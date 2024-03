Що подивитися у вихідні. Серіал «Проблема трьох тіл» від творців «Гри престолів», комедійний серіал «Палм-Рояль» і рімейк бойовика Road House із Джейком Джилленголом і Конором Мак-Грегором

Тексти

Netflix / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV і Amazon Prime вийшли пʼять цікавих релізів. Це науково-фантастичний серіал «Проблема трьох тіл» від творців «Гри престолів», бойовик «Придорожній заклад» із чемпіоном UFC Конором Мак-Грегором, комедійний серіал «Палм-Рояль» про американську еліту курортного міста, мінісеріал «Убивство: Нью-Йорк» про найгучніші злочини в Нью-Йорку і документалка «Ширлі: Боротьба за Білий дім» про першу темношкіру жінку в Конгресі США. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Науково-фантастичний серіал «Проблема трьох тіл»

Про що серіал. Творці «Гри престолів» Девід Беніофф і Деніел Вайсс екранізували один з науково-фантастичних романів китайського письменника Лю Цисіня. Серіал охоплює події від Китайської культурної революції до сьогодення. Ще в 1977 році на секретному військовому проєкті вчені посилали сигнали в космос, щоб встановити контакт з інопланетянами. Одного дня майже вимерла цивілізація зловила сигнал і вирушила до Землі, щоб захопити її. Дізнавшись про це, частина людства чекає на «вищих» істот і вірить, що вони створять кращий світ. Але є й ті, хто чинитиме спротив. Серед них найвидатніші вчені, які обʼєднуються, щоб врятувати Землю.

3 Body Problem / Netflix / шоуранери — Девід Беніофф, Деніел Вайсс, Александр Ву / у головних ролях — Джесс Хонг, Ліам Каннінгем, Ейза Гонсалес / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Variety називає серіал захопливим трилером про те, як гріхи минулого формують майбутнє людства. Оглядач The Guardian вважає, що шоуранери чудово впорались з екранізацією роману, хоча деякі моменти, повʼязані з фізикою, глядачу буде важко зрозуміти.

Бойовик «Придорожній заклад»

Про що фільм. Рімейк однойменного бойовика 1989 року розповідає про колишнього чемпіона UFC Елвуда Далтона. Його карʼєра на рингу раптово закінчилась після того, як він до смерті забив свого суперника. Елвуд отримує пропозицію роботи вишибалою у придорожньому кафе, де йому доведеться мати справу не тільки з місцевими пʼяницями та хуліганами, але й з мафією.

Road House / Amazon Prime / режисер — Даг Лайман / у головних ролях — Джейк Джилленгол, Даніела Мельхіор, Конор Мак-Грегор / тривалість — 2 години 1 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Оглядач BBC пише, що сценарій має багато недоліків, але є і кумедні сцени та діалоги. The New Yorker пише, що «Придорожній заклад» не найкращий фільм, але він може викликати ностальгію за старими голлівудськими бойовиками.

Комедійний серіал «Палм-Рояль»

Про що серіал. Головна героїня Максін влітку 1969 року переїжджає в Палм-Біч і дізнається про місцевий клуб «Палм-Рояль». Його члени — заможна еліта міста. Щоб потрапити до жаданого вищого світу, Максін готова на все. Наприклад, перелізти через паркан, якщо її не пускають на бранч через парадні двері. Що ближчою Максін стає до «Палм-Рояля», то більше дізнається про таємниці його членів.

Palm Royale / Apple TV / шоуранерка — Абе Сільвія / у головних ролях — Крістен Віг, Рікі Мартін, Джош Лукас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 55% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що актори якісно зіграли свої ролі, але епізоди серіалу затягнуті та перенасичені подіями. The Washington Post пише, що костюми й декорації чудові, але сценарій місцями просідає.

Документальний мінісеріал «Убивство: Нью-Йорк»

Про що серіал. Кожна серія присвячена одній гучній кримінальній справі в Нью-Йорку. Наприклад, історія про серійного вбивцю у Східному Гарлемі або про стрілянину біля магазину делікатесів «Карнеґі Делі». Детективи, прокурори й судмедексперти розповідають, як вони розкривали злочини. А свідки та родичі жертв доповнюють їхні слова власними спогадами й припущеннями.

Homicide: New York / Netflix / шоуранер — Дік Вульф / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider вважає, що в цьому випадку інтервʼю вийшли потужним компонентом історії. Оглядач Heaven of Horror задоволений першим сезоном, особливо стилем оповідача.

Документалка «Ширлі: Боротьба за Білий дім»

Про що фільм. Історія розповідає про Ширлі Чисголм — першу темношкіру жінку в Конгресі США. За 14 років роботи в уряді Чисголм представила понад 50 законодавчих актів. Вона виступала за расову і гендерну рівність та закликала припинити війну у Вʼєтнамі. У 1972 році Чисголм зробила революційну спробу стати президенткою, висунувши свою кандидатуру від Демократичної партії. Хоча кампанія Ширлі зазнала невдачі, вона була важливою частиною її життя. Завдяки розмовам з родиною, друзями та близьким оточенням Чисголм автори фільму в деталях відтворюють її президентську кампанію.

Shirley / Netflix / режисер — Джон Рідлі / у головних ролях — Реджина Кінг, Ленс Реддік, Терренс Говард / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що режисер зміг проникливо розповісти глядачеві історію Чисголм. The New York Times, навпаки, шкодує, що фільм зосереджений лише на невдалій президентській кампанії Ширлі та зовсім не розкриває її як особистість.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua