Що подивитися у вихідні. «Полювання на вбивцю» про смерть Авраама Лінкольна, мелодрама «Ірландське бажання» з Ліндсі Логан і документалка про звʼязок Холодної війни з російським вторгненням в Україну

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Netflix / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Peacock і Max вийшли пʼять цікавих релізів. Це історичний мінісеріал «Полювання на вбивцю» про розшук убивці Авраама Лінкольна, мелодрама «Ірландське бажання» з Ліндсі Логан, документалка «Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна», серіал «Яблука не падають ніколи» з Аннет Бенінг і Семом Нілом і серіал «Дівчата в автобусі» про роботу політичних журналістів у США. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Історичний мінісеріал «Полювання на вбивцю»

Про що серіал. Мінісеріал, заснований на однойменній книзі 2007 року американського історика Джеймса Л. Свонсона. Чотирнадцятого квітня 1865 року Джон Вілкс Бут застрелив президента США Авраама Лінкольна в театрі Форда у Вашинґтоні. Буту вдалося втекти, тому друг Лінкольна, військовий міністр Едвін Стентон почав розшукувати вбивцю по гарячих слідах. І не тільки щоб його покарати, але й щоб дізнатися, хто замовив вбивство і брав участь у змові проти Лінкольна.

Manhunt / Apple TV+ / шоуранерка — Моніка Белецькі / у головних ролях — Тобайас Мензіс, Ентоні Бойл, Лові Сімон, Геміш Лінклатер / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал абсолютно точно заслуговує на увагу. The Hollywood Reporter каже, що серіал ставить багато запитань, але дає доволі мало відповідей.

Мелодрама «Ірландське бажання»

Про що фільм. Редакторка Медді з Нью-Йорка закохана в ірландського письменника Пола, але боїться йому про це сказати. Тим часом Пол закохується в найкращу подругу Медді, і вони запрошують її на своє весілля в Ірландію. Медді їде зі змішаними почуттями. І загадує бажання, щоб одружитися зі своїм справжнім коханням. Це виявляється не Пол.

Irish Wish / Netflix / режисерка — Дженін Даміан / у головних ролях — Ліндсі Логан, Ед Спілерс, Александр Влагос / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian вважає фільм доволі прохідним, але зазначає харизму Ліндсі Логан і бажає їй кращих сценаріїв. Variety пише, що між акторами є хімія і вона частково рятує відверто слабкий фільм, який, утім, можна один раз і подивитися.

Документальний серіал «Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна»

Про що серіал. Документальний серіал, який відштовхується від вторгнення росії в Україну у 2022 році й шукає його причини в минулому — від приходу Сталіна до влади в СРСР, через розпал Холодної війни до президентства путіна і вторгнення у Грузію у 2008 році. Автори фільму поговорили з багатьома експертами й учасниками різних подій — від колишньої держсекретарки США Кондолізи Райс до українсько-американського історика Сергія Плохія.

Turning Point: The Bomb and the Cold War / Netflix / режисер — Браян Кнаппенберґер / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Financial Times хвалить серіал за те, що кожна серія починається кадрами з нинішньої війни в Україні, щоб глядачі не забували, чому ми взагалі все це обговорюємо. The Telegraph вважає, що документалка нехтує багатьма нюансами, але загалом порушує правильні питання.

Драматичний мінісеріал «Яблука не падають ніколи»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2021 року австралійської письменниці Ліян Моріарті. Родина Ділейні керує тенісною академією у Вест-Палм-Біч у Флориді. Колишні спортсмени Стен і Джой Ділейні мають чотирьох дорослих дітей — Емі, Троя, Логана і Брук. Раптово Джой Ділейні безслідно зникає, починається слідство. А чотирьом її дітям доведеться вести власне розслідування та відповісти на запитання, ким насправді є їхні батьки.

Apples Never Fall / Peacock / режисери — Кріс Свіні та Дон Шадфорт / у головних ролях — Аннетт Бенінг, Сем Нілл, Елісон Брі, Джейк Лесі, Джорджія Флад / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44% від критиків, 14% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Time вважає, що мотивація персонажів часто абсурдна, і це все руйнує, а фінал дуже передбачуваний. Variety погоджується, що фінал серіалу може розчарувати, але насправді тут суть не в фіналі, а в нюансах життя родини Ділейні. А ще серіал радує красивими видами Флориди.

Політичний серіал «Дівчата в автобусі»

Про що серіал. Серіал, заснований на автобіографічній книзі «У погоні за Гілларі» 2018 року американської журналістки Емі Чозік, яка 10 років слідкувала за політичною карʼєрою Гілларі Клінтон, аж до її програшу на виборах 2016 року. Чотири репортерки з різних видань — Седі, Грейс, Лола і Кімберлін — вирушають висвітлювати зʼїзд Демократичної партії напередодні президентських виборів. Вони дуже різні, а Седі, головна героїня, розривається між професійними стандартами та симпатією до кандидатки в президенти від демократів.

The Girls on the Bus / Max / шоуранерки — Емі Чозік і Джулі Плек / у головних ролях — Мелісса Бенойст, Карла Гуджино, Крістіна Елмор, Наташа Бехнам / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Washington Post називає серіал на диво аполітичним і каже, що він стає відверто дурним, коли намагається висловитися гостро, але в усьому іншому — цілком нормальний. Variety пише, що інтригуючі сюжетні лінії губляться під величезною кількістю маячні.

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