддя все ще немислиме в Угорщині й, за словами представників незалежних медіа, інформація має привести до політичної відповідальності безвідносно до того, як ставитися до Петера Мадяра чи Юдіт Варги. Опублікувавши цей запис і давши свідчення прокуратурі, Мадяр оголосив мітинг проти беззаконня в той же вечір. На нього прийшли близько 40 тисяч людей — десь удвічі більше, ніж останнім часом збиралося на проурядові мітинги Орбана.

Мадяр, звісно, стверджує, що пост про насильство Варга написала за наказом уряду й «під диктовку» Антала Рогана. Наголошує на її словах наприкінці допису, що вона вдячна Віктору Орбану й залишається прихильницею політики Угорщини. Це, запевняє Петер, додаткове свідчення тиску влади на його колишню дружину.

За півтора місяця політична зірка Мадяра спалахнула: 13% із тих угорців, хто чув про нього, підтримали б його на майбутніх виборах. Мадяр вирішив скористатись моментом і оголосив, що буде створювати нову правоцентристську партію. Яка, на відміну від Fidesz, не опонуватиме ЄС та НАТО, підтримуватиме свободу преси та сильне громадянське суспільство.

Мадяр запевнив, що братиме участь у виборах до Європарламенту 7—9 червня 2024 року. А у квітні скликає наступний мітинг — «найбільший за останні 14 років». І невдовзі обіцяє більше записів — щоправда, якщо їх знайде. За словами Мадяра, він із метою безпеки ховав їх у різних місцях і тепер не знає, де який з них може зберігатися.

Петер Мадяр і натовп на його підтримку на мітингу 15 березня. Getty Images / «Бабель»

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