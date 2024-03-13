Кейт Міддлтон кілька місяців не зʼявляється на публіці. Інтернет-детективи доводять — з принцесою щось сталось. Корона каже — все нормально, і публікує сумнівні фото. Трохи таблоїду на «Бабелі»

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Getty Images / «Бабель»

Десятого березня 2024 року на акаунтах принца і принцеси Уельських Вільяма та Кетрін у X та Instagram опублікували світлину Кетрін з дітьми до Дня матері у Великій Британії. Принцеса не зʼявлялася на публіці після церковної служби в Сандрінгемі на Різдво 2023 року. Свіже фото мало заспокоїти публіку, але вийшло навпаки — користувачів збентежили дивні деталі. Волосся принцеси виглядало неприродно, одяг дітей «обрубав» її руки, а блискавка на куртці раптово обривалася. Детективи-любителі припустили, що принцесу прифотошопили до дітей або взагалі згенерували фото штучним інтелектом. Інформаційні агенції видалили зображення та закликали журналістів не використовувати його. Кенсінгтонський палац відмовився від коментарів, а наступного дня на акаунтах пари в соцмережах зʼявилося повідомлення від Кетрін — вона перепросила та зізналась, що сама «експериментувала» зі світлиною. Заяву сприйняли скептично: користувачі не вірять, що SMM-ники опублікували фото, яке редагувала принцеса, і не перевірили його якість. Та й взагалі не вірять, що вона писала цю заяву. Чому? Розповідаємо історію, яку Велика Британія, а заразом весь світ обговорюють кілька місяців.

Останній раз Кетрін зʼявилась на публіці 25 грудня 2023 року під час щорічної різдвяної прогулянки членів королівської сімʼї. Майже через місяць, 17 січня, Кенсінгтонський палац опублікував заяву: принцеса перенесла «планову операцію на черевній порожнині» та повернеться до своїх обовʼязків лише після Великодня. Через два тижні Палац повідомив, що лікування пройшло успішно і Кетрін повернулась додому.

У заяві також йшлося, що принцеса хоче зберегти деталі хвороби приватними та розповідатиме лише «важливу інформацію». Після виписки Кетрін не публікувала жодних фото, а папараці так і не «зловили» момент, коли вона повернулась додому з лікарні. Фанатів збентежило, що Палац практично нічого не розповідає про стан здоровʼя Кетрін, хоча в деталях висвітлює хворобу Чарльза ІІІ. Він лікував простату, і під час одного з обстежень лікарі виявили, що король хворий на рак.

Це перший випадок, коли Кетрін не дозволила медіа висвітлювати її життя. Раніше вона постійно спілкувалася з пресою. Наприклад, після пологів регулярно зʼявлялась з немовлятами перед камерами — з ідеальною зачіскою та макіяжем. А 28 січня 2024 року іспанська журналістка Конча Каллеха, яка багато писала про королівську родину, заявила, що принцесу штучно ввели в кому. Але в коментарі The Times представник Палацу назвав її заяву повною нісенітницею та вигадкою.

Частину фанатів такі заяви всерйоз занепокоїли, інші почали будувати жартівливі теорії в соцмережах. Вони припускали, що принцеса відрощує жахливий чубчик, зробила підтяжку сідниць або втекла від Вільяма через домашнє насилля та почала кочове життя у фургоні.

Двадцять сьомого лютого Вільям не прийшов на службу памʼяті на честь свого хрещеного батька, короля Греції Костянтина II, через «особисті причини». Одночасно з відмовою зʼявилась заява Палацу, що Кетрін стало краще. Через це фанати вирішили, що від них приховують правду, а принц пропустив богослужіння через критичний стан дружини.

Четвертого березня таблоїд TMZ опублікував перше після зникнення фото принцеси. Вона їхала на пасажирському сидінні в машині матері. Світлина тільки збільшила підозри — на думку коментаторів, жінка на фото лише віддалено нагадувала Кетрін. Кенсінгтонський палац не відреагував на світлину та не опублікував її на офіційному акаунті.

Ймовірно, щоб спростувати чутки, Палац опублікував фото Кейт з дітьми на День матері у Великій Британії. Світлина спричинила ще одну хвилю обговорень. Користувачі звернули увагу, наприклад, на зону навколо руки Шарлотти — її спідниця неприродно перекривала Кетрін. Найбільші конспірологи писали, що обличчя принцеси збігається з тим, що було на старій обкладинці Vogue 2016 року.

Одинадцятого березня британська преса опублікувала нове фото Кетрін в машині з принцом Вільямом. Але «інтернет-детективи» піддали сумніву і його, порівнявши силует Кетрін з її старою світлиною.

Статті в британських національних газетах про змінене фото Кейт до Дня матері, оприлюднене Кенсінгтонським палацом 10 березня, на якому зображено британську принцесу Уельську Кетрін та її дітей. Getty Images / «Бабель»

Проблема не тільки у відредагованих фото, а й у поведінці піар-служби королівської родини. Оглядач The Atlantic Чарлі Варзель каже, що загалом піарники Віндзорів ніколи не реагують на чутки, бо теорій змови навколо родини завжди багато. Але цього разу вони публікують все нові й нові підозрілі фото, ніби намагаються довести, що з Кетрін все гаразд.

Журналістка Еллі Холл, яка з 2013 до 2023 року писала про життя королівської родини для BuzzFeed News, каже, що є ще одна дивна обставина. Віндзори мають власну медіаекосистему, яка включає мережу репортерів таблоїдів, які отримують контрольовані «зливи» фото чи інформації. Але з січня 2024 року принцеси Кетрін майже не було навіть у таблоїдах. І це, каже Холл, уперше.

Сподіваємося, що з принцесою все гаразд, а конспірологи в черговий раз перемудрували. Щоб не блукати серед теорій, підтримуйте незалежну журналістику: 🔸 у гривні, 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.